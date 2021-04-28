РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12469 посетителей онлайн
Новости
6 538 46

Президент Молдовы Санду распустила парламент и назначила новые выборы

Президент Молдовы Санду распустила парламент и назначила новые выборы
Фото: newsmaker.md

Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, которые должны пройти 11 июля.

Об этом она сообщила на брифинге для прессы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение ЧП в Молдове.

"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - заявила Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полностью поддерживаем президента Молдовы Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, - Кулеба

По законодательству Молдовы, в период действия чрезвычайного положения (ЧП), парламент нельзя распустить. ЧП в Молдове ввели на заседании парламента 31 марта голосами депутатов от ПСРМ и Pentru Moldova, срок действия ЧП - с 1 апреля до 30 мая. Депутаты от оппозиции оспорили это решение в КС, и 28 апреля суд признал решение парламента неконституционным.

15 апреля Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос президента Майи Санду, в котором она просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент, и постановил, что парламент действительно необходимо распустить.

По данным Ziarul de Gardă, дата выборов нового парламента назначена на 11 июля 2021 года.

Автор: 

Молдова (1867) Мая Санду (210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Главное теперь не наголосуйте себе "слуг народа")
показать весь комментарий
28.04.2021 21:39
+23
Давно было пора разогнать то кодло
показать весь комментарий
28.04.2021 21:38
+19
і додонів
показать весь комментарий
28.04.2021 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно было пора разогнать то кодло
показать весь комментарий
28.04.2021 21:38 Ответить
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1387453662004486149 1 ч

Федеральные агенты проводят обыск в квартире Руди Джулиани в рамках уголовного дела по украинскому вопросу, а именно по фабрикации псевдоматериалов против сына Байдена. Дубинскому приготовиться.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:02 Ответить
Главное теперь не наголосуйте себе "слуг народа")
показать весь комментарий
28.04.2021 21:39 Ответить
і додонів
показать весь комментарий
28.04.2021 21:46 Ответить
А чи розпутають справу Чауса?
показать весь комментарий
28.04.2021 21:40 Ответить
сильно надо ?
показать весь комментарий
28.04.2021 21:46 Ответить
Ни в коем случае. Я повторюсь: убежден я- ни какого Чауса уже просто не существует. Даже в виде трупа. Он- испарен, в атмосферу. Навсегда. Иначе- никак.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:58 Ответить
Бубочка Санду обидел - трубку не взял , когда она звонила
показать весь комментарий
28.04.2021 21:41 Ответить
А я бы взял! Она мне нравится, внешне. Мой тип женщины. Единственная сложность: она бы мне не позвонила.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:00 Ответить
Президент Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори - Цензор.НЕТ 1373Тоже классная украинка 😀😀😀
показать весь комментарий
28.04.2021 22:05 Ответить
Прелесть! Просто прелесть!
показать весь комментарий
28.04.2021 22:06 Ответить
Президент Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори - Цензор.НЕТ 4068
показать весь комментарий
28.04.2021 23:09 Ответить
Справжня краля.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:21 Ответить
Відверто заздрю. А це я після карантину...

Президент Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори - Цензор.НЕТ 403
показать весь комментарий
28.04.2021 23:42 Ответить
😀
показать весь комментарий
29.04.2021 09:27 Ответить
А український "мудрий нарід" хаває зелену локшину ,аж за вухами хрумтить !!))
показать весь комментарий
28.04.2021 21:44 Ответить
Колись про молдаван розказували анекдоти? Ну-ну...
показать весь комментарий
28.04.2021 21:55 Ответить
Отличная ссылка.А можно ссылку про Читу?😂🌷
показать весь комментарий
28.04.2021 21:51 Ответить
И всё из-за Чауса?
показать весь комментарий
28.04.2021 21:46 Ответить
причем он тут ?
показать весь комментарий
28.04.2021 21:47 Ответить
Я ж спрашиваю.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:51 Ответить
Тыц😂🌷
показать весь комментарий
28.04.2021 21:52 Ответить
Колбасит, ботоферма?
показать весь комментарий
28.04.2021 23:10 Ответить
Ты на нём уже давно и навсегда.
показать весь комментарий
29.04.2021 10:26 Ответить
Моя ты шлюха....
показать весь комментарий
29.04.2021 11:36 Ответить
Сам себе сцышь? Виртуозная у меня шлюха!
показать весь комментарий
29.04.2021 11:43 Ответить
Справу Чауса в Молдові роздмухує Додон зі своїми прорашистськими посіпаками. Щоб шкода для Санду була. А партія "слуг" там вже є - партія Ренато Усатого. Візьмуть на виборах друге чи третє місце
показать весь комментарий
28.04.2021 21:50 Ответить
люблю эту девчёнку за то что у неё есть Яйцы...звучит конечно странно,но те кому надо поняли
показать весь комментарий
28.04.2021 22:01 Ответить
Желаем Майе успехов. ( жаль правда что Додона еще не "задодонили" )
показать весь комментарий
28.04.2021 22:04 Ответить
Вместо борьбы с эпидемией тратить деньги на выборы - не лучшее решение! К тому же не известно у кого будет большинство...
показать весь комментарий
28.04.2021 22:54 Ответить
Сейчас Украина должна подставить плечо Майе Скнду, а наш предурок, виноват, президент подставил ей ножку.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:07 Ответить
Уничка Санду. Дави роССийскую гниду!
показать весь комментарий
28.04.2021 22:09 Ответить
Теперь бы с 2-х сторон прихлопнуть парашный клоповник- ПМРу.
Но у Санду яйки для этого есть, а у Зели- нет.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:30 Ответить
Так это што ж получаицца, ***** уже и в Молдове соснул и получил отлуп по всей своей казлячей морде, так што ли ???
показать весь комментарий
28.04.2021 22:34 Ответить
Каким образом мокшанское быдло держит свои войска в Приднестровье кто этому способствует...
показать весь комментарий
28.04.2021 22:36 Ответить
Та в Молдові є свої 73/43%дебілів; вони і сприяють.
показать весь комментарий
28.04.2021 22:50 Ответить
Кто там говорил, что Санду не сможет распустить парламент?
Теперь главное, чтобы выборы прошли без эксцессов, которые попытается устроить кремль, поскольку посоле победы проевропейских сил пророссиский парламент и его премьер Додон улетают на Ростов.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:46 Ответить
Небо только закройте, что бы вежливые орки не поприлетали.
показать весь комментарий
29.04.2021 03:16 Ответить
 
 