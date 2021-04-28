Послаблення карантину: в Києві скасовують безкоштовне паркування та запроваджують додаткову автофіксацію порушень

Після послаблення суворих обмежень у столиці почне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Ви всі бачите, скільки автомобілів додалося за останні роки на вулицях столиці. Дорожня інфраструктура міста не була розрахована на такий трафік. Також ускладнюють рух і неправильно припарковані автівки. Сьогодні контроль за дотримання правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів "Київ цифровий", - сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, в ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.

Утім, на час локдауну місто ухвалило рішення тимчасово зробити паркування в місті безкоштовним.

"Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - зазначив Кличко.

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Він наголосив, що місто вже зараз спостерігає позитивну тенденцію щодо зменшення порушень правил паркування. Зокрема, розвитку культури паркування в столиці сприяла впроваджена політика евакуації, що спрямована насамперед на безпеку та комфорт киян - як на дорогах, так і на тротуарах.

Також задля комфорту водіїв місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.