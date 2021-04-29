Третю хвилю коронавірусу в Україні однозначно не пройдено, - епідеміологиня Виноград

Епідеміологиня та провідна спеціалістка Міністерства охорони здоров’я Наталія Виноград заявила, що Україна ще не вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Однозначно хвиля не пройдена, але є тенденція до зменшення інтенсивності епідемічного процесу, <...> за минулий тиждень вона становила -13% - це дуже добрий показник на загал в Україні. А якщо взяти [статистику] щодо західного регіону, то тут близько 20% — за винятком декількох областей, пішла стабілізація. <...> Що стосується Центральної України, східних територій, там поширення нових штамів розпочалося пізніше. Переважно це і була основна причина стрімкого зростання [захворюваності], бо контагіозність цих штамів приблизно у 2,7-3,2 рази вища", - пояснила Виноград.

За її словами, приріст нових випадків захворювання був кратним ступеню заразності нових штамів коронавірусу.

Також Виноград підкреслила, що після травневих свят, напередодні яких влада послаблює карантин, Україна може зіткнутися з новим сплеском заражень COVID-19.

"На жаль, це так. Не тому, що я песиміст, — просто я реаліст і мушу вам сказати, що за кожен день недотриманих заходів ми заплатимо новими проблемами, в тому числі випадками захворювань, на превеликий жаль. Штами лишилися, і вони достатньо тяжкі, а тому буде і значна частка тяжких і критичних пацієнтів", - додала епідеміологиня.

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