"Нафтогаз" об увольнении Коболева: Юридическая манипуляция и возвращение к ручному управлению

Принятое Кабинетом Министров Украины решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК является юридической манипуляцией. Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.

Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно Уставу "Нафтогаза" и Закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", - сказано в заявлении.

"Способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", - следует далее.

"Правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы "Нафтогаза" за 2020 год. Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Читайте также: Витренко назначили главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики

Кроме этого, отмечается, что на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн. Таким образом, "Нафтогаз" - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности. Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы, уверены в компании.

"Такие действия Кабмина являются сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме этого, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности", - подытожили в НАК.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.