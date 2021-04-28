Более 200 нарушений режима тишины в Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. На Луганщине не зафиксировано ни одного нарушения.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 96/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 апреля 2021, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня, в частности 123 взрывы (1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрывы неопределенного происхождения)", - сказано в отчете.

Большинство нарушений произошло в районе Павлополя. Там наблюдатели слышали и видели 50 взрывов. Также взрывы зафиксировали возле Лебединского, Черненко и Ломакино.

За минувшие сутки в Донецкой области было зафиксировано 125 таких нарушений.

Также на Цензор.НЕТ: Россия разворачивает у границ с Украиной новую дивизию, - Бутусов

"В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За минувшие сутки в этой области зафиксировано 4 такие нарушения", - сообщили в СММ.