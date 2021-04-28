В минских соглашениях есть много ловушек для Украины, - Кулеба
Минские соглашения по Донбассу не являются идеальными для Украины и содержат много щелей и ловушек. При этом Россия ничего не делает для выполнения договоренностей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.
"Я не думаю, что минские соглашения - идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать логике этого документа и воплощать его", - отметил глава МИД.
По его словам, Зеленский отмечает, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении "Минска", но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".
Кулеба также добавил, что в минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних, а именно, прекращения огня.
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https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Нюю, Шо ПЕ тей і ЗЕ..ІМХО...
Боротьба нанайських хлопчаків, видовище для охлосу- Лохів та неЛохів... ІМХО )))
Вам видніше..))
))
"Безумие - это делать одно и тоже и каждый раз ожидать иного результата!" (А.Энштейн)
Бо ви підписали "формулу фуйла-штайнмаєра" і ще щось?
Он вроде среди зебилов не самый тупой, но прекращение огня- первый и главный пункт. К нему привязаны все другие. Не прекратила огонь параша, все это знают и трахают её санкциями. Теперь действия зебилья приведут к тому, что санкции с параши снимут. Так на кого работает зебильё на самом деле?