Росія розгортає біля кордонів з Україною нову дивізію, - Бутусов

Росія оголосила про розгортання нової 20-ї мотострілецької дивізії в Камишині та Волгограді - в безпосередній близькості від кордонів України.

Про це пише у Фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На базі 20-ї бригади у Волгограді та Камишині розгортається ціла дивізія. Це означає розгортання щонайменше 4-6 нових батальйонно-тактичних груп із засобами посилення, які можуть досягти наших кордонів своїм ходом - від Волгограда тут лише 400 км, від Камишина - 600", - написав журналіст.

На полігоні під Воронежем Росія при цьому зберігає табір бойової техніки 74-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу. За офіційною версією, бригада у вересні візьме участь у маневрах "Захід-2021". На думку Бутусова, офіційна версія - не більш ніж спроба хоч якось пояснити збереження бригади на цьому місці.

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"Кремль зробив висновок за результатами підготовки до вторгнення, що їм необхідно нарощування повністю укомплектованих і боєготових з'єднань, які можуть виходити до кордонів України одним кидком - по суті, за одну ніч із місця постійної дислокації. Щоб уникнути випереджувальних заяв країн НАТО і забезпечити оперативну раптовість", - підсумував Бутусов.