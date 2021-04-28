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Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК давит на АМПУ забастовкой

Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК давит на АМПУ забастовкой

Компания "Рисоил Руда", погрузившая ильменит Объединенной горно-химической компании на корабль в минувшую пятницу в обход его ареста Государственного бюро расследований, организовала акцию протеста возле пропускных пунктов порта "Черноморск", чтобы создать общественный резонанс и продолжить отправку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минпром.

"Начали бессрочную акцию", - сообщил один из участников забастовки.

В "Рисоил Руда", которая связана контрактом по отправке груза в Китай с IMMCO Trade днепровского бизнесмена Виталия Кучука, надеются, что такое давление разблокирует отправку груза.

Ранее сайт "Думская" сообщал о том, что 17 апреля ильменит ОГХК сотрудники ГБР арестовали в порту Черноморска.

Правоохранители считают, что стоимость товара "специально занижена служебными лицами АО "ОГХК" и Фонда госимущества Украины, ГНС и ГФС Украины с целью дальнейшего размещения на счетах офшорных компаний (IMMCO TradePte. Ltd. и MINERALS & CHEMICALS DITRIBUTIONS Limited.) денежных средств в размере более $2 млн для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем".

О том, что стоимость ильменита занижена, указывают данные независимого аналитического источника www.ferroalloynet.com. Так, по контракту ОГХК с IMMCO № 001/1-21 от 11 января 2021 Вольногорский ильменит содержанием ТіО2 мин 63 % продавался посреднику по цене $150 за тонну на условиях СРТ, Черноморск.

Аналитики ferroalloynet.com подавали информацию о том, что стоимость ильменита такого содержания на условиях CIF, Китай 2 апреля составляла $337-348 за тонну. Это значит, что за вычетом фрахтовых услуг в Украине, ильменит должен был реализоваться по цене не менее $267-284 за т.

Соответственно, с ОГХК могло быть вымыто $117-134 на каждой отправленной в адрес IMMCO тонне или $2,4-2,7 млн.

Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК давит на АМПУ забастовкой 01

Невзирая на арест ильменита и запрет на его перемещение от ГБР, сотрудники "Рисоил Руда" таки погрузили ильменит на корабль на прошлой неделе под протекцией Генеральной прокуратуры Украины.

Автор: 

забастовка (321) ОГХК (50) ГБР (2972)


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Топ комментарии
+1
Хрена себе, какой необычный балкер, однако! Я, который 39 лет в морях, ничего подобного не наблюдал, ни разу. А можэ это просто фотка китайского судна случайная? Бо на АИСе я этого чуда судостроения- не нашел.
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28.04.2021 19:31
+1
"сотрудники "Рисоил Руда" таки https://censor.net/ru/news/3261665/oghk_prodoljaet_otgrujat_arestovannyyi_gbr_ilmenit_v_kitayi_smi на прошлой неделе под протекцией Генеральной прокуратуры Украины"

Такое может быть в цивилизованном государстве?
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28.04.2021 19:35
+1
Честно говоря- может быть всякое. Это- точно. Сталкивался я, правда- единожды. Повезло мне, груз был очень дорогой- 28.500 тонн риса класса "Супер Экстра". Адвокаты швейцарские буквально вытащили меня и капитана. Из перспективы замечательной колумбийской тюрьмы вытащили.
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28.04.2021 19:40
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Хрена себе, какой необычный балкер, однако! Я, который 39 лет в морях, ничего подобного не наблюдал, ни разу. А можэ это просто фотка китайского судна случайная? Бо на АИСе я этого чуда судостроения- не нашел.
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28.04.2021 19:31 Ответить
На крымский "Титан" Фирташа втихаря через третьи страны возят ильменит и никакие ДБР-ы не рыпаются.
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28.04.2021 20:02 Ответить
Да??? Какая прелесть, мля... Дожили...
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28.04.2021 20:08 Ответить
на кадык себе пусть надавят!
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28.04.2021 19:35 Ответить
"сотрудники "Рисоил Руда" таки https://censor.net/ru/news/3261665/oghk_prodoljaet_otgrujat_arestovannyyi_gbr_ilmenit_v_kitayi_smi на прошлой неделе под протекцией Генеральной прокуратуры Украины"

Такое может быть в цивилизованном государстве?
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28.04.2021 19:35 Ответить
Честно говоря- может быть всякое. Это- точно. Сталкивался я, правда- единожды. Повезло мне, груз был очень дорогой- 28.500 тонн риса класса "Супер Экстра". Адвокаты швейцарские буквально вытащили меня и капитана. Из перспективы замечательной колумбийской тюрьмы вытащили.
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28.04.2021 19:40 Ответить
Я про другое. Как генпрокуратура может крышевать контрабанду в цивилизованном государстве ?
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28.04.2021 19:56 Ответить
Не знаю. Я некомпетентен. Я только знаю- что я ничего не знаю. Так... оглядываюсь по сторонам. И- хренею... Мне таки повезло, я немало прожил.
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28.04.2021 19:59 Ответить
Якщо касок нема ,то нехай головою об асфальт гепають і як гучніше !!!)))
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28.04.2021 19:36 Ответить
А рабочие не понял чего бастуют? Вас граючи а вы требуете пусть грабят дальше.
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28.04.2021 19:41 Ответить
"днепровского бизнесмена Виталия Кучука"
Гордость распирает за Днепр.
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28.04.2021 19:41 Ответить
 
 