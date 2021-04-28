Вітренко: Рішення про відставку Коболєва - логічне, він показував погані результати
Держава, як акціонер, не лише має право, а й має реагувати на неефективну роботу менеджменту НАК "Нафтогаз України", результатом якої стало погіршення фінансових та операційних результатів, тому звільнення голови правління НАК Андрія Коболєва та зміна наглядової ради є логічним кроком.
Про це заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який змінив Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вітренко нагадав, що якщо у 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" був понад 63 млрд грн, то за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн і став першим збитком після 2015 року.
"Коли ти подаєш фінплан і обіцяєш щось, а потім замість запланованих 11 млрд грн прибутку ти отримуєш 19 млрд грн збитку, то це призводить до того, що твій власник реагує. Тим більше, що прибуток "Нафтогазу" - це дивіденди, які отримує держава, і бюджет на них розраховував, а тепер не отримає", - зазначив в. о. міністра.
Він додав, що, крім фінансових результатів, незадовільними також виявилися результати операційної діяльності.
"Можна продовжувати перелік показників "Нафтогазу", які свідчать про те, що результати незадовільні. Зрозуміло, що є певні негативні зовнішні фактори, які впливали на роботу компанії, але при цьому вони не можуть пояснити всі проблеми "Нафтогазу". Для того і має бути ефективний менеджмент, який би ефективно реагував на зовнішні проблеми та знаходив вирішення, а не просто когось обвинувачував", - вважає новий голова правління НАК.
Вітренко уточнив, що не брав участі в цьому голосуванні і навіть у презентації та обговоренні цього питання в Кабінеті Міністрів, а представляв його інший заступник міністра енергетики та Міністерство економіки.
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Зеленые на этой неделе просто вообще озверели. Страшно подумать, но сегодня - только среда и они только в середине раша!((((((((((
https://www.youtube.com/watch?v=db7Ykha_VcQ
15 янв. 2021 г.
- Укроборонпром получив зеленый менеджмент, ушел в минус
- УЗ получив зеленый менеджмент, ушела в минус
- Нафтогаз получив зеленый менеджмент, ушел в ...
Очікуємо тотального знищення енергетичної незалежності на користь бені та фуйла.
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза... (с)
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"Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.
Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ
НБУ давно захвачено и это одна из причин, по которой нас посылает МВФ. Нафтогаз захватили сегодня. Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.
Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.
В апреле 2019ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.
В апреле 2021ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.
Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на «голодный желудок» я не имею представления."https://www.facebook.com/photo/?fbid=2928496247364881&set=a.1543210132560173
При Коболеве до 2020 года Нафтогаз приносил прибыль вобще-то.
2014 рік - 800 000 грн;
2015 рік - 850 000 грн;
2016 рік - 19 000 000 грн;
2017 рік - 47 100 000 грн;
2018 рік - 268 500 000 грн.У тебя так же выросли доходы?
МВФ, США и Европейский союз сказали - "зря уволили Коболева", зато жабы довольны. Ну поставили теперь Витренко который будет минималку получать, но воровать на откатах сотни миллионов. Зато жабы довольны.
Госкомпания стала рукоблудить Державою??
Серия кардинали?
Панство, "**************"-чергове нахлєбалово!
))
https://www.youtube.com/watch?v=vNC2vMqz29s
- наверно многие помнят хф "Блеф" где команда талантливых аферистов уделывает слишком
самоуверенных туповатых денежных мешков ну и рука руку моет тут тоже к месту..... вуаля.....
учитесь лохи.........
Об этом рассказал один из западных дипломатов.
"В этом увольнении действительно мало смысла, если, конечно, кто-то не пытается назначить нового руководителя "Нафтогаза" для использования в личных или политических целях. С точки зрения корпоративного управления это, по сути, катастрофа", - сказал дипломат.
Собеседник издания отметил, что "Нафтогаз" является одной из реформ, за которые "боролись тяжелее всего, начиная с 2014 года", и то, что сейчас, в данный момент делают с этой институцией - "это катастрофа".
"Вызывает беспокойство то, что правительство как доминирующий акционер не учло волю Наблюдательного совета. Согласно законодательству, Набсовет может уволить председателя правления. Но вместо этого они распустили Набсовет, уволили главу правления и, вероятно, восстановят Набсовет. Если они хотели уволить главу правления, им следовало бы просто обратиться к Набсовету"
Досі не навчила ситуація, коли в Конституції унітарна країна, а по факту гребана автономія крьісма, написано іноземні бази - куй, а по факту ру.севостіполь і дом мацквьі.
Подвійним громадянам - куй!
Якого фака посилений ігнор питання?
Чому продовжується геноцид українців збоку іноземців ще й нашим коштом?
Детальный разбор произошедшего. Чтобы устранить всякие юридические риски, сразу скажу что все написанное ниже это мой вымысел, все совпадения случайны. Устраивайтесь поудобнее, это офигеть какой лонгрид. Как Фирташ-Зеленский при помощи Витренко увольняли Коболева 👇 Делайте реписты, пусть все знают правду.
Осенью 2020 у власти реально были проблемы, им нужен был министр энергетики. Зеленский и Ермак договорились с Витренычем. Витреныч обещал Зеленскому порешать тарифы (чтобы они стали ниже), а Ермаку пообещал приструнить Коболева. На этом и сошлись.
Через раду назначение не прошло (несколько раз выносили на голосование, но не "прокатило". Не помогли даже https://www.slovoidilo.ua/2021/02/09/novyna/polityka/sluh-narodu-vyklykaly-zelenskoho-besidu-shhodo-pryznachennya-vitrenka-zmi беседы с депутатами , поэтому Витр остался на позиции и.о. назначенный кабмином. (январь 2021). Но в позиции и.о. у него почти не было полномочий.
Февраль 2021:
На позиции Витренко делает две вещи (1) https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/16/671060/ официально обращается к набсовету с просьбой уволить Коболева и говорит что наблюдательный совет состоит из некомпетентных людей.
(2) Кабмин с подачи минэнерго ограничивает цену на рынке газа (6.99 за куб). Итог этой инициативы - отток клиентов от Фирташа падает с 15000 клиентов в день, до 3000 клиентов в день.
В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ стартует резкий рост несанкционированного отбора газа облгазов (большинство под Фирташем) у ОГТСУ. ВИТРЕНКО МОЛЧИТ и тупо игнорирует проблему. Ни слова в прессе.
Финансовая стабильность империи Фирташа спасена.
Идем дальше - 👉 Витренко на самом деле пофиг на все. Ему пофиг какой цены будет газ, как там будет чувствовать себя Фирташ, им движет одно желание - ПОЛУЧИТЬ МЕСТО СЕО НАФТОГАЗА. И Витреныч систематически работает именно на это.
Долги облгазов, сбытов, тепловиков перед Натогазом https://ru.espreso.tv/dolg-teplovikov-i-gazsbytov-naftogaza-priblizilsya-k-100-mlrd-grn теперь 100 МЛРД ГРН ! Витренко на это пофиг вообще. НАОБОРОТ ЕМУ ЭТО ВЫГОДНО и вот почему:
Как только выходит фин.отчет Нафтогаза за 2020 годы, там показаны 19 млрд грн убытков. Оно и не удивительно, откуда там быть прибыли, если тебе ДОЛЖНЫ 100 млрд грн.
НО ИМЕННО ЭТО Кабмин использует как главный аргумент, чтобы уволить Коболева и назначить Витренко.
1) Кабинет министров "представляет" акционера (всех нас с вами). Кабмин рассматривает фин.результаты Нафтогаза за 2020ый год и принимает решение что они неудовлетворительные. НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ УВОЛЬНЯЮТСЯ независимые члены наблюдательного совета.
2) Раз набсовета нет, то полномочия управления переходят к акционеру, то есть к кабмину.
3) Кабмин увольняет Коболева.
4) Кабмин назначает Витренко.
5) Кабмин УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНО ТОТ ЖЕ НАБСОВЕТ КОТОРЫЙ УВОЛИЛ 5 МИНУТ НАЗАД! ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ?!
Вы же только что сказали что этот набсовет ПЛОХОЙ. Вы же только что ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ЕГО УВОЛИТЬ, какого тогда хрена вы ставите его обратно?!
Это самое настоящее шарлатанство. Триумвират Фирташ-Зеленский-Витренко выполнил то что И НЕ СНИЛОСЬ Газпрому - они уволили человека, чья команда выбила из Газпрома $5,5млрд.
Постоянная медиа-кампания олигархов убедила народ Украины, что враг это не Газпром, враг это Коболев. Что он во всем виноват. Никто не будет протестовать против этого решения.
Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.
Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ
НБУ давно захвачено и это одна из причин, по которой нас посылает МВФ. Нафтогаз захватили сегодня. Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.
Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.
В апреле 2019-ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.
В апреле 2021-ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.
Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на "голодный желудок" я не имею представления.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2928496247364881&set=a.1543210132560173 Марк Савчук , ДемСокира.
Наши источники сообщают: озвученная Зеленским идея о встрече с Путиным в Ватикане, придумана политтехнологами Зеленского точно по технологии «собаки Алкивиада».
В Офисе президента прекрасно понимают, что никакой встречи с Путиным не будет, против нее выступят и украинская оппозиция (уже), и представители Запада, и сам Путин.
Реплика запущена с целью заглушить в информпространстве другую новость - крайне неприятную для ЗЕленой команды: компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн.
И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко.
И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли.
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убытки - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
Сьогодні, всупереч закону, Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації.
Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз».
Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду.
МВФ? Який МВФ - пішли в дупу!
Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями.
З середини року ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі.
В.Рождаєв
будемо бомбити свій український воронеж
Хуже не будет? Я не знал что в Украине 73% населения-это конченные идиоты