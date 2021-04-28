Список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що список "недружніх" країн буде переглядатися з часом.

Також російський дипломат запевняє, що до цього списку Росія не буде огульно записувати будь-які країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Ми не хочемо огульно записувати в цей список будь-яку країну, яка десь скаже не так щодо Росії. Ми будемо, звичайно ж, засновувати наші рішення на глибокому аналізі ситуації і на визначенні можливостей вести справу з цією країною іншим чином", - запевняє Лавров.

Коментуючи перегляд списку "недружніх країн", глава російського МЗС зазначив, що це не буде "мертвий папір".

"Якщо ми прийдемо до висновку, що по-іншому не виходить, ну, я думаю, що цей список буде, звичайно, періодично поповнюватися. Але це не "мертвий папір", він буде, природно, переглядатися в міру того, як будуть розвиватися наші відносини з відповідною державою в майбутньому ", - уточнив Лавров.

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