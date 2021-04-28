США домоглися "приголомшливого прогресу" в боротьбі з пандемією COVID-19, - Байден
Президент США Джо Байден у вівторок заявив, що завдяки докладеним зусиллям американського народу вдалося домогтися значного успіху в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми домоглися приголомшливого прогресу завдяки всьому американському народу", - сказав Байден, коментуючи ситуацію з поширенням коронавірусу у США.
Зокрема, Байден зазначив, що дві третини літніх жителів США тепер вакциновані проти COVID-19. Завдяки цьому в країні смертність від коронавірусної інфекції почала знижуватися. Крім того, за словами президента, до американських лікарень стало надходити менше пацієнтів з коронавірусом.
"Випадки захворюваності і смерті зменшилися значно порівняно з тим, що було, коли я обійняв пост президента в січні, і продовжують знижуватися", - додав американський лідер.
Однак він зазначив, що "як і раніше попереду довгий шлях у цій боротьбі".
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еще есть Болливуд , он больше фильмов выпускает, чем Голливуд ). что-то не то
Так, кому "спасибо", американскому народу или ...?