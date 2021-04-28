США добились "ошеломляющего прогресса" в борьбе с пандемией COVID-19, - Байден
Президент США Джо Байден во вторник заявил, что благодаря приложенным усилиям американскому народу удалось добиться значительного успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы добились ошеломляющего прогресса благодаря всему американскому народу", - сказал Байден, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в США.
В частности, Байден отметил, что две трети пожилых жителей США теперь вакцинированы от COVID-19. Благодаря этому в стране смертность от коронавирусной инфекции стала снижаться. Кроме того, по словам президента, в американские больницы стало поступать меньше пациентов с коронавирусом.
"Случаи заболеваемости и смертельного исхода уменьшились значительно по сравнению с тем, что было, когда я занял пост президента в январе, и продолжают снижаться", - добавил американский лидер.
Однако он отметил, что "по-прежнему предстоит длинный путь в этой борьбе".
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еще есть Болливуд , он больше фильмов выпускает, чем Голливуд ). что-то не то
Так, кому "спасибо", американскому народу или ...?