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Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров

Список

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що список "недружніх" країн буде переглядатися з часом.

Також російський дипломат запевняє, що до цього списку Росія не буде огульно записувати будь-які країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Ми не хочемо огульно записувати в цей список будь-яку країну, яка десь скаже не так щодо Росії. Ми будемо, звичайно ж, засновувати наші рішення на глибокому аналізі ситуації і на визначенні можливостей вести справу з цією країною іншим чином", - запевняє Лавров.

Коментуючи перегляд списку "недружніх країн", глава російського МЗС зазначив, що це не буде "мертвий папір".

"Якщо ми прийдемо до висновку, що по-іншому не виходить, ну, я думаю, що цей список буде, звичайно, періодично поповнюватися. Але це не "мертвий папір", він буде, природно, переглядатися в міру того, як будуть розвиватися наші відносини з відповідною державою в майбутньому ", - уточнив Лавров.

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Автор: 

дипломатія (710) Лавров Сергій (1576) росія (64935)


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Топ коментарі
+13
Проще составить список "дружественных" стран. Он намного короче. И потом из него постепенно дальше вычеркивать.
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28.04.2021 10:44
+11
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 9728
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28.04.2021 10:45
+11
Лошадь, а лошадь! Так забєрі своіх деток і внучат із нєдружєствєнной страньі - пускай живут в Вологде, Костромє ілі в Пєнзє.))
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28.04.2021 10:49
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О, д.Артаньян виліз... А хто усі навколо?)))
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28.04.2021 10:43 Відповісти
Лавруха, составь лучше список "дружественных" стран! Полстраницы хватит!
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28.04.2021 14:36 Відповісти
Атлас мира в помощь, свиньи.
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28.04.2021 10:44 Відповісти
Проще составить список "дружественных" стран. Он намного короче. И потом из него постепенно дальше вычеркивать.
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28.04.2021 10:44 Відповісти
Уже:
1). Венесуэла;
2). Сирия;
3). Беларусь...
...и то только до тех пор пока народы этих стран
на разберутся со своими диктаторами...
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28.04.2021 12:00 Відповісти
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 9728
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Лошадь, а лошадь! Так забєрі своіх деток і внучат із нєдружєствєнной страньі - пускай живут в Вологде, Костромє ілі в Пєнзє.))
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28.04.2021 10:49 Відповісти
асгард там, где асгардцы, понел?!
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28.04.2021 10:56 Відповісти
Совок №2 , трепыхания перед кончиной режима путлера .
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28.04.2021 10:50 Відповісти
проще составить список дружественных...три страны это не так много)) Никарагуа, Сев Корея и Венесуэлла. может ещё в Африке что-то...ааа ну и Беларусь))
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28.04.2021 10:52 Відповісти
Точнее, бсср.
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28.04.2021 10:56 Відповісти
Какой список? Там целый глобус недружественных стран.
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28.04.2021 10:52 Відповісти
вот он список недружественных к России стран

Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 9671
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28.04.2021 10:53 Відповісти
«У России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи» (Александр Солженицын)
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28.04.2021 10:53 Відповісти
"С начала 2021 года Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе и «осуждении вооружения космоса» с Туркменистаном, Тонголезской республикой, республикой Конго, государством Бурунди и Сьерра-Леоне".
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28.04.2021 10:54 Відповісти
на носу важнейшые подписания таких дагаворав с мозамбиком, зимбабвэ, и сомали...
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Мир в ужасе. Такая свирепая компания. Особенно последняя страна
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28.04.2021 11:02 Відповісти
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 6063
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28.04.2021 10:55 Відповісти
Строится Первое кольцо враждебности в Москворепии
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров - Цензор.НЕТ 8566
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28.04.2021 10:58 Відповісти
А дружити з ними по сусідські не пробували? Чи грабувати, вбивати, відбирати шахрайством бізнес, майно, землі для вас ближче. Чому у вас все через призму трагедії
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28.04.2021 10:58 Відповісти
а, стесняюсь спросить - этому списку не по фигу..... ли??? Вот если я введу санкции против своего кота и занесу его в недружественный список - он почувствует. А если это сделает моя тёща (за 200 км) - коту как-то насрать в лоток от этой новости.
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28.04.2021 10:59 Відповісти
уже Австралия тоже там в этом списке.. мне нравится этот список недружественных расеи стран - там англосаксы все и Украина
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28.04.2021 11:02 Відповісти
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 7609
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28.04.2021 11:02 Відповісти
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 6735
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28.04.2021 11:03 Відповісти
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 2094
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28.04.2021 11:04 Відповісти
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 2032
Кругом адни враги
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28.04.2021 11:05 Відповісти
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 5475
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28.04.2021 11:05 Відповісти
а не проще те пять дружественных переписать, а потом из этого списка по одной вычёркивать?
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28.04.2021 11:06 Відповісти
Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров - Цензор.НЕТ 8418
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28.04.2021 11:06 Відповісти
какая чушь!
а как же международное право?
нарушается или нет?
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28.04.2021 11:14 Відповісти
"Список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться, - Лавров.

А залежать все буде від того, на яку кількість "друзів" у Росії грошей вистачить...
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28.04.2021 11:14 Відповісти
Я бы на месте лошади не торопился.После того как рашка распадется на 20 новых государств,19 нужно будет вносить в этот список.
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28.04.2021 11:33 Відповісти
Это так необходимо проводить внешнюю политику, что список "недружественных" к РФ стран это все страны мира за исключением нескольких стран, а остальные все враги. Заслуга в этом не только Путина, но и лично министра иностранных дел России Сергея Лавра.
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28.04.2021 11:34 Відповісти
А зачем его составлять? Уже в инете есть - просто список стран, минус эрефия.
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28.04.2021 13:52 Відповісти
Да что мучаются то лишнехромасомные? Напишите всего три буквы! Нет ,не те--просто напишите слово--ВСЕ.
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28.04.2021 14:52 Відповісти
 
 