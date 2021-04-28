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Новини Боротьба з коронавірусом
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США домоглися "приголомшливого прогресу" в боротьбі з пандемією COVID-19, - Байден

США домоглися

Президент США Джо Байден у вівторок заявив, що завдяки докладеним зусиллям американського народу вдалося домогтися значного успіху в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми домоглися приголомшливого прогресу завдяки всьому американському народу", - сказав Байден, коментуючи ситуацію з поширенням коронавірусу у США.

Зокрема, Байден зазначив, що дві третини літніх жителів США тепер вакциновані проти COVID-19. Завдяки цьому в країні смертність від коронавірусної інфекції почала знижуватися. Крім того, за словами президента, до американських лікарень стало надходити менше пацієнтів з коронавірусом.

"Випадки захворюваності і смерті зменшилися значно порівняно з тим, що було, коли я обійняв пост президента в січні, і продовжують знижуватися", - додав американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії

Однак він зазначив, що "як і раніше попереду довгий шлях у цій боротьбі".

Автор: 

Байден Джо (2883) карантин (18172) США (22512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
С Индией - описка, Вы верите в пандемию? Посмотрите на официальные цифры и сопоставьте факты. Полтора года "бушует" в мире "страшная пандемия". А до такой страны как Индия она "только добралась", где страшная антисанитария - это норма и если бы была настоящая пандемия(а не манипуляция ПЦР и прочими тестами) то Индия была бы в числе первых еще в начале 2020г.
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28.04.2021 09:42
+1
Теперь Голливуд кошмарит индию...
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28.04.2021 09:17
+1
Догонім і перегонім Америку! (Степашка)
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28.04.2021 09:19
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Теперь Голливуд кошмарит индию...
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28.04.2021 09:17 Відповісти
странный чел. провокатор?) заморочился Голливуд с шифтом, а Индию - нет.

еще есть Болливуд , он больше фильмов выпускает, чем Голливуд ). что-то не то
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28.04.2021 09:24 Відповісти
С Индией - описка, Вы верите в пандемию? Посмотрите на официальные цифры и сопоставьте факты. Полтора года "бушует" в мире "страшная пандемия". А до такой страны как Индия она "только добралась", где страшная антисанитария - это норма и если бы была настоящая пандемия(а не манипуляция ПЦР и прочими тестами) то Индия была бы в числе первых еще в начале 2020г.
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28.04.2021 09:42 Відповісти
а Вы - ясновидящий? можете прогнозировать развитие ранее неизвестного вируса и его клонов? то, что количество носителей в густонаселенных регионах планеты способствует - понятно, как и то, что подвержены именно они. Гипотетически вообще у планеты есть(?) механизмы защиты от вредителей (перенаселения). ок, уже не вижу предмета спора.
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28.04.2021 09:55 Відповісти
Те, кто в Индии живет в страшной антисанитарии и нищете по другим странам не валандаются. Там богатые и бедные - разные миры, они почти не пересекаются.
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28.04.2021 10:43 Відповісти
Догонім і перегонім Америку! (Степашка)
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28.04.2021 09:19 Відповісти
"по сравнению с тем, что было, когда я занял пост президента"
Так, кому "спасибо", американскому народу или ...?
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28.04.2021 09:22 Відповісти
Судячи по пофігістичному ставленню трампа до пандемії, то завдяки і американським вченим, лікарям, і президенту.
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28.04.2021 10:22 Відповісти
Ну не сильный то и прогресс, все равно на первых местах по суточным данным. Сейчас главное удержать индийский вирус, на эту мутацию уже вакцины практически не действуют.
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28.04.2021 09:27 Відповісти
США домоглися "приголомшливого прогресу" в боротьбі з пандемією COVID-19, - Байден - Цензор.НЕТ 5692
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28.04.2021 10:00 Відповісти
україна, завдяки найвеличнішому всіх часів і народів, теж побила рекорди!!! навіть якесь сране зімбабве(яку мало хто на карті відшукає) та ангола *позаду* нас в темпах вакцинації
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28.04.2021 10:00 Відповісти
 
 