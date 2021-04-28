Президентка Молдови Санду розпустила парламент і призначила нові вибори

Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів, які мають відбутися 11 липня.

Про це вона повідомила на брифінгу для преси, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення НС в Молдові.

"Уряд має виділити гроші, необхідні для підготовки і проведення виборів. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.

За законодавством Молдови, у період дії надзвичайного стану (НС), парламент не можна розпустити. НС у Молдові ввели на засіданні парламенту 31 березня голосами депутатів від ПСРМ і Pentru Moldova, термін дії НС - з 1 квітня до 30 травня. Депутати від опозиції оскаржили це рішення в КС, і 28 квітня суд визнав рішення парламенту неконституційним.

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15 квітня Конституційний суд Молдови розглянув запит президента Майї Санду, в якому вона просила суд констатувати обставини, які дозволяють розпустити парламент, і постановив, що парламент дійсно необхідно розпустити.

За даними Ziarul de Gardă, дату виборів нового парламенту призначено на 11 липня 2021 року.