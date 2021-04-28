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Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты

Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты

Государство, как акционер, не только имеет право, но и должно реагировать на неэффективную работу менеджмента НАК "Нафтогаз Украины", результатом которой стало ухудшение финансовых и операционных результатов, поэтому увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичным шагом.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сменивший Коболева на должности главы правления "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Витренко напомнил, что если в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, то по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

"Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 млрд грн прибыли ты получаешь 19 млрд грн убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более, что прибыль "Нафтогаза" – это дивиденды, которые получает государство, и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит", – отметил и.о. министра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил Витренко главой правления "Нафтогаза" сроком на год с 29 апреля, - распоряжение

Он добавил, что, кроме финансовых результатов, неудовлетворительными также оказались результаты операционной деятельности.

"Можно продолжать перечень показателей "Нафтогаза", которые свидетельствуют о том, что результаты неудовлетворительные. Понятно, что есть определенные негативные внешние факторы, которые влияли на работу компании, но при этом они не могут объяснить все проблемы "Нафтогаза". Для того и должен быть эффективный менеджмент, который бы эффективно реагировал на внешние проблемы и находил решения, а не просто кого-то обвинял", – считает новый глава правления НАК.

Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" об увольнении Коболева: Юридическая манипуляция и возвращение к ручному управлению

Витренко уточнил, что не принимал участия в этом голосовании и даже в презентации и обсуждении этого вопроса на Кабинете министров, а представлял его другой заместитель министра энергетики и Министерство экономики.

Автор: 

Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+15
Україна отримавши зелену плісняву,загалом в дупі !!!)))
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28.04.2021 20:55
+14
Фирташ-Зеленский-Витренко выполнил то, что И НЕ СНИЛОСЬ Газпрому - они уволили человека, чья команда выбила из Газпрома $5,5млрд.

*************************************************************
"Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.

Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ
НБУ давно захвачено и это одна из причин, по которой нас посылает МВФ. Нафтогаз захватили сегодня. Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.
Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.
В апреле 2019ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.
В апреле 2021ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.
Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на «голодный желудок» я не имею представления."https://www.facebook.com/photo/?fbid=2928496247364881&set=a.1543210132560173
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28.04.2021 20:56
+12
Плохой результат по мнению зеленой ваты это быть прибыльным?

- Укроборонпром получив зеленый менеджмент, ушел в минус
- УЗ получив зеленый менеджмент, ушела в минус
- Нафтогаз получив зеленый менеджмент, ушел в ...
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28.04.2021 20:52
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Правила форума Совет форумчан
А еще совсем недавно шампусик под омаров трескали да бабло тырили.
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28.04.2021 20:49 Ответить
Нафтогазу женский половой орган.
Зеленые на этой неделе просто вообще озверели. Страшно подумать, но сегодня - только среда и они только в середине раша!((((((((((
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28.04.2021 20:50 Ответить
През, наверное, хочет "плодотворно поработать" и в отпуск опять съ...ться. Устал, видать, трудяга.
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28.04.2021 22:10 Ответить
Віслючок взагалі алес капут ,але ніяких зрушень в бік імпічмента неспостерігається !!!)))
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28.04.2021 20:50 Ответить
"Скандал! Коболєва хочуть звільнити з Нафтогазу для ублажання кремля"
https://www.youtube.com/watch?v=db7Ykha_VcQ
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28.04.2021 20:50 Ответить
У корыта друзей нет, только подельники....
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28.04.2021 20:50 Ответить
Прогнулся под Беню сынок комунистки, конечно Коболев виноват, а не смена власти на трускавецких гениев с Бубочкой во главе, просто так совпало
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28.04.2021 20:50 Ответить
"Вітренко запропонував купувати газ з Росії"

15 янв. 2021 г.
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28.04.2021 21:31 Ответить
Ну вот и подарок Путлеру от Зевовы подьехал перед встречей.
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28.04.2021 21:33 Ответить
Какие нервные лица - быть беде.
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28.04.2021 20:51 Ответить
Плохой результат по мнению зеленой ваты это быть прибыльным?

- Укроборонпром получив зеленый менеджмент, ушел в минус
- УЗ получив зеленый менеджмент, ушела в минус
- Нафтогаз получив зеленый менеджмент, ушел в ...
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28.04.2021 20:52 Ответить
Україна отримавши зелену плісняву,загалом в дупі !!!)))
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28.04.2021 20:55 Ответить
І зауважте, шановне товариство, лише зебілам у цій дупі подобається. 🤔
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28.04.2021 21:08 Ответить
Чувачок, близький до санкційного деркача, який відправив прибутковий "Енергоатом" в глибоку ...., рекомендований пліснявою на посаду міністра енергетики.
Очікуємо тотального знищення енергетичної незалежності на користь бені та фуйла.
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28.04.2021 21:04 Ответить
Зате Бубка показував класні результати. Але Нафтогаз так і не очолив. 🤔
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28.04.2021 20:52 Ответить
Отомстил он Коболеву, конечно, красиво, но пользы для "Нафтогаза" от этого, боюсь, будет мало
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28.04.2021 20:53 Ответить
судячи по зарплаті і преміям-хароші результати.
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28.04.2021 20:54 Ответить
А судячи по роботі?
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28.04.2021 21:00 Ответить
***
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза... (с)
Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты - Цензор.НЕТ 8747

...
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28.04.2021 20:54 Ответить
Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты - Цензор.НЕТ 3662
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28.04.2021 21:03 Ответить
Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты - Цензор.НЕТ 1813
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28.04.2021 20:54 Ответить
Фирташ-Зеленский-Витренко выполнил то, что И НЕ СНИЛОСЬ Газпрому - они уволили человека, чья команда выбила из Газпрома $5,5млрд.

*************************************************************
"Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.

Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ
НБУ давно захвачено и это одна из причин, по которой нас посылает МВФ. Нафтогаз захватили сегодня. Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.
Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.
В апреле 2019ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.
В апреле 2021ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.
Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на «голодный желудок» я не имею представления."https://www.facebook.com/photo/?fbid=2928496247364881&set=a.1543210132560173
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28.04.2021 20:56 Ответить
Тавышо? А разве не Витренко отвечает за нынешние убытки Нафтогаза?

При Коболеве до 2020 года Нафтогаз приносил прибыль вобще-то.
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28.04.2021 20:57 Ответить
Так прибыль и есть плохой результат по мнению Витренко.
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28.04.2021 21:01 Ответить
плохие результаты , а премии выписывались , зарплаты оргомные, заоблачные , пусть вернет за плохую работу.. минималочку пусть оставит себе...
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28.04.2021 20:58 Ответить
Осторожней со своей жабой, совсем задушит.
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28.04.2021 21:02 Ответить
абсолютно никакой жабы.. я на предприятии своим подчиненным премии и повышенные зарплаты плачу по результату их работы, есть результат есть и премия и повышенная зарплата, нет результата минималка, пару месяцев нет результатов увольняю к епоной маме! так что вы ошиблись в своем изречении!! вот и хотелось бы что бы чиновник получал за результат а не за протирание пятой точки, и хождения на работу для галочки.. вот тогда что и сдвинется с мертвой точки, а так как у маяковского " хоть работай, хоть сачкуй, все равно получишь орден" и накуя мне такой найманець!?
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28.04.2021 21:16 Ответить
Отлично, а если у работника и результаты были хорошие и прибыль он создавал для предприятия и придумал как конкурентов обойти, а потом ты или твой условный снабженец покупает некачественный материал и выгоняет партию в брак ты тоже подходишь к такому и говоришь "стервец верни деньги"?
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28.04.2021 22:20 Ответить
ты сравнил глаз с пальцем, зарплату рабочего в 300 т год и зарплату с премиями кобалева МИЛЛИАРД! разницу улавливаешь? и это похрен сделал он хорощо свою работу или нет.. но судя по ценам на газ для населения , предприятий никуя хорошего он не сделал! Еще бы с энергетики попереть нужно падл, сегодня оплачивал эл. энергию 4,15 квт, в след месяце сказали будет 4,5 возможно.. и так каждый месяц повышения практически! ГДЕ ХОРОШАЯ с ПОЛОЖИТЕЛЬНВМ результатом работа!? в каком месте?
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28.04.2021 22:49 Ответить
Все таки жаба.
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28.04.2021 22:56 Ответить
нет.. . за державу обидно! зарплаты миллиардные, а работы результата 0, работяга пашет как проклятый, а зарплата 0, если сопоставить с зарплатами чиновника !
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28.04.2021 22:59 Ответить
Давай всем сделаем зарплаты как у дворников? Чтобы им обидно не было.
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28.04.2021 23:04 Ответить
че ты сразу в крайности! Ежемесячный доход канцлера Германии Ангелы Меркель составляет €19,79 тыс !! Разницу улавливаешь в экономическом уровне Германии и Украины? И должность Меркель повыше, поважнее, повлиятельнее, значимее чем у кобалева! Да и результат работы явно в миллиарды раз выше чем у того же кобалева! не прыгай с крайности в крайность! я не против что бы кобалев получал такую зарплату, но я хотел бы видеть результат положительный а не отрицательный!!
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28.04.2021 23:19 Ответить
За період роботи голови правління Нафтогазу річна заробітна плата Андрія Коболєва становила (за даними річних звітів Нафтогазу):
2014 рік - 800 000 грн;
2015 рік - 850 000 грн;
2016 рік - 19 000 000 грн;
2017 рік - 47 100 000 грн;
2018 рік - 268 500 000 грн.У тебя так же выросли доходы?
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28.04.2021 23:30 Ответить
Нет, но я и не выигрывал суд на 6,6 млрд долларов. Тебя наверное больше бы успокоило если бы суд в Стокгольме проиграли, но Коболев не получил бы 200 млн.
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28.04.2021 23:34 Ответить
ты чего веселишь то!? кобалев что ли в суде работал юристом.. пипец ума палата у тебя!! в чем его заслуга расскажи ка мне.. пипец.. я в шоке с твоих умозаключений!
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28.04.2021 23:37 Ответить
Нет, ты там юристом работал и выиграл дело.
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28.04.2021 23:40 Ответить
и да ты с какого дуба упало? какие 6!?Представитель "Газпрома" в субботу подтвердил, что с учетом пени компания заплатит 2,9 млрд долларов, платеж состоится до 29 декабря. Эта же сумма и сроки называются в трехстороннем протоколе по итогам переговоров России, Украины и ЕС, проходивших в 19-20 декабря в Берлине и Минске (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-prezentation-2019/12.2019/protokol.pdf скан протокола размещен на сайте кабинета министров Украины ).
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28.04.2021 23:39 Ответить
Только отбито претензий Газпрома на 70 млрд долларов. Но тебе же важней чтобы он не получал больше тебя.
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28.04.2021 23:46 Ответить
ну как тебе объяснить.. не кобалев отбивал, а юристы!! которые получили свой затребованный гонорар! понимаешь карл ЗАТРЕБОВАННЫЙ!
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29.04.2021 08:33 Ответить
Что ты прицепился к этому "затребованный"?
МВФ, США и Европейский союз сказали - "зря уволили Коболева", зато жабы довольны. Ну поставили теперь Витренко который будет минималку получать, но воровать на откатах сотни миллионов. Зато жабы довольны.
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29.04.2021 20:34 Ответить
дядя, ты дурак? или просто зеблан?
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28.04.2021 21:17 Ответить
племянничек, что то не так?
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28.04.2021 21:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=db7Ykha_VcQ&t=72s Коболєва хочуть звільнити з Нафтогазу для ублажання кремля?
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28.04.2021 23:04 Ответить
даже не знаю что по этому поводу написать...
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28.04.2021 20:58 Ответить
Одного урода сменили на ещё большего урода. Одно ясно, что тарифы будут в три шкуры драть эти п.и.д.а.р.ы
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28.04.2021 20:58 Ответить
И пофиг, что это решение тупо незаконное.
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28.04.2021 20:59 Ответить
Такі ойц!
Госкомпания стала рукоблудить Державою??
Серия кардинали?
Панство, "**************"-чергове нахлєбалово!
))
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28.04.2021 20:59 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/kak-yuriy-vitrenko-ne-stal-ministrom-energetiki-no-stal-bogache-na-4-mln-istoriya-reportaj

https://www.youtube.com/watch?v=vNC2vMqz29s

- наверно многие помнят хф "Блеф" где команда талантливых аферистов уделывает слишком
самоуверенных туповатых денежных мешков ну и рука руку моет тут тоже к месту..... вуаля.....
учитесь лохи.........
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28.04.2021 21:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MhABHIm4_YI
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28.04.2021 21:23 Ответить
коболев обеспечен надо подтянуть и витренков
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28.04.2021 21:42 Ответить
На Западе раскритиковали решение Кабинета министров Украины об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз". На Западе обеспокоены, что правительство не учло волю Наблюдательного совета.
Об этом рассказал один из западных дипломатов.
"В этом увольнении действительно мало смысла, если, конечно, кто-то не пытается назначить нового руководителя "Нафтогаза" для использования в личных или политических целях. С точки зрения корпоративного управления это, по сути, катастрофа", - сказал дипломат.
Собеседник издания отметил, что "Нафтогаз" является одной из реформ, за которые "боролись тяжелее всего, начиная с 2014 года", и то, что сейчас, в данный момент делают с этой институцией - "это катастрофа".
"Вызывает беспокойство то, что правительство как доминирующий акционер не учло волю Наблюдательного совета. Согласно законодательству, Набсовет может уволить председателя правления. Но вместо этого они распустили Набсовет, уволили главу правления и, вероятно, восстановят Набсовет. Если они хотели уволить главу правления, им следовало бы просто обратиться к Набсовету"
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28.04.2021 21:45 Ответить
Логічно, це коли жодна москальська дупа не зможе обіймати посади в держорганах та у владі.
Досі не навчила ситуація, коли в Конституції унітарна країна, а по факту гребана автономія крьісма, написано іноземні бази - куй, а по факту ру.севостіполь і дом мацквьі.
Подвійним громадянам - куй!
Якого фака посилений ігнор питання?
Чому продовжується геноцид українців збоку іноземців ще й нашим коштом?
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28.04.2021 21:48 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26636019.html Сегодня в Газпроме праздник

Детальный разбор произошедшего. Чтобы устранить всякие юридические риски, сразу скажу что все написанное ниже это мой вымысел, все совпадения случайны. Устраивайтесь поудобнее, это офигеть какой лонгрид. Как Фирташ-Зеленский при помощи Витренко увольняли Коболева 👇 Делайте реписты, пусть все знают правду.

Осенью 2020 у власти реально были проблемы, им нужен был министр энергетики. Зеленский и Ермак договорились с Витренычем. Витреныч обещал Зеленскому порешать тарифы (чтобы они стали ниже), а Ермаку пообещал приструнить Коболева. На этом и сошлись.

Через раду назначение не прошло (несколько раз выносили на голосование, но не "прокатило". Не помогли даже https://www.slovoidilo.ua/2021/02/09/novyna/polityka/sluh-narodu-vyklykaly-zelenskoho-besidu-shhodo-pryznachennya-vitrenka-zmi беседы с депутатами , поэтому Витр остался на позиции и.о. назначенный кабмином. (январь 2021). Но в позиции и.о. у него почти не было полномочий.

Февраль 2021:

На позиции Витренко делает две вещи (1) https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/16/671060/ официально обращается к набсовету с просьбой уволить Коболева и говорит что наблюдательный совет состоит из некомпетентных людей.

(2) Кабмин с подачи минэнерго ограничивает цену на рынке газа (6.99 за куб). Итог этой инициативы - отток клиентов от Фирташа падает с 15000 клиентов в день, до 3000 клиентов в день.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ стартует резкий рост несанкционированного отбора газа облгазов (большинство под Фирташем) у ОГТСУ. ВИТРЕНКО МОЛЧИТ и тупо игнорирует проблему. Ни слова в прессе.

Финансовая стабильность империи Фирташа спасена.

Идем дальше - 👉 Витренко на самом деле пофиг на все. Ему пофиг какой цены будет газ, как там будет чувствовать себя Фирташ, им движет одно желание - ПОЛУЧИТЬ МЕСТО СЕО НАФТОГАЗА. И Витреныч систематически работает именно на это.

Долги облгазов, сбытов, тепловиков перед Натогазом https://ru.espreso.tv/dolg-teplovikov-i-gazsbytov-naftogaza-priblizilsya-k-100-mlrd-grn теперь 100 МЛРД ГРН ! Витренко на это пофиг вообще. НАОБОРОТ ЕМУ ЭТО ВЫГОДНО и вот почему:

Как только выходит фин.отчет Нафтогаза за 2020 годы, там показаны 19 млрд грн убытков. Оно и не удивительно, откуда там быть прибыли, если тебе ДОЛЖНЫ 100 млрд грн.

НО ИМЕННО ЭТО Кабмин использует как главный аргумент, чтобы уволить Коболева и назначить Витренко.
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28.04.2021 21:53 Ответить
Теперь детально как увольняли Коболева.

Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты - Цензор.НЕТ 6210

1) Кабинет министров "представляет" акционера (всех нас с вами). Кабмин рассматривает фин.результаты Нафтогаза за 2020ый год и принимает решение что они неудовлетворительные. НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ УВОЛЬНЯЮТСЯ независимые члены наблюдательного совета.
2) Раз набсовета нет, то полномочия управления переходят к акционеру, то есть к кабмину.
3) Кабмин увольняет Коболева.
4) Кабмин назначает Витренко.
5) Кабмин УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНО ТОТ ЖЕ НАБСОВЕТ КОТОРЫЙ УВОЛИЛ 5 МИНУТ НАЗАД! ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ?!

Вы же только что сказали что этот набсовет ПЛОХОЙ. Вы же только что ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ЕГО УВОЛИТЬ, какого тогда хрена вы ставите его обратно?!

Это самое настоящее шарлатанство. Триумвират Фирташ-Зеленский-Витренко выполнил то что И НЕ СНИЛОСЬ Газпрому - они уволили человека, чья команда выбила из Газпрома $5,5млрд.

Постоянная медиа-кампания олигархов убедила народ Украины, что враг это не Газпром, враг это Коболев. Что он во всем виноват. Никто не будет протестовать против этого решения.

Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.

Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ

НБУ давно захвачено и это одна из причин, по которой нас посылает МВФ. Нафтогаз захватили сегодня. Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.

Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.

В апреле 2019-ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.

В апреле 2021-ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.

Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на "голодный желудок" я не имею представления.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2928496247364881&set=a.1543210132560173 Марк Савчук , ДемСокира.
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28.04.2021 21:55 Ответить
Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты - Цензор.НЕТ 183
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28.04.2021 21:55 Ответить
Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты - Цензор.НЕТ 8636
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28.04.2021 22:00 Ответить
Ах-ах-ах, зато ты покажешь ну очень хорошие результаты, но только лишь в свою пользу.
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28.04.2021 22:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3544768.html При Порошенко, «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует убытки

Наши источники сообщают: озвученная Зеленским идея о встрече с Путиным в Ватикане, придумана политтехнологами Зеленского точно по технологии «собаки Алкивиада».
В Офисе президента прекрасно понимают, что никакой встречи с Путиным не будет, против нее выступят и украинская оппозиция (уже), и представители Запада, и сам Путин.
Реплика запущена с целью заглушить в информпространстве другую новость - крайне неприятную для ЗЕленой команды: компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн.
И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко.
И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли.

Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убытки - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
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28.04.2021 22:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545035.html Нафтогаз поклали під Коломойського

Сьогодні, всупереч закону, Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації.
Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз».
Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду.
МВФ? Який МВФ - пішли в дупу!
Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями.
З середини року ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі.
В.Рождаєв
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28.04.2021 22:05 Ответить
для того,что бы "зе" посмотрел окупанту в глаза ,ермак выполняет поставленое рашистом задание- "уберите Коболева"
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28.04.2021 22:43 Ответить
Зачем Вам Коболев? Вы в доле?
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28.04.2021 22:54 Ответить
Зачем Вам Витренко.?Вы в доле? или он в расейской доле?
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29.04.2021 15:25 Ответить
це називається , щоб )(уйло не напало,
будемо бомбити свій український воронеж
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28.04.2021 22:49 Ответить
Наверно только в Украине нефтегазовая отрасль может быть убыточной.
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28.04.2021 23:15 Ответить
Зеленский и его команда умудрились загнать в убытки такие естественные МОНОПОЛИИ как Укрзализниця,Укрнафта,Энергоатом,Нафтогаз и другие. КАК можно загнать в убыток МОНОПОЛИЮ? Как можно загнать в убыток Энергоатом у которая самая низкая себестоимость электроэнергии из всех видов электрогенерации? Это нужно обладать талантом Зеленского и тез дураков что его выбрали. Коломойский покупал у Укрнафты нефть по 18 долларов при ее цене в 45-тем самым загнав Укрнафту в убыток. Только не говорите что Зеленский не знает об этой схеме и не получил откат.
Хуже не будет? Я не знал что в Украине 73% населения-это конченные идиоты
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29.04.2021 02:24 Ответить
 
 