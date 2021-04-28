В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, - Кличко

В столице усилят контроль за соблюдением карантинных правил. В частности, на Пасху и поминальные дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу сообщить, что контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны. В частности, они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. А во время Пасхальных праздников и поминальных дней будут контролировать ситуацию возле религиозных учреждений и на городских кладбищах ", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, город разработал противоэпидемические правила на время Пасхальных праздников. В частности, всем конфессиям рекомендовали проводить богослужения в онлайн-режиме и придерживаться карантинных мероприятий в храмах. А освящение пасхальных корзин осуществлять на улице, с соблюдением дистанции между людьми.

"Я понимаю, что всем нам хочется, чтобы сняли сразу все ограничения. Хочется вернуться к привычной жизни. Я понимаю, что страдает бизнес. Но сегодня главное - сохранить жизнь и здоровье людей. Это - самое важное. Потому посмотрите, что сегодня происходит в Индии. - Трагическая ситуация, когда людей сжигают уже на улицах, потому что крематории не справляются. А, например, Турция, Кипр, некоторые другие страны усиливают ограничения и снова вводят локдаун, - отметил Кличко. - Поэтому мы будем ослаблять карантин постепенно и учитывая ситуацию. Потому важно не потерять контроль над распространением болезни и не допустить нового инфекционного взрыва. Прошу всех быть осторожными и ответственными! Мы думаем о вашем здоровье и вашей жизни!" - отметил Кличко.

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