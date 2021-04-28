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Ослабление карантина: в Киеве отменяют бесплатную парковку и вводят дополнительную автофиксацию нарушений

Ослабление карантина: в Киеве отменяют бесплатную парковку и вводят дополнительную автофиксацию нарушений

После ослабления строгих ограничений в столице начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил  мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

"Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины. Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение ее правил.

Кличко напомнил, что на время локдауна город принял решение временно сделать парковку в городе бесплатной.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - отметил Кличко.

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Он также добавил, что город уже сейчас наблюдает положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки. В частности, развитию культуры парковки в столице способствовала внедреная политика эвакуации, направленная прежде всего на безопасность и комфорт киевлян - как на дорогах, так и на тротуарах.

Также для комфорта водителей город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. Также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) парковка (288)


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Топ комментарии
+10
больше парковок стройте а не МАФы
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28.04.2021 14:25
+4
А с не отбитыми за кого голосуют? За Верещук?
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28.04.2021 14:52
+3
"Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик". И? Думали скажет: Развивать и адаптировать дорожную инфраструктуру под актуальный трафик? ... Голосуйте и дальше за боксеров.
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28.04.2021 14:42
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Вангую срач! 😀
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28.04.2021 14:25 Ответить
больше парковок стройте а не МАФы
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28.04.2021 14:25 Ответить
Нехай буде.
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28.04.2021 14:27 Ответить
Ослабление карантина: в Киеве отменяют бесплатную парковку и вводят дополнительную автофиксацию нарушений - Цензор.НЕТ 5122
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28.04.2021 14:28 Ответить
Тем временем в Днепре Филатов с Корбаном продолжают наживаться на автомобилистах, превращая бесплатные парковки в свои личные платные и пропуская все платежи через свою офшорную компанию.
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28.04.2021 14:31 Ответить
"Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик". И? Думали скажет: Развивать и адаптировать дорожную инфраструктуру под актуальный трафик? ... Голосуйте и дальше за боксеров.
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28.04.2021 14:42 Ответить
А если бы сказал то и голосовать надо за боксёров?
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28.04.2021 14:45 Ответить
Если бы сказал, то хоть спросить можно было бы. Типа, сказал - не сделал. А вообще, голосовать за боксера можно только с такими же отбитыми мозгами.
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28.04.2021 14:50 Ответить
А с не отбитыми за кого голосуют? За Верещук?
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28.04.2021 14:52 Ответить
Штрафи,інспектори,департаменти по парковці,евакуатори,смартфон-все на що спромігся.Мудло,парковки роби а не висотки в любу дирку втикай.
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28.04.2021 19:55 Ответить
каждый рагуль должен на своём сверхценном корыте рассекать.
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29.04.2021 06:15 Ответить
 
 