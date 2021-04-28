Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что список "недружественных" стран будет пересматриваться со временем.
Также российский дипломат уверяет, что в этот список Россия не будет огульно записывать любые страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом", — уверяет Лавров.
Комментируя пересмотр списка "недружественных стран", глава российского МИДа отметил, что это не будет "мертвая бумага".
"Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", — уточнил Лавров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1). Венесуэла;
2). Сирия;
3). Беларусь...
...и то только до тех пор пока народы этих стран
на разберутся со своими диктаторами...
Кругом адни враги
а как же международное право?
нарушается или нет?
А залежать все буде від того, на яку кількість "друзів" у Росії грошей вистачить...