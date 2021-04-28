Третья волна коронавируса в Украине однозначно не пройдена, - эпидемиолог Виноград

Эпидемиолог и ведущий специалист Министерства здравоохранения Наталия Виноград заявила, что Украина еще не вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса ... за прошлую неделю она составляла 13% - это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять по западному региону, то около 20% - за исключением нескольких областей, пошла стабилизация. ... Что касается Центральной Украины, восточных территорий, там распространение новых штаммов началось позже. Преимущественно это и была основная причина стремительного роста (заболеваемости. - Ред.), поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7−3,2 раза выше", - объяснила Виноград.

По ее словам, прирост новых случаев заболевания был кратен степени заразности новых штаммов коронавируса.

Также Виноград подчеркнула, что после майских праздников, накануне которых власти ослабляют карантин, Украина может столкнуться с новым всплеском заражений COVID-19.

"К сожалению, это так. Не потому, что я пессимист, - просто я реалист и должна вам сказать, что за каждый день несоблюдения мер мы заплатим новыми проблемами, в том числе случаями заболеваний, к большому сожалению. Штаммы остались, и они достаточно тяжелые, а поэтому будет и значительная часть тяжелых и критических пациентов", - добавила эпидемиолог.

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