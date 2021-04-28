Президент Молдовы Санду распустила парламент и назначила новые выборы
Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, которые должны пройти 11 июля.
Об этом она сообщила на брифинге для прессы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение ЧП в Молдове.
"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - заявила Санду.
По законодательству Молдовы, в период действия чрезвычайного положения (ЧП), парламент нельзя распустить. ЧП в Молдове ввели на заседании парламента 31 марта голосами депутатов от ПСРМ и Pentru Moldova, срок действия ЧП - с 1 апреля до 30 мая. Депутаты от оппозиции оспорили это решение в КС, и 28 апреля суд признал решение парламента неконституционным.
15 апреля Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос президента Майи Санду, в котором она просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент, и постановил, что парламент действительно необходимо распустить.
По данным Ziarul de Gardă, дата выборов нового парламента назначена на 11 июля 2021 года.
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https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1387453662004486149 1 ч
Федеральные агенты проводят обыск в квартире Руди Джулиани в рамках уголовного дела по украинскому вопросу, а именно по фабрикации псевдоматериалов против сына Байдена. Дубинскому приготовиться.
Но у Санду яйки для этого есть, а у Зели- нет.
Теперь главное, чтобы выборы прошли без эксцессов, которые попытается устроить кремль, поскольку посоле победы проевропейских сил пророссиский парламент и его премьер Додон улетают на Ростов.