Витренко: Решение об отставке Коболева - логичное, он показывал плохие результаты

Государство, как акционер, не только имеет право, но и должно реагировать на неэффективную работу менеджмента НАК "Нафтогаз Украины", результатом которой стало ухудшение финансовых и операционных результатов, поэтому увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичным шагом.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сменивший Коболева на должности главы правления "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Витренко напомнил, что если в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, то по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

"Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 млрд грн прибыли ты получаешь 19 млрд грн убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более, что прибыль "Нафтогаза" – это дивиденды, которые получает государство, и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит", – отметил и.о. министра.

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Он добавил, что, кроме финансовых результатов, неудовлетворительными также оказались результаты операционной деятельности.

"Можно продолжать перечень показателей "Нафтогаза", которые свидетельствуют о том, что результаты неудовлетворительные. Понятно, что есть определенные негативные внешние факторы, которые влияли на работу компании, но при этом они не могут объяснить все проблемы "Нафтогаза". Для того и должен быть эффективный менеджмент, который бы эффективно реагировал на внешние проблемы и находил решения, а не просто кого-то обвинял", – считает новый глава правления НАК.

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Витренко уточнил, что не принимал участия в этом голосовании и даже в презентации и обсуждении этого вопроса на Кабинете министров, а представлял его другой заместитель министра энергетики и Министерство экономики.