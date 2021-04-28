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Витренко: Сегодня мой последний день во главе Минэнерго

Витренко: Сегодня мой последний день во главе Минэнерго

И.о. министра энергетики Юрий Витренко, который с завтрашнего дня возглавит "Нафтогаз" вместо отправленного в отставку Андрея Коболева, поблагодарил президента и правительство.

Прощальный пост он опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти месяцы в Кабмине были для меня полезным профессиональным опытом. Сегодня я лучше, чем четыре месяца назад, понимаю, что работает, а что нет, и почему не работает", - написал Витренко.

Он поблагодарил за доверие президента Украины, премьер-министра и коллег по правительству.

Также на Цензор.НЕТ: Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты

"Спасибо всем другим коллегам в системе государственной власти и вне государственной власти, кто помогал, и тем, кто просто делал добрые дела, не допуская новые "пожары", глядя в будущее и помогая стране двигаться вперед", - подытожил Витренко.

Витренко: Сегодня мой последний день во главе Минэнерго 01

Автор: 

Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377) Минэнерго (362)


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его мама знает куда течёт ток !
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28.04.2021 22:48 Ответить
Відновлення імпорта електро ,це рух вперед, ясна річ вперед в Московію !!!)))
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28.04.2021 22:51 Ответить
а лучше бы был просто твой последний день...
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28.04.2021 22:55 Ответить
Принаймні в Україні !!)))
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28.04.2021 22:56 Ответить
RIP
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28.04.2021 23:07 Ответить
Но не это самый Главный вопрос! Главный вопрос содержится в учебнике физики за 6-й класс - При каком давлении и температуре расчитываются кубометры для населения? Закон Бойля-Мариотта для идеального газа обойти невозможно! Для справки (проверьте пжст...) согласно ТУ, давление газа для населения находится в пределах 0,003-0,0007 Мпа. И газовым баллоном 50л (двадцатая часть кубометра) готовлю кушать 7 месяцев весна-осень...
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28.04.2021 23:39 Ответить
В газовом борделе поменяли кровати: другие бордели замерли в ожидании...
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28.04.2021 23:43 Ответить
Витренко в Минэнерго сделал все, что мог - обанкротил Нафтогаз, чтобы его возглавить.
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29.04.2021 01:45 Ответить
 
 