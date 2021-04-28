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Новости Агрессия России против Украины
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В минских соглашениях есть много ловушек для Украины, - Кулеба

В минских соглашениях есть много ловушек для Украины, - Кулеба

Минские соглашения по Донбассу не являются идеальными для Украины и содержат много щелей и ловушек. При этом Россия ничего не делает для выполнения договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.

"Я не думаю, что минские соглашения - идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать логике этого документа и воплощать его", - отметил глава МИД.

По его словам, Зеленский отмечает, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении "Минска", но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".

Кулеба также добавил, что в минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних, а именно, прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По логике России, мы должны сидеть тихо и ждать, пока нас порежут, как салями, - Кулеба

Автор: 

россия (95381) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Угу, тільки чомусь при Пороху, у пастки потрапляла не Україна, а Кацапія, яка вигрібає санкції вже 7 років поспіль. І ЖОДНОЇ санкції щодо України. А у пастку Україна почала потрапляти чомусь при ЗЕленому придурку, який вирішив поставити Мінські догори дригом - спочатку провести вибори в ОРДЛО, і лише потім - вимагати виводу військ Кацапії. Хто ж вам винен, ЗЕлені гниди, що ви - ІДІОТИ???*
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28.04.2021 17:07
+7
дивовижно! а при баризі там були уловки для раші, які вили від цього
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28.04.2021 17:07
+5
для ЗЕбілів, доведеться повторити: тільки чомусь при Пороху, у пастки потрапляла не Україна, а Кацапія, яка вигрібає санкції вже 7 років поспіль. І ЖОДНОЇ санкції щодо України. А у пастку Україна почала потрапляти чомусь при ЗЕленому придурку, який вирішив поставити Мінські догори дригом - спочатку провести вибори в ОРДЛО, і лише потім - вимагати виводу військ Кацапії. Хто ж вам винен, ЗЕлені гниди, що ви - ІДІОТИ???
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28.04.2021 17:11
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А еще там есть санкции для России. Минска нет, санкций нет. Все просто. Это обратная сторона медали, о которой стоит помнит ,когда вспоминают о Минских договоренностях.
https://censor.net/ru/comments/locate/3262607/0192145b-bcfe-7013-bed4-46adedc46522
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28.04.2021 17:05 Ответить
а должно быть много могил для кремлядей
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28.04.2021 17:20 Ответить
Угу, тільки чомусь при Пороху, у пастки потрапляла не Україна, а Кацапія, яка вигрібає санкції вже 7 років поспіль. І ЖОДНОЇ санкції щодо України. А у пастку Україна почала потрапляти чомусь при ЗЕленому придурку, який вирішив поставити Мінські догори дригом - спочатку провести вибори в ОРДЛО, і лише потім - вимагати виводу військ Кацапії. Хто ж вам винен, ЗЕлені гниди, що ви - ІДІОТИ???*
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28.04.2021 17:07 Ответить
дивовижно! а при баризі там були уловки для раші, які вили від цього
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28.04.2021 17:07 Ответить
Питання від дилетанта в диломатії і міжнародному праві: а що конкретно буде, якщо відмовитись від мінських?
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28.04.2021 17:07 Ответить
Зняття санкцій з мордора. Перш за все.
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28.04.2021 17:23 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

Нюю, Шо ПЕ тей і ЗЕ..ІМХО...
Боротьба нанайських хлопчаків, видовище для охлосу- Лохів та неЛохів... ІМХО )))
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28.04.2021 17:10 Ответить
для ЗЕбілів, доведеться повторити: тільки чомусь при Пороху, у пастки потрапляла не Україна, а Кацапія, яка вигрібає санкції вже 7 років поспіль. І ЖОДНОЇ санкції щодо України. А у пастку Україна почала потрапляти чомусь при ЗЕленому придурку, який вирішив поставити Мінські догори дригом - спочатку провести вибори в ОРДЛО, і лише потім - вимагати виводу військ Кацапії. Хто ж вам винен, ЗЕлені гниди, що ви - ІДІОТИ???
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28.04.2021 17:11 Ответить
Ідіотам здається що всі, хто має своє ІМХО, таки Ідіоти..))
Вам видніше..))
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28.04.2021 17:24 Ответить
по суті питання ти нічого так і не змогло придумати Твій злив зараховано, гуляй на...
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28.04.2021 17:26 Ответить


))
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28.04.2021 17:31 Ответить
Хорош мозги людям иметь. Если россия признает, что нынешнее лднр территория Украины, то почему бывшие граждане Украины, а нынче граждане россии не признаны преступниками незаконно проникшими и ведущими деятельность на территории Украины??? Почему лднровские граждане платящие налоги в лднр не считаются пособниками террористов и не несут ответственность за неуплату налогов??? У нас законы есть??? Эти гандоны нам на голову сели и права качают.
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28.04.2021 17:11 Ответить
Понятно, что кремлю выгодна тупиковость ситуации для нас, но это же безумие жевать этот минск.
"Безумие - это делать одно и тоже и каждый раз ожидать иного результата!" (А.Энштейн)
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28.04.2021 17:15 Ответить
Ляха муха. Є "дорожня карта", яку одобрили ще за минулої влади. Чому вона не виконується?
Бо ви підписали "формулу фуйла-штайнмаєра" і ще щось?
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28.04.2021 17:26 Ответить
"Кулеба также добавил, что в минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних, а именно, прекращения огня."

Он вроде среди зебилов не самый тупой, но прекращение огня- первый и главный пункт. К нему привязаны все другие. Не прекратила огонь параша, все это знают и трахают её санкциями. Теперь действия зебилья приведут к тому, что санкции с параши снимут. Так на кого работает зебильё на самом деле?
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28.04.2021 17:41 Ответить
И до тебя только дощло? Дядя вы дебил? минские - это сплошная ловушка , и дураку было понятно с самого начала!!! идиоты!
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28.04.2021 17:44 Ответить
Минские соглашения предусматривают вьівод "иностранньіх вооруженньіх формирований" , что является невьіполнимьім для Москвьі. Не все так грустно.
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28.04.2021 18:14 Ответить
 
 