Президентка Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори
Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів, які мають відбутися 11 липня.
Про це вона повідомила на брифінгу для преси, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення НС в Молдові.
"Уряд має виділити гроші, необхідні для підготовки і проведення виборів. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.
За законодавством Молдови, у період дії надзвичайного стану (НС), парламент не можна розпустити. НС у Молдові ввели на засіданні парламенту 31 березня голосами депутатів від ПСРМ і Pentru Moldova, термін дії НС - з 1 квітня до 30 травня. Депутати від опозиції оскаржили це рішення в КС, і 28 квітня суд визнав рішення парламенту неконституційним.
15 квітня Конституційний суд Молдови розглянув запит президента Майї Санду, в якому вона просила суд констатувати обставини, які дозволяють розпустити парламент, і постановив, що парламент дійсно необхідно розпустити.
За даними Ziarul de Gardă, дату виборів нового парламенту призначено на 11 липня 2021 року.
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https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1387453662004486149 1 ч
Федеральные агенты проводят обыск в квартире Руди Джулиани в рамках уголовного дела по украинскому вопросу, а именно по фабрикации псевдоматериалов против сына Байдена. Дубинскому приготовиться.
Но у Санду яйки для этого есть, а у Зели- нет.
Теперь главное, чтобы выборы прошли без эксцессов, которые попытается устроить кремль, поскольку посоле победы проевропейских сил пророссиский парламент и его премьер Додон улетают на Ростов.