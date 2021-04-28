Ослабление карантина: в Киеве отменяют бесплатную парковку и вводят дополнительную автофиксацию нарушений

После ослабления строгих ограничений в столице начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

"Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины. Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение ее правил.

Кличко напомнил, что на время локдауна город принял решение временно сделать парковку в городе бесплатной.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - отметил Кличко.

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Он также добавил, что город уже сейчас наблюдает положительную тенденцию по уменьшению нарушений правил парковки. В частности, развитию культуры парковки в столице способствовала внедреная политика эвакуации, направленная прежде всего на безопасность и комфорт киевлян - как на дорогах, так и на тротуарах.

Также для комфорта водителей город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. Также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.