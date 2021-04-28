У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень, - Кличко

У столиці посилять контроль за дотриманням карантинних правил. Зокрема, на Великдень і поминальні дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу повідомити, що контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилено. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони. Зокрема, вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, у парках та скверах. А під час Великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть ситуацію біля релігійних установ та на міських кладовищах", - сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, місто розробило протиепідемічні правила на час Великодніх свят. Зокрема, всім конфесіям рекомендували проводити богослужіння в онлайн-режимі та дотримуватися карантинних заходів у храмах. А освячення пасхальних кошиків здійснювати на вулиці, з дотриманням дистанції між людьми.

"Я розумію, що всім нам хочеться, щоб зняли одразу всі обмеження. Хочеться повернутися до звичного життя. Я розумію, що страждає бізнес. Але сьогодні головне – зберегти життя і здоров'я людей. Це – найважливіше. Бо подивіться, що сьогодні відбувається в Індії. - Трагічна ситуація, коли людей спалюють вже на вулицях, бо крематорії не справляються. А, наприклад, Туреччина, Кіпр, деякі інші країни посилюють обмеження і знову запроваджують локдаун, - зауважив Кличко. - Тому, ми будемо послаблювати карантин поступово і зважаючи на ситуацію. Бо важливо не втратити контроль над розповсюдженням хвороби і не допустити нового інфекційного вибуху. Прошу всіх бути обережними і відповідальними! Ми думаємо про ваше здоров'я і ваше життя!" - наголосив Кличко.

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