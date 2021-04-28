РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12710 посетителей онлайн
Новости
2 821 37

Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров

Список

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что список "недружественных" стран будет пересматриваться со временем.

Также российский дипломат уверяет, что в этот список Россия не будет огульно записывать любые страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом", — уверяет Лавров.

Комментируя пересмотр списка "недружественных стран", глава российского МИДа отметил, что это не будет "мертвая бумага".

"Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", — уточнил Лавров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров уверяет, что у РФ есть альтернатива SWIFT

Автор: 

дипломатия (1462) Лавров Сергей (2290) россия (95372)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Проще составить список "дружественных" стран. Он намного короче. И потом из него постепенно дальше вычеркивать.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:44
+11
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 9728
показать весь комментарий
28.04.2021 10:45
+11
Лошадь, а лошадь! Так забєрі своіх деток і внучат із нєдружєствєнной страньі - пускай живут в Вологде, Костромє ілі в Пєнзє.))
показать весь комментарий
28.04.2021 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, д.Артаньян виліз... А хто усі навколо?)))
показать весь комментарий
28.04.2021 10:43 Ответить
Лавруха, составь лучше список "дружественных" стран! Полстраницы хватит!
показать весь комментарий
28.04.2021 14:36 Ответить
Атлас мира в помощь, свиньи.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:44 Ответить
Проще составить список "дружественных" стран. Он намного короче. И потом из него постепенно дальше вычеркивать.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:44 Ответить
Уже:
1). Венесуэла;
2). Сирия;
3). Беларусь...
...и то только до тех пор пока народы этих стран
на разберутся со своими диктаторами...
показать весь комментарий
28.04.2021 12:00 Ответить
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 9728
показать весь комментарий
28.04.2021 10:45 Ответить
Лошадь, а лошадь! Так забєрі своіх деток і внучат із нєдружєствєнной страньі - пускай живут в Вологде, Костромє ілі в Пєнзє.))
показать весь комментарий
28.04.2021 10:49 Ответить
асгард там, где асгардцы, понел?!
показать весь комментарий
28.04.2021 10:56 Ответить
Совок №2 , трепыхания перед кончиной режима путлера .
показать весь комментарий
28.04.2021 10:50 Ответить
проще составить список дружественных...три страны это не так много)) Никарагуа, Сев Корея и Венесуэлла. может ещё в Африке что-то...ааа ну и Беларусь))
показать весь комментарий
28.04.2021 10:52 Ответить
Точнее, бсср.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:56 Ответить
Какой список? Там целый глобус недружественных стран.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:52 Ответить
вот он список недружественных к России стран

Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 9671
показать весь комментарий
28.04.2021 10:53 Ответить
«У России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи» (Александр Солженицын)
показать весь комментарий
28.04.2021 10:53 Ответить
"С начала 2021 года Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе и «осуждении вооружения космоса» с Туркменистаном, Тонголезской республикой, республикой Конго, государством Бурунди и Сьерра-Леоне".
показать весь комментарий
28.04.2021 10:54 Ответить
на носу важнейшые подписания таких дагаворав с мозамбиком, зимбабвэ, и сомали...
показать весь комментарий
28.04.2021 10:57 Ответить
Мир в ужасе. Такая свирепая компания. Особенно последняя страна
показать весь комментарий
28.04.2021 11:02 Ответить
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 6063
показать весь комментарий
28.04.2021 10:55 Ответить
Строится Первое кольцо враждебности в Москворепии
показать весь комментарий
28.04.2021 10:57 Ответить
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 8566
показать весь комментарий
28.04.2021 10:58 Ответить
А дружити з ними по сусідські не пробували? Чи грабувати, вбивати, відбирати шахрайством бізнес, майно, землі для вас ближче. Чому у вас все через призму трагедії
показать весь комментарий
28.04.2021 10:58 Ответить
а, стесняюсь спросить - этому списку не по фигу..... ли??? Вот если я введу санкции против своего кота и занесу его в недружественный список - он почувствует. А если это сделает моя тёща (за 200 км) - коту как-то насрать в лоток от этой новости.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:59 Ответить
уже Австралия тоже там в этом списке.. мне нравится этот список недружественных расеи стран - там англосаксы все и Украина
показать весь комментарий
28.04.2021 11:02 Ответить
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 7609
показать весь комментарий
28.04.2021 11:02 Ответить
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 6735
показать весь комментарий
28.04.2021 11:03 Ответить
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 2094
показать весь комментарий
28.04.2021 11:04 Ответить
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 2032
Кругом адни враги
показать весь комментарий
28.04.2021 11:05 Ответить
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 5475
показать весь комментарий
28.04.2021 11:05 Ответить
а не проще те пять дружественных переписать, а потом из этого списка по одной вычёркивать?
показать весь комментарий
28.04.2021 11:06 Ответить
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 8418
показать весь комментарий
28.04.2021 11:06 Ответить
какая чушь!
а как же международное право?
нарушается или нет?
показать весь комментарий
28.04.2021 11:14 Ответить
"Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров.

А залежать все буде від того, на яку кількість "друзів" у Росії грошей вистачить...
показать весь комментарий
28.04.2021 11:14 Ответить
Я бы на месте лошади не торопился.После того как рашка распадется на 20 новых государств,19 нужно будет вносить в этот список.
показать весь комментарий
28.04.2021 11:33 Ответить
Это так необходимо проводить внешнюю политику, что список "недружественных" к РФ стран это все страны мира за исключением нескольких стран, а остальные все враги. Заслуга в этом не только Путина, но и лично министра иностранных дел России Сергея Лавра.
показать весь комментарий
28.04.2021 11:34 Ответить
А зачем его составлять? Уже в инете есть - просто список стран, минус эрефия.
показать весь комментарий
28.04.2021 13:52 Ответить
Да что мучаются то лишнехромасомные? Напишите всего три буквы! Нет ,не те--просто напишите слово--ВСЕ.
показать весь комментарий
28.04.2021 14:52 Ответить
 
 