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Новини
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Послаблення карантину: в Києві скасовують безкоштовне паркування та запроваджують додаткову автофіксацію порушень

Послаблення карантину: в Києві скасовують безкоштовне паркування та запроваджують додаткову автофіксацію порушень

Після послаблення суворих обмежень у столиці почне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Ви всі бачите, скільки автомобілів додалося за останні роки на вулицях столиці. Дорожня інфраструктура міста не була розрахована на такий трафік. Також ускладнюють рух і неправильно припарковані автівки. Сьогодні контроль за дотримання правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури міста. І для інспекторів уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів "Київ цифровий", - сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, в ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.

Утім, на час локдауну місто ухвалило рішення тимчасово зробити паркування в місті безкоштовним.

"Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко і автоматично фіксувати виявлені порушення", - зазначив Кличко.

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Він наголосив, що місто вже зараз спостерігає позитивну тенденцію щодо зменшення порушень правил паркування. Зокрема, розвитку культури паркування в столиці сприяла впроваджена політика евакуації, що спрямована насамперед на безпеку та комфорт киян - як на дорогах, так і на тротуарах.

Також задля комфорту водіїв місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

Автор: 

Київ (19419) Кличко Віталій (3508) паркування (292)


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Топ коментарі
+10
больше парковок стройте а не МАФы
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28.04.2021 14:25
+4
А с не отбитыми за кого голосуют? За Верещук?
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28.04.2021 14:52
+3
"Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик". И? Думали скажет: Развивать и адаптировать дорожную инфраструктуру под актуальный трафик? ... Голосуйте и дальше за боксеров.
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28.04.2021 14:42
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Вангую срач! 😀
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28.04.2021 14:25 Відповісти
больше парковок стройте а не МАФы
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28.04.2021 14:25 Відповісти
Нехай буде.
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28.04.2021 14:27 Відповісти
Ослабление карантина: в Киеве отменяют бесплатную парковку и вводят дополнительную автофиксацию нарушений - Цензор.НЕТ 5122
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28.04.2021 14:28 Відповісти
Тем временем в Днепре Филатов с Корбаном продолжают наживаться на автомобилистах, превращая бесплатные парковки в свои личные платные и пропуская все платежи через свою офшорную компанию.
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28.04.2021 14:31 Відповісти
"Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик". И? Думали скажет: Развивать и адаптировать дорожную инфраструктуру под актуальный трафик? ... Голосуйте и дальше за боксеров.
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28.04.2021 14:42 Відповісти
А если бы сказал то и голосовать надо за боксёров?
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28.04.2021 14:45 Відповісти
Если бы сказал, то хоть спросить можно было бы. Типа, сказал - не сделал. А вообще, голосовать за боксера можно только с такими же отбитыми мозгами.
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28.04.2021 14:50 Відповісти
А с не отбитыми за кого голосуют? За Верещук?
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28.04.2021 14:52 Відповісти
Штрафи,інспектори,департаменти по парковці,евакуатори,смартфон-все на що спромігся.Мудло,парковки роби а не висотки в любу дирку втикай.
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28.04.2021 19:55 Відповісти
каждый рагуль должен на своём сверхценном корыте рассекать.
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29.04.2021 06:15 Відповісти
 
 