"Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что список "недружественных" стран будет пересматриваться со временем.

Также российский дипломат уверяет, что в этот список Россия не будет огульно записывать любые страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом", — уверяет Лавров.

Комментируя пересмотр списка "недружественных стран", глава российского МИДа отметил, что это не будет "мертвая бумага".

"Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", — уточнил Лавров.

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