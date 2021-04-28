Отправитель арестованного ГБР ильменита ОГХК давит на АМПУ забастовкой
Компания "Рисоил Руда", погрузившая ильменит Объединенной горно-химической компании на корабль в минувшую пятницу в обход его ареста Государственного бюро расследований, организовала акцию протеста возле пропускных пунктов порта "Черноморск", чтобы создать общественный резонанс и продолжить отправку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минпром.
"Начали бессрочную акцию", - сообщил один из участников забастовки.
В "Рисоил Руда", которая связана контрактом по отправке груза в Китай с IMMCO Trade днепровского бизнесмена Виталия Кучука, надеются, что такое давление разблокирует отправку груза.
Ранее сайт "Думская" сообщал о том, что 17 апреля ильменит ОГХК сотрудники ГБР арестовали в порту Черноморска.
Правоохранители считают, что стоимость товара "специально занижена служебными лицами АО "ОГХК" и Фонда госимущества Украины, ГНС и ГФС Украины с целью дальнейшего размещения на счетах офшорных компаний (IMMCO TradePte. Ltd. и MINERALS & CHEMICALS DITRIBUTIONS Limited.) денежных средств в размере более $2 млн для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем".
О том, что стоимость ильменита занижена, указывают данные независимого аналитического источника www.ferroalloynet.com. Так, по контракту ОГХК с IMMCO № 001/1-21 от 11 января 2021 Вольногорский ильменит содержанием ТіО2 мин 63 % продавался посреднику по цене $150 за тонну на условиях СРТ, Черноморск.
Аналитики ferroalloynet.com подавали информацию о том, что стоимость ильменита такого содержания на условиях CIF, Китай 2 апреля составляла $337-348 за тонну. Это значит, что за вычетом фрахтовых услуг в Украине, ильменит должен был реализоваться по цене не менее $267-284 за т.
Соответственно, с ОГХК могло быть вымыто $117-134 на каждой отправленной в адрес IMMCO тонне или $2,4-2,7 млн.
Невзирая на арест ильменита и запрет на его перемещение от ГБР, сотрудники "Рисоил Руда" таки погрузили ильменит на корабль на прошлой неделе под протекцией Генеральной прокуратуры Украины.
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