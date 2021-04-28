Вітренко: Рішення про відставку Коболєва - логічне, він показував погані результати

Держава, як акціонер, не лише має право, а й має реагувати на неефективну роботу менеджменту НАК "Нафтогаз України", результатом якої стало погіршення фінансових та операційних результатів, тому звільнення голови правління НАК Андрія Коболєва та зміна наглядової ради є логічним кроком.

Про це заявив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який змінив Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вітренко нагадав, що якщо у 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" був понад 63 млрд грн, то за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн і став першим збитком після 2015 року.

"Коли ти подаєш фінплан і обіцяєш щось, а потім замість запланованих 11 млрд грн прибутку ти отримуєш 19 млрд грн збитку, то це призводить до того, що твій власник реагує. Тим більше, що прибуток "Нафтогазу" - це дивіденди, які отримує держава, і бюджет на них розраховував, а тепер не отримає", - зазначив в. о. міністра.

Він додав, що, крім фінансових результатів, незадовільними також виявилися результати операційної діяльності.

"Можна продовжувати перелік показників "Нафтогазу", які свідчать про те, що результати незадовільні. Зрозуміло, що є певні негативні зовнішні фактори, які впливали на роботу компанії, але при цьому вони не можуть пояснити всі проблеми "Нафтогазу". Для того і має бути ефективний менеджмент, який би ефективно реагував на зовнішні проблеми та знаходив вирішення, а не просто когось обвинувачував", - вважає новий голова правління НАК.

Вітренко уточнив, що не брав участі в цьому голосуванні і навіть у презентації та обговоренні цього питання в Кабінеті Міністрів, а представляв його інший заступник міністра енергетики та Міністерство економіки.

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