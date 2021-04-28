РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10448 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 299 13

США добились "ошеломляющего прогресса" в борьбе с пандемией COVID-19, - Байден

США добились

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что благодаря приложенным усилиям американскому народу удалось добиться значительного успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы добились ошеломляющего прогресса благодаря всему американскому народу", - сказал Байден, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в США.

В частности, Байден отметил, что две трети пожилых жителей США теперь вакцинированы от COVID-19. Благодаря этому в стране смертность от коронавирусной инфекции стала снижаться. Кроме того, по словам президента, в американские больницы стало поступать меньше пациентов с коронавирусом.

"Случаи заболеваемости и смертельного исхода уменьшились значительно по сравнению с тем, что было, когда я занял пост президента в январе, и продолжают снижаться", - добавил американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые собрания, низкий уровень вакцинации и более заразный штамм, - ВОЗ о причинах вспышки коронавируса в Индии

Однако он отметил, что "по-прежнему предстоит длинный путь в этой борьбе".

Байден Джо (2785) карантин (16729) США (26409) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
С Индией - описка, Вы верите в пандемию? Посмотрите на официальные цифры и сопоставьте факты. Полтора года "бушует" в мире "страшная пандемия". А до такой страны как Индия она "только добралась", где страшная антисанитария - это норма и если бы была настоящая пандемия(а не манипуляция ПЦР и прочими тестами) то Индия была бы в числе первых еще в начале 2020г.
показать весь комментарий
28.04.2021 09:42
+1
Теперь Голливуд кошмарит индию...
показать весь комментарий
28.04.2021 09:17
+1
Догонім і перегонім Америку! (Степашка)
показать весь комментарий
28.04.2021 09:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь Голливуд кошмарит индию...
показать весь комментарий
28.04.2021 09:17 Ответить
странный чел. провокатор?) заморочился Голливуд с шифтом, а Индию - нет.

еще есть Болливуд , он больше фильмов выпускает, чем Голливуд ). что-то не то
показать весь комментарий
28.04.2021 09:24 Ответить
С Индией - описка, Вы верите в пандемию? Посмотрите на официальные цифры и сопоставьте факты. Полтора года "бушует" в мире "страшная пандемия". А до такой страны как Индия она "только добралась", где страшная антисанитария - это норма и если бы была настоящая пандемия(а не манипуляция ПЦР и прочими тестами) то Индия была бы в числе первых еще в начале 2020г.
показать весь комментарий
28.04.2021 09:42 Ответить
а Вы - ясновидящий? можете прогнозировать развитие ранее неизвестного вируса и его клонов? то, что количество носителей в густонаселенных регионах планеты способствует - понятно, как и то, что подвержены именно они. Гипотетически вообще у планеты есть(?) механизмы защиты от вредителей (перенаселения). ок, уже не вижу предмета спора.
показать весь комментарий
28.04.2021 09:55 Ответить
Те, кто в Индии живет в страшной антисанитарии и нищете по другим странам не валандаются. Там богатые и бедные - разные миры, они почти не пересекаются.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:43 Ответить
Догонім і перегонім Америку! (Степашка)
показать весь комментарий
28.04.2021 09:19 Ответить
"по сравнению с тем, что было, когда я занял пост президента"
Так, кому "спасибо", американскому народу или ...?
показать весь комментарий
28.04.2021 09:22 Ответить
Судячи по пофігістичному ставленню трампа до пандемії, то завдяки і американським вченим, лікарям, і президенту.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:22 Ответить
Ну не сильный то и прогресс, все равно на первых местах по суточным данным. Сейчас главное удержать индийский вирус, на эту мутацию уже вакцины практически не действуют.
показать весь комментарий
28.04.2021 09:27 Ответить
США домоглися "приголомшливого прогресу" в боротьбі з пандемією COVID-19, - Байден - Цензор.НЕТ 5692
показать весь комментарий
28.04.2021 10:00 Ответить
україна, завдяки найвеличнішому всіх часів і народів, теж побила рекорди!!! навіть якесь сране зімбабве(яку мало хто на карті відшукає) та ангола *позаду* нас в темпах вакцинації
показать весь комментарий
28.04.2021 10:00 Ответить
 
 