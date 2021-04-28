"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління
Ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради ухвалення рішення про звільнення голови правління є наругою над основними принципами корпоративного управління державними підприємствами.
Про це йдеться в заяві НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно зі Статутом Нафтогазу та Закону "Про акціонерні товариства", подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів", - сказано в заяві.
"Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - слід далі.
"Правління та Наглядова рада компанії лише вчора презентували результати роботи Нафтогазу за 2020 рік. Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік", - підкреслюють в "Нафтогазі".
Крім цього, зазначається, що даний момент менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином, Нафтогаз - єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими.
"Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності", - підсумували в НАК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убыти - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
З середини року, ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі.
В.Рождаєв
Думаю, що будуть позови у суд. Хоча, воно і так видно, що беззаконня. Уже б щось через РНБО б намутили ...
и понеслась... борьба беспредела с произволом (с)
https://censor.net/ru/news/3262608/evrokomissiya_napomnila_ukraine_o_trebovaniyah_dlya_polucheniya_vtorogo_transha_ot_es_budet_dosadno
Коблева на Вітренка !
0
Как Фирташ-Зеленский при помощи Витренко увольняли Коболева
Казалось бы - разве можно через два года президентства Зеленского придать треш, которого еще не было? Однако люди Зеленского с этим отлично справляется - новый день и держите.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWI992RR_AGQ3E0U0vPtwzeUt0Ju4BjMjhkhNk5CrOm2it5ecK9P2zjINhpHt5VG-Fw0rsSCVwVPSeyV6wt4Re4fJ-***************-i5HyXzGgs5yRP29ZOb13TKnI&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk
Детальный разбор о том что произошло. Чтобы устранить всякие юридические риски, сразу скажу что все написанное ниже это мой вымысел, все совпадения случайны. Устраивайтесь поудобнее это офигеть какой лонгрид. Как Фирташ-Зеленский при помощи Витренко увольняли Коболева Делайте реписты, пусть все знают правду.
Осенью 2020 у власти реально были проблемы, им нужен был министр энергетики. Зеленский и Ермак договорились с Витренычем. Витреныч обещал Зеленскому порешать тарифы (чтобы они стали ниже), а Ермаку пообещал приструнить Коболева. На этом и сошлись.
Через раду назначение не прошло (несколько раз выносили на голосование, но не "прокатило". Не помогли даже https://www.slovoidilo.ua/2021/02/09/novyna/polityka/sluh-narodu-vyklykaly-zelenskoho-besidu-shhodo-pryznachennya-vitrenka-zmi?fbclid=IwAR0TTjCzBbnlj7vb-C012nG4BBOYPgUOvO-************************ беседы с депутатами , поэтому Витренко остался на позиции и.о. назначенный кабмином. (январь 2021). Но так как в позиции и.о. у него почти не было полномочий
Февраль 2021:
На позиции Витренко делает две вещи (1) официально обращается к набсовету с просьбой уволить Коболева (https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/16/671060/?fbclid=IwAR2e0K35KievjqAOvdIfTwygRlFiUkLWJ8Mip6CcbvpVoAtrXd2jCYgS2e4 https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/16/671060/ ) и говорит что наблюдательный совет состоит из некомпетентных людей.
(2) Кабмин с подачи минэнерго ограничивает цену на рынке газа (6.99 за куб). Итог этой инициативы - отток клиентов от Фирташа падает с 15000 клиентов в день, до 3000 клиентов в день.
В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ стартует резкий рост несанкционированного отбора газа облгазов (большинство под Фирташем) у ОГТСУ. ВИТРЕНКО МОЛЧИТ и тупо игнорирует проблему. Ни слова в прессе.
Финансовая стабильность империи Фирташа спасена.
Идем дальше - Витренко на самом деле пофиг на все. Ему пофиг какой цены будет газ, как там будет чувствовать себя Фирташ, им движет одно желание - ПОЛУЧИТЬ МЕСТО СЕО НАФТОГАЗА. И Витреныч систематически работает именно на это.
Долги облгазов, сбытов, тепловиков перед Натогазом теперь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.espreso.tv%2Fdolg-teplovikov-i-gazsbytov-naftogaza-priblizilsya-k-100-mlrd-grn%3Ffbclid%3DIwAR0aPt2f4QHlMe6qqn7YGE84utyWSZxTHyeSIfqokVm-ht1hElsORHL3Y84&h=AT0LybuP4bL8kWRkgJQ9N0oyrbfZw3Ezskn0CcpmhtPy_lHL9iTQIF4NQ5huFf8vG2VqN7TJ7fg8BMucedIkWnx-OufsOhSkVVwZe0NYRA0omd8H_LN-Ge9kX8lm-CKgA2UC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CTXEFUSJBQ7X5r3kQRCh5bYZj5K9Me79oJ35VWTtWJEf-8KaAVwc7IWFZVPs0EiHU-W4uZR4RvuM_kWx1cTNHIuUe0LkcDlv-2CbcLNNMJLfgBy7cncoON1qeo3GkmaweLojiJaOtjEKJ94tn5T7v0g 100 МЛРД ГРН! Витренко на это пофиг вообще. НАОБОРОТ ЕМУ ЭТО ВЫГОДНО и вот почему:
Как только выходит фин.отчет Нафтогаза за 2020 годы, там показаны 19 млрд грн убытков. Оно и не удивительно, откуда там быть прибыли, если тебе ДОЛЖНЫ 100 млрд грн.
НО ИМЕННО ЭТО Кабмин использует как главный аргумент, чтобы уволить Коболева и назначить Витренко.
Теперь детально как увольняли Коболева:
1) Кабинет министров "представляет" акционера (всех нас с вами). Кабмин рассматривает фин.результаты Нафтогаза за 2020ый год и принимает решение что они неудовлетворительные. НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ УВОЛЬНЯЮТСЯ независимые члены наблюдательного совета.
2) Раз набсовета нет, то полномочия управления переходят к акционеру, то есть к кабмину.
3) Кабмин увольняет Коболева.
4) Кабмин назначает Витренко.
5) Кабмин УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНО ТОТ ЖЕ НАБСОВЕТ КОТОРЫЙ УВОЛИЛ 5 МИНУТ НАЗАД! ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ?!
Вы же только что сказали что этот набсовет ПЛОХОЙ. Вы же только что ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ЕГО УВОЛИТЬ, какого тогда хрена вы ставите его обратно?!
Это самое настоящее шарлатанство. Триумвират Фирташ-Зеленский-Витренко выполнил то что И НЕ СНИЛОСЬ Газпрому - они уволили человека, чья команда выбила из Газпрома $5,5млрд.
Постоянная медиа компания олигархов убедила народ Украины, что враг это не Газпром, враг это Коболев. Что он во всем виноват. Никто не будет протестовать против этого решения.
Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.
Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ
Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.
Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.
В апреле 2019ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.
В апреле 2021ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.
Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на "голодный желудок" я не имею представления.
https://site.ua/victor.tregubov/ Виктор Трегубов
топ-автор
Звільнення Андрія Коболева з посади голови Нафтогазу: всі сторони питання
55 хвилин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 466 739 1 2
Сьогодні Кабінет міністрів розпустив Наглядову раду НАК "Нафтогаз" та заявив, що звільнив голову правління НАК, Андрія Коболєва, призначивши замість нього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко.
Чому не "звільнив", а "заявив, що звільнив"? Бо це просто неможливо. З тим самим успіхом Кабмін міг би заявити, що звільнив Президента, або вас, шановний читач. Бо він не має таких повноважень.
Так, Кабмін, як акціонер, може оголосити загальні збори акціонерів та розпустити Наглядову раду. Але не звільнити голову. Бо стаття 33 Закону про акціонерні товариства каже нам, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, КРІМ ТИХ, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
52 стаття цього ж закону (про виключні повноваження наглядової ради) каже, що обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу належить до тієї самої виключної компетенції наглядової ради.
НАК Нафтогаз - акціонерне товариство, 100% якого належить державі, і в законі спеціально для таких випадків вказано що загальні збори не можуть перебирати на себе повноваження наглядової ради. Отже, те, що відбулося, незаконно.
Навіть якщо піти іншим шляхом (хибним та спірним), то з точки зору статуту Нафтогазу (ст.47 п.22) пропозиція про звільнення має бути подана самою наглядовою радою на основі її рішення. Ні рішення, ні пропозиції наглядової ради не було.
То ж що мали б робити у Кабміні, якби дуже хотіли звільнити Коболева, але обов'язковою умовою було дотримання закону?
Так, вони могли б звільнити Наглядову раду. А потім - набрати нову, згідно визначеного порядку. А вона б вже обрала нового голову правління.
Але вони дуже-дуже поспішали, тому вирішили, що закон - для плебеїв, а воні державні мужі.
Вірогідно, це питання буде вирішуватись в суді. Там декілька шляхів. Або це ОАСК якщо спір про повноваження Кабінета Міністрів як головного державного виконавчого органу, або це Господарський суд м.Києва якщо спір про рішення Кабміну в ролі акціонера на загальних зборах. Вибір так собі. (
Це - про юридичну сторону питання.
Тепер - про практичну.
Причиною звільнення Коболева Кабмін вказав збитковість Нафтогазу. Але проблема в тому, що причина цієї збитковості - астрономічні борги пана Фірташа та його облгазів перед Нафтогазом. Якби не це - Нафтогаз був би прибутковим, як був ним попередні роки. І Кабмін би не мав навіть формального приводу звільняти його керівництво.
Але сам Кабмін, включно із профільним міністерством енергетики, не робив нічого, щоб домогтися погашення цих боргів. Замість цього Кабмін пробує назначити в.о. міністра енергетики новим головою Нафтогазу.
А тепер, нарешті, про політичну.
Учора CNN повідомили про те, що до нас їде державний секретар США Ентоні Блінкен. Цей візит мав би стати запевненням, що США підтримують Україну у її конфлікті з РФ та на шляху реформ.
Однією з умов подальших взаємодій України та Сполучених Штатів, а також низки міжнародних інституцій, була боротьба з корупцією та корпоративна реформа. Сутність корпоративної реформи - в тому, що держава в особі виконавчої влади лише стежить за тим, щоб у наглядові ради та керівництво держпідприємств потрапляли професіонали згідно законної процедури. Але не лізе, не ставить своїх, не протягує, не звільняє.
Таким чином, влада України вже вдруге втрутилася в роботу ключової установи, щоб замінити незручне керівництво на слухняне. Першим випадком був Національний банк України.
Таким чином, влада України розписалася в тому, що не здатна, або не хоче грати за цивілізованими правилами. І що зі своїми умовами міжнародні партнери можуть йти кудись подалі.
Нас чекають дуже скрутні часи.
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убыти - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Ого! І чого ти так розпердівся? Ну подумаєш, ЗЕлупінці замінили креатуру Пороха на свою.
Як там говарівал один літературний персонаж: "Как пожєлаєм, так і сдєлаєм!". (с) Згорів, правда, рятуючи на пожежі четверть самогону.
За чей счёт? Судя по платёжкам - за счёт наших карманов, а не за счёт грамотного менеджмента
Тип компанії - Приватне акціонерне товариство.
https://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut-2019.pdf
Сьогодні, всупереч закону,
Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації.
Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз».
Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду 😡
МВФ?
Який МВФ - пішли в дупу!
Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями.
З середини року, ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі !!
Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.
І порохоботи тут ні до чого , тому що закони України потрібно виконувати , а не по- хамськи все класти під ЗеБеню !!
..
\.....
Кинувся на захист барижного Коблева ...який жирував при Поросенку !?