Витренко: Сегодня мой последний день во главе Минэнерго

И.о. министра энергетики Юрий Витренко, который с завтрашнего дня возглавит "Нафтогаз" вместо отправленного в отставку Андрея Коболева, поблагодарил президента и правительство.

Прощальный пост он опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти месяцы в Кабмине были для меня полезным профессиональным опытом. Сегодня я лучше, чем четыре месяца назад, понимаю, что работает, а что нет, и почему не работает", - написал Витренко.

Он поблагодарил за доверие президента Украины, премьер-министра и коллег по правительству.

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"Спасибо всем другим коллегам в системе государственной власти и вне государственной власти, кто помогал, и тем, кто просто делал добрые дела, не допуская новые "пожары", глядя в будущее и помогая стране двигаться вперед", - подытожил Витренко.