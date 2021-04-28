Росія розгортає біля кордонів з Україною нову дивізію, - Бутусов
Росія оголосила про розгортання нової 20-ї мотострілецької дивізії в Камишині та Волгограді - в безпосередній близькості від кордонів України.
Про це пише у Фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На базі 20-ї бригади у Волгограді та Камишині розгортається ціла дивізія. Це означає розгортання щонайменше 4-6 нових батальйонно-тактичних груп із засобами посилення, які можуть досягти наших кордонів своїм ходом - від Волгограда тут лише 400 км, від Камишина - 600", - написав журналіст.
На полігоні під Воронежем Росія при цьому зберігає табір бойової техніки 74-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу. За офіційною версією, бригада у вересні візьме участь у маневрах "Захід-2021". На думку Бутусова, офіційна версія - не більш ніж спроба хоч якось пояснити збереження бригади на цьому місці.
"Кремль зробив висновок за результатами підготовки до вторгнення, що їм необхідно нарощування повністю укомплектованих і боєготових з'єднань, які можуть виходити до кордонів України одним кидком - по суті, за одну ніч із місця постійної дислокації. Щоб уникнути випереджувальних заяв країн НАТО і забезпечити оперативну раптовість", - підсумував Бутусов.
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Або українське суспільство нейтралізує цей тандем та буде озброюватись - або: здравствуй, Юго-Западный федеральный округ РФ.
ратным "договором" и всем вытекающим отсюда им нужно подготовить всё для использова-
ния краткосрочного окна возможностей что уже не ошибится как в 2014 с малоросией.... дело
в том что мы ещё не знаем что там с мостом-хвостом то есть если касабы понели шо хвосту
осталось недолго то..... у ***** 2 варианта либо мылить верёвку либо сухопутный коридор на Крым+вода.........
Це мабуть для того щоб Зе не передумав воду в Крим пустити
Давайте логично. Если бы рашики хотели захватить что-то, кроме Крыма, то делали бы это весной 14-го, когда это было возможно. Говорят, что и собирались, пока в РФ оперативно не приехал один чиновник из ЕС и не показал папочку, где была информация о секретных европейских счетах рашкинского царя и его окружения.
Поэтому все эти "сосредоточения войск на границе", "агрессивные заявления ряда российских политиков" не имеют значения, пока дети их верхушки учатся в США и Лондоне. Пока там находятся их виллы. Пока там размещены их счета.
Ибо 99% их чиновников (да и наших тоже) гораздо выше интересов своей страны ставят личное богатство.
А теперь представьте, что кроме этого российская армия понесет потери итначнутся они еще на Донбассе. Потому что, даже отступая, украинскому артиллеристу не будет страшно нажать на кнопочку по команде "огонь". А что такое арта - я видел собствеными глазами, когда был в АТО. Когда мы думали, что все, пц, а тут из за спин, где-то далеко - бахбахбах и все, уже на нас никто не наступает. Ну и не буду врать - их арта тоже долбила неслабо. 90% погибших в 14-м - это арта. Сколько б не понтовались десантники и спецназовцы, но артиллерист на них смотрит как на куски мяса.
А теперь представьте, что за каждую пройденую по территории Украины сотню километров в РФ будут приходить ТЫСЯЧИ, я гарантирую, что это минимум, гробов. Сколь бы не была большая рассея, а "чеченские" потери окажутся пустяками. Что будет с рейтингом ввх?
Ах, да, еще падение рубля в результате санкций. И как следствие - рост цен.
Прекращение строительства СП-2 и падение акций Газпрома. В общем, экономика идет под.....
А теперь скажите, вы еще верите в реальность нападения рашки?
Розгорнути дивізію та "поставити її у стрій" це досить великий движняк у тамтешньому регіоні.
У випадку розгортання подій у цьому напрямку ГУР дає інформацію Головнокомандувачу ЗСУ та Верховному головнокомандувачу (у нас ви знаєте, хто це, прости Господі).
При відповідній гласності вже б ЗМІ (не тільки наші) верещали б з усіх чайників про це.
А ознаки ворожої військової активності розвідка відслідковує чітко та швидко.
Поки що "в етері - тиша". За винятком активності Бутусова...