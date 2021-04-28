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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 200 нарушений режима тишины в Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ

Более 200 нарушений режима тишины в Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. На Луганщине не зафиксировано ни одного нарушения.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 96/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 апреля 2021, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня, в частности 123 взрывы (1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрывы неопределенного происхождения)", - сказано в отчете.

Большинство нарушений произошло в районе Павлополя. Там наблюдатели слышали и видели 50 взрывов. Также взрывы зафиксировали возле Лебединского, Черненко и Ломакино.

За минувшие сутки в Донецкой области было зафиксировано 125 таких нарушений.

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"В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За минувшие сутки в этой области зафиксировано 4 такие нарушения", - сообщили в СММ.

Автор: 

ОБСЕ (4871) россия (95365) Донбасс (26955)


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Все это результат прогибов, виляние задницей и заглядывание а глаза. До прихода зеленого дол-ба было все ясно. Орки открывали огонь, Украина отвечала огнем. Теперь, чуть что вой "каратели" кого-то убили. Вот к чему приводит заигрывание с Московией.
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28.04.2021 06:06 Ответить
Надо ехать... п идору к п идорку.
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28.04.2021 06:50 Ответить
Ну надо-же, какая неожиданность
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28.04.2021 08:28 Ответить
 
 