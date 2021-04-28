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Новини
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Президентка Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори

Президентка Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори
Фото: newsmaker.md

Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів, які мають відбутися 11 липня.

Про це вона повідомила на брифінгу для преси, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення НС в Молдові.

"Уряд має виділити гроші, необхідні для підготовки і проведення виборів. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.

За законодавством Молдови, у період дії надзвичайного стану (НС), парламент не можна розпустити. НС у Молдові ввели на засіданні парламенту 31 березня голосами депутатів від ПСРМ і Pentru Moldova, термін дії НС - з 1 квітня до 30 травня. Депутати від опозиції оскаржили це рішення в КС, і 28 квітня суд визнав рішення парламенту неконституційним.

Читайте також: Повністю підтримуємо президентку Молдови Санду і молдавський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, - Кулеба

15 квітня Конституційний суд Молдови розглянув запит президента Майї Санду, в якому вона просила суд констатувати обставини, які дозволяють розпустити парламент, і постановив, що парламент дійсно необхідно розпустити.

За даними Ziarul de Gardă, дату виборів нового парламенту призначено на 11 липня 2021 року.

Автор: 

Молдова (2064) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+33
Главное теперь не наголосуйте себе "слуг народа")
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28.04.2021 21:39
+23
Давно было пора разогнать то кодло
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28.04.2021 21:38
+19
і додонів
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28.04.2021 21:46
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Давно было пора разогнать то кодло
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28.04.2021 21:38 Відповісти
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1387453662004486149 1 ч

Федеральные агенты проводят обыск в квартире Руди Джулиани в рамках уголовного дела по украинскому вопросу, а именно по фабрикации псевдоматериалов против сына Байдена. Дубинскому приготовиться.
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28.04.2021 22:02 Відповісти
Главное теперь не наголосуйте себе "слуг народа")
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28.04.2021 21:39 Відповісти
і додонів
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28.04.2021 21:46 Відповісти
А чи розпутають справу Чауса?
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28.04.2021 21:40 Відповісти
сильно надо ?
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28.04.2021 21:46 Відповісти
Ни в коем случае. Я повторюсь: убежден я- ни какого Чауса уже просто не существует. Даже в виде трупа. Он- испарен, в атмосферу. Навсегда. Иначе- никак.
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28.04.2021 21:58 Відповісти
Бубочка Санду обидел - трубку не взял , когда она звонила
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28.04.2021 21:41 Відповісти
А я бы взял! Она мне нравится, внешне. Мой тип женщины. Единственная сложность: она бы мне не позвонила.
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28.04.2021 22:00 Відповісти
Президент Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори - Цензор.НЕТ 1373Тоже классная украинка 😀😀😀
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28.04.2021 22:05 Відповісти
Прелесть! Просто прелесть!
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28.04.2021 22:06 Відповісти
Президент Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори - Цензор.НЕТ 4068
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28.04.2021 23:09 Відповісти
Справжня краля.
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28.04.2021 23:21 Відповісти
Відверто заздрю. А це я після карантину...

Президент Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори - Цензор.НЕТ 403
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28.04.2021 23:42 Відповісти
😀
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29.04.2021 09:27 Відповісти
А український "мудрий нарід" хаває зелену локшину ,аж за вухами хрумтить !!))
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28.04.2021 21:44 Відповісти
Колись про молдаван розказували анекдоти? Ну-ну...
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28.04.2021 21:55 Відповісти
Отличная ссылка.А можно ссылку про Читу?😂🌷
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28.04.2021 21:51 Відповісти
И всё из-за Чауса?
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28.04.2021 21:46 Відповісти
причем он тут ?
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28.04.2021 21:47 Відповісти
Я ж спрашиваю.
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28.04.2021 21:51 Відповісти
Тыц😂🌷
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28.04.2021 21:52 Відповісти
Колбасит, ботоферма?
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28.04.2021 23:10 Відповісти
Ты на нём уже давно и навсегда.
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29.04.2021 10:26 Відповісти
Моя ты шлюха....
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29.04.2021 11:36 Відповісти
Сам себе сцышь? Виртуозная у меня шлюха!
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29.04.2021 11:43 Відповісти
Справу Чауса в Молдові роздмухує Додон зі своїми прорашистськими посіпаками. Щоб шкода для Санду була. А партія "слуг" там вже є - партія Ренато Усатого. Візьмуть на виборах друге чи третє місце
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28.04.2021 21:50 Відповісти
люблю эту девчёнку за то что у неё есть Яйцы...звучит конечно странно,но те кому надо поняли
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28.04.2021 22:01 Відповісти
Желаем Майе успехов. ( жаль правда что Додона еще не "задодонили" )
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28.04.2021 22:04 Відповісти
Вместо борьбы с эпидемией тратить деньги на выборы - не лучшее решение! К тому же не известно у кого будет большинство...
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28.04.2021 22:54 Відповісти
Сейчас Украина должна подставить плечо Майе Скнду, а наш предурок, виноват, президент подставил ей ножку.
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28.04.2021 22:07 Відповісти
Уничка Санду. Дави роССийскую гниду!
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28.04.2021 22:09 Відповісти
Теперь бы с 2-х сторон прихлопнуть парашный клоповник- ПМРу.
Но у Санду яйки для этого есть, а у Зели- нет.
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28.04.2021 22:30 Відповісти
Так это што ж получаицца, ***** уже и в Молдове соснул и получил отлуп по всей своей казлячей морде, так што ли ???
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28.04.2021 22:34 Відповісти
Каким образом мокшанское быдло держит свои войска в Приднестровье кто этому способствует...
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28.04.2021 22:36 Відповісти
Та в Молдові є свої 73/43%дебілів; вони і сприяють.
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28.04.2021 22:50 Відповісти
Кто там говорил, что Санду не сможет распустить парламент?
Теперь главное, чтобы выборы прошли без эксцессов, которые попытается устроить кремль, поскольку посоле победы проевропейских сил пророссиский парламент и его премьер Додон улетают на Ростов.
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28.04.2021 23:46 Відповісти
Небо только закройте, что бы вежливые орки не поприлетали.
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29.04.2021 03:16 Відповісти
 
 