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"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління

Ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради ухвалення рішення про звільнення голови правління є наругою над основними принципами корпоративного управління державними підприємствами.

Про це йдеться в заяві НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно зі Статутом Нафтогазу та Закону "Про акціонерні товариства", подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів", - сказано в заяві.

"Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - слід далі.

"Правління та Наглядова рада компанії лише вчора презентували результати роботи Нафтогазу за 2020 рік. Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік", - підкреслюють в "Нафтогазі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики

Крім цього, зазначається, що даний момент менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином, Нафтогаз - єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими.

"Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності", - підсумували в НАК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.

Автор: 

Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+17
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545035.html Нафтогаз поклали під Коломойського . Сьогодні, всупереч закону, Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації. Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз». Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду. МВФ? Який МВФ - пішли в дупу! Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями.
З середини року, ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі.
В.Рождаєв
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28.04.2021 17:37
+15
При Порошенко, «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует убытки. Наши источники сообщают: озвученная Зеленским идея о встрече с Путиным в Ватикане, придумана политтехнологами Зеленского точно по технологии «собаки Алкивиада». В Офисе президента прекрасно понимают, что никакой встречи с Путиным не будет, против нее выступят и украинская оппозиция (уже) и представители Запада, и сам Путин. Реплика запущена с целью заглушить в информпространстве другую новость - крайне неприятную для ЗЕленой команды: компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн. И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко. И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли.
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убыти - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
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28.04.2021 17:34
+14
Зеленые к чему прикасаются -- все превращается в фекалии.
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28.04.2021 17:39
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При Порошенко, «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует убытки. Наши источники сообщают: озвученная Зеленским идея о встрече с Путиным в Ватикане, придумана политтехнологами Зеленского точно по технологии «собаки Алкивиада». В Офисе президента прекрасно понимают, что никакой встречи с Путиным не будет, против нее выступят и украинская оппозиция (уже) и представители Запада, и сам Путин. Реплика запущена с целью заглушить в информпространстве другую новость - крайне неприятную для ЗЕленой команды: компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн. И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко. И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли.
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убыти - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
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28.04.2021 17:34 Відповісти
Зеленые к чему прикасаются -- все превращается в фекалии.
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28.04.2021 17:39 Відповісти
..Зекоманда ...дійсно *проФФесіонали * але при кому там газ підняли в ціні в 12 раз !?
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28.04.2021 17:55 Відповісти
посиланнячко про ДВАНАДЦЯТЬ РАЗ - буде, чи ти, як зазвичай, звиздиш?
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28.04.2021 18:06 Відповісти
https://www.facebook.com/pavel.boyko.58?__cft__[0]=AZW-NLPpOAWwvntSX7sJrGXcEGBQQEmWO8owCxMO2QJnqxel2ltKNa6P_MVhP7z7jZDu98xTQChk5gy1gnsccqyB2aqL1eRL675uR-ia-BYrSCb0JP1kuLQpP5xxSlABllJhcOzk-QK7jCFljM7RK8el9zErcx6JQYAw2lFb8uU3HQm0LrjNTR9RZlgx7ZGk-WrVYDaOp9ggCFnoREzFibr4&__tn__=-UC%2CP-y-R Павел Бойко https://www.facebook.com/groups/2308282096095282# 9 ч. · Бумеранг ненависті повертається до Зеленського.Замість торгівлі на крові отримав бізнес на епідемії.Кричав зі сцени про Мальдіви, але так і не зміг пояснити як опинився в Омані.Так боровся з олігархами що зустрічає їх комерційні вантажі в аеропортуПитав чому не покарані поплічники Януковича та відразу повернув їх до УкраїниСміявся з офшорів Порошенко. Отримав, що Панамський суд повністю виправдав 5-го президента, і порушив відповідне справу за наклеп. А міжнародний аудит, суди в Лондоні і Делавері стверджують, що частина грошей, вкрадених Коломойським з Привату, виводилася на рахунки Зеленського.Порівнював Україну з "актрисою з німецьких фільмів для дорослих", готову "прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку". Але отримав прізвисько Моніка Зеленських у всьому світі.Розповідав про бідність України, але після 4 років зростання привів до падіння економіки у прірву.
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28.04.2021 19:40 Відповісти
А зара як ціна? Покращення?
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28.04.2021 20:55 Відповісти
"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 9937"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 9058
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28.04.2021 18:07 Відповісти
Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
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28.04.2021 17:37 Відповісти
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28.04.2021 17:52 Відповісти
Задергались ворюги!
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28.04.2021 17:37 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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28.04.2021 17:39 Відповісти
что украли?
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28.04.2021 18:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3545035.html Нафтогаз поклали під Коломойського . Сьогодні, всупереч закону, Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації. Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз». Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду. МВФ? Який МВФ - пішли в дупу! Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями.
З середини року, ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі.
В.Рождаєв
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28.04.2021 17:37 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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28.04.2021 17:40 Відповісти
нафтогаз положили из-за народа- все хотели четвертования и утопления останков в говне
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28.04.2021 17:54 Відповісти
угу, зато тепер, ВЕСЬ ринок газа - ПІД ФІРТАШЕМ! Це який олфгарх, якщо хто забув. Який з вас останні трусєля зніме, ЗЕбіли
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28.04.2021 18:02 Відповісти
Шановний до чого тут Фірташ, в нього в власності облгази і лишити їх ліцензії на реалізацію газу споживачам як два пальці об асфальт, це все дріб'язок. Думаю тут порили набагато глибше, в кОбельова забрали ГТС і під шумок відділили трубу від ПХГ що було единим комплексом, бо ГТС не підлягає приватизациї і це основне, давно вже мабуть виникла ідея продати підземні сховища, чі то полякам, чі німцям, а може і гамеріканцям під виглядом аренди довгострокової, а бо ще якимсь чином, а Кобольов це все готував під себе і не хотів віддавати, за це його і забрали і поставили Вітренко і цей утирок буде робити все що йому скажуть, а міністр підписувати за долю малу, поживемо подивимось, дай Бог щоб я був не правий.
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28.04.2021 21:45 Відповісти
До чого Фірташ? То ось вам https://enigma.club/users/alex_77 ПОСИЛАННЯ - там все гарно розписано
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28.04.2021 21:50 Відповісти
"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 146
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28.04.2021 20:00 Відповісти
У 10 разів
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28.04.2021 20:56 Відповісти
Лови эту гниду и тащи на НАРЫ !!!
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28.04.2021 17:38 Відповісти
Не можна! До 2024-го року у нього президентський імунітет! Ваш заклик надто сміливий на сьогоднішній день. 😊
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28.04.2021 17:47 Відповісти
тебя пернатый голодранец не понять! ты то мусоров и нары проклинаешь, то всех на нары отправляешь. идиот походу.
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28.04.2021 18:04 Відповісти
він - "гомо ЗЕбілус"
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28.04.2021 18:05 Відповісти
Звісно, після звільнення суддів КС і санкцій проти українських громадян, зелені увійшли в раж. Тепер можна "усе".
Думаю, що будуть позови у суд. Хоча, воно і так видно, що беззаконня. Уже б щось через РНБО б намутили ...
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28.04.2021 17:39 Відповісти
Взагалі, цьому є точна назва - РЕЙДЕРСТВО!
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28.04.2021 17:42 Відповісти
Для зеленої свори закон , як дишло , куди повернув , туди і вийшло 😀
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28.04.2021 17:43 Відповісти
***
и понеслась... борьба беспредела с произволом (с)
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28.04.2021 17:43 Відповісти
Тільки пікнув,й вилетів,як цуцик.
"Нафтогаз" об увольнении Коболева: Юридическая манипуляция и возвращение к ручному управлению - Цензор.НЕТ 3424
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28.04.2021 17:44 Відповісти
Коломойша звільнив Коболя. Що ж, тепер поставлять людину Каломойші, і ЗЕлохи сдригнуться від нових, "болєє лудших" платіжок за газ Що поробиш - ідіотів вчать тільки так
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28.04.2021 17:46 Відповісти
"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 9420
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28.04.2021 19:17 Відповісти
Так. Дехто отримає "под попочку" (М.Жванецький)
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28.04.2021 17:45 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3262608/evrokomissiya_napomnila_ukraine_o_trebovaniyah_dlya_polucheniya_vtorogo_transha_ot_es_budet_dosadnoБуба стараЄтся.
https://censor.net/ru/news/3262608/evrokomissiya_napomnila_ukraine_o_trebovaniyah_dlya_polucheniya_vtorogo_transha_ot_es_budet_dosadno
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28.04.2021 17:53 Відповісти
..*Шило на мило * ...
Коблева на Вітренка !
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28.04.2021 17:56 Відповісти
Це і є ляльковий балаган!!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на держвладу,тому будь-які іх дії ,це лише імітація діяльності !!)))
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Ну или все делается затем, чтобы в будущем юридически дискредитировать транзит газа через Украину. Например, в пользу потока 2. Нет легитимного руководства, значит все его решения можно поставить под серьезное сомнение. Ну а пока там разбираются, не угодно ли закупать газ а обход этих жуликов используя наш поток2. А если потребуется поток3, то не стесняйтесь, сделаем. Легко, непринужденно, красота игры, которой позавидовал бы покойный любитель котят.
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28.04.2021 17:57 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko) 0

0
Как Фирташ-Зеленский при помощи Витренко увольняли Коболева

Казалось бы - разве можно через два года президентства Зеленского придать треш, которого еще не было? Однако люди Зеленского с этим отлично справляется - новый день и держите.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWI992RR_AGQ3E0U0vPtwzeUt0Ju4BjMjhkhNk5CrOm2it5ecK9P2zjINhpHt5VG-Fw0rsSCVwVPSeyV6wt4Re4fJ-***************-i5HyXzGgs5yRP29ZOb13TKnI&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk
Детальный разбор о том что произошло. Чтобы устранить всякие юридические риски, сразу скажу что все написанное ниже это мой вымысел, все совпадения случайны. Устраивайтесь поудобнее это офигеть какой лонгрид. Как Фирташ-Зеленский при помощи Витренко увольняли Коболева "Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 2955 Делайте реписты, пусть все знают правду.
Осенью 2020 у власти реально были проблемы, им нужен был министр энергетики. Зеленский и Ермак договорились с Витренычем. Витреныч обещал Зеленскому порешать тарифы (чтобы они стали ниже), а Ермаку пообещал приструнить Коболева. На этом и сошлись.
Через раду назначение не прошло (несколько раз выносили на голосование, но не "прокатило". Не помогли даже https://www.slovoidilo.ua/2021/02/09/novyna/polityka/sluh-narodu-vyklykaly-zelenskoho-besidu-shhodo-pryznachennya-vitrenka-zmi?fbclid=IwAR0TTjCzBbnlj7vb-C012nG4BBOYPgUOvO-************************ беседы с депутатами , поэтому Витренко остался на позиции и.о. назначенный кабмином. (январь 2021). Но так как в позиции и.о. у него почти не было полномочий
Февраль 2021:
На позиции Витренко делает две вещи (1) официально обращается к набсовету с просьбой уволить Коболева (https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/16/671060/?fbclid=IwAR2e0K35KievjqAOvdIfTwygRlFiUkLWJ8Mip6CcbvpVoAtrXd2jCYgS2e4 https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/16/671060/ ) и говорит что наблюдательный совет состоит из некомпетентных людей.
(2) Кабмин с подачи минэнерго ограничивает цену на рынке газа (6.99 за куб). Итог этой инициативы - отток клиентов от Фирташа падает с 15000 клиентов в день, до 3000 клиентов в день.
В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ стартует резкий рост несанкционированного отбора газа облгазов (большинство под Фирташем) у ОГТСУ. ВИТРЕНКО МОЛЧИТ и тупо игнорирует проблему. Ни слова в прессе.
Финансовая стабильность империи Фирташа спасена.
Идем дальше - "Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 2955 Витренко на самом деле пофиг на все. Ему пофиг какой цены будет газ, как там будет чувствовать себя Фирташ, им движет одно желание - ПОЛУЧИТЬ МЕСТО СЕО НАФТОГАЗА. И Витреныч систематически работает именно на это.
Долги облгазов, сбытов, тепловиков перед Натогазом теперь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.espreso.tv%2Fdolg-teplovikov-i-gazsbytov-naftogaza-priblizilsya-k-100-mlrd-grn%3Ffbclid%3DIwAR0aPt2f4QHlMe6qqn7YGE84utyWSZxTHyeSIfqokVm-ht1hElsORHL3Y84&h=AT0LybuP4bL8kWRkgJQ9N0oyrbfZw3Ezskn0CcpmhtPy_lHL9iTQIF4NQ5huFf8vG2VqN7TJ7fg8BMucedIkWnx-OufsOhSkVVwZe0NYRA0omd8H_LN-Ge9kX8lm-CKgA2UC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CTXEFUSJBQ7X5r3kQRCh5bYZj5K9Me79oJ35VWTtWJEf-8KaAVwc7IWFZVPs0EiHU-W4uZR4RvuM_kWx1cTNHIuUe0LkcDlv-2CbcLNNMJLfgBy7cncoON1qeo3GkmaweLojiJaOtjEKJ94tn5T7v0g 100 МЛРД ГРН! Витренко на это пофиг вообще. НАОБОРОТ ЕМУ ЭТО ВЫГОДНО и вот почему:
Как только выходит фин.отчет Нафтогаза за 2020 годы, там показаны 19 млрд грн убытков. Оно и не удивительно, откуда там быть прибыли, если тебе ДОЛЖНЫ 100 млрд грн.
НО ИМЕННО ЭТО Кабмин использует как главный аргумент, чтобы уволить Коболева и назначить Витренко.
Теперь детально как увольняли Коболева:
1) Кабинет министров "представляет" акционера (всех нас с вами). Кабмин рассматривает фин.результаты Нафтогаза за 2020ый год и принимает решение что они неудовлетворительные. НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ УВОЛЬНЯЮТСЯ независимые члены наблюдательного совета.
2) Раз набсовета нет, то полномочия управления переходят к акционеру, то есть к кабмину.
3) Кабмин увольняет Коболева.
4) Кабмин назначает Витренко.
5) Кабмин УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНО ТОТ ЖЕ НАБСОВЕТ КОТОРЫЙ УВОЛИЛ 5 МИНУТ НАЗАД! ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ?!
Вы же только что сказали что этот набсовет ПЛОХОЙ. Вы же только что ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ЕГО УВОЛИТЬ, какого тогда хрена вы ставите его обратно?!
Это самое настоящее шарлатанство. Триумвират Фирташ-Зеленский-Витренко выполнил то что И НЕ СНИЛОСЬ Газпрому - они уволили человека, чья команда выбила из Газпрома $5,5млрд.
Постоянная медиа компания олигархов убедила народ Украины, что враг это не Газпром, враг это Коболев. Что он во всем виноват. Никто не будет протестовать против этого решения.
Влась Фирташа над рынком энергетики теперь полная.
Помните, я еще черт знает когда писал что осталось три реформы которые еще не развалил Зеленский:
1) это НАБУ
2) это Нафтогаз
3) это НБУ
Осталось развалить только НАБУ. Он и так уже еле дышит, так как САП обезглавлен. А НАБУ без САП не особо работает.
Сегодня, мы всей страной передали привет западным партнерам и подмигнули Газпрому.
В апреле 2019ого избиратели проглотили олигарха Коломойского.
В апреле 2021ого нам пытаются протолкнуть и олигарха Фирташа.
Бюджету теперь каюк. Как мы собираемся воевать с РФ на "голодный желудок" я не имею представления.
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28.04.2021 17:59 Відповісти
https://site.ua/victor.tregubov/ "Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 8535

https://site.ua/victor.tregubov/ Виктор Трегубов
топ-автор

Звільнення Андрія Коболева з посади голови Нафтогазу: всі сторони питання

55 хвилин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 466 739 1 2

Сьогодні Кабінет міністрів розпустив Наглядову раду НАК "Нафтогаз" та заявив, що звільнив голову правління НАК, Андрія Коболєва, призначивши замість нього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко.
Чому не "звільнив", а "заявив, що звільнив"? Бо це просто неможливо. З тим самим успіхом Кабмін міг би заявити, що звільнив Президента, або вас, шановний читач. Бо він не має таких повноважень.
Так, Кабмін, як акціонер, може оголосити загальні збори акціонерів та розпустити Наглядову раду. Але не звільнити голову. Бо стаття 33 Закону про акціонерні товариства каже нам, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, КРІМ ТИХ, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
52 стаття цього ж закону (про виключні повноваження наглядової ради) каже, що обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу належить до тієї самої виключної компетенції наглядової ради.
НАК Нафтогаз - акціонерне товариство, 100% якого належить державі, і в законі спеціально для таких випадків вказано що загальні збори не можуть перебирати на себе повноваження наглядової ради. Отже, те, що відбулося, незаконно.
Навіть якщо піти іншим шляхом (хибним та спірним), то з точки зору статуту Нафтогазу (ст.47 п.22) пропозиція про звільнення має бути подана самою наглядовою радою на основі її рішення. Ні рішення, ні пропозиції наглядової ради не було.
То ж що мали б робити у Кабміні, якби дуже хотіли звільнити Коболева, але обов'язковою умовою було дотримання закону?
Так, вони могли б звільнити Наглядову раду. А потім - набрати нову, згідно визначеного порядку. А вона б вже обрала нового голову правління.
Але вони дуже-дуже поспішали, тому вирішили, що закон - для плебеїв, а воні державні мужі.
Вірогідно, це питання буде вирішуватись в суді. Там декілька шляхів. Або це ОАСК якщо спір про повноваження Кабінета Міністрів як головного державного виконавчого органу, або це Господарський суд м.Києва якщо спір про рішення Кабміну в ролі акціонера на загальних зборах. Вибір так собі. (
Це - про юридичну сторону питання.
Тепер - про практичну.
Причиною звільнення Коболева Кабмін вказав збитковість Нафтогазу. Але проблема в тому, що причина цієї збитковості - астрономічні борги пана Фірташа та його облгазів перед Нафтогазом. Якби не це - Нафтогаз був би прибутковим, як був ним попередні роки. І Кабмін би не мав навіть формального приводу звільняти його керівництво.
Але сам Кабмін, включно із профільним міністерством енергетики, не робив нічого, щоб домогтися погашення цих боргів. Замість цього Кабмін пробує назначити в.о. міністра енергетики новим головою Нафтогазу.
А тепер, нарешті, про політичну.
Учора CNN повідомили про те, що до нас їде державний секретар США Ентоні Блінкен. Цей візит мав би стати запевненням, що США підтримують Україну у її конфлікті з РФ та на шляху реформ.
Однією з умов подальших взаємодій України та Сполучених Штатів, а також низки міжнародних інституцій, була боротьба з корупцією та корпоративна реформа. Сутність корпоративної реформи - в тому, що держава в особі виконавчої влади лише стежить за тим, щоб у наглядові ради та керівництво держпідприємств потрапляли професіонали згідно законної процедури. Але не лізе, не ставить своїх, не протягує, не звільняє.
Таким чином, влада України вже вдруге втрутилася в роботу ключової установи, щоб замінити незручне керівництво на слухняне. Першим випадком був Національний банк України.
Таким чином, влада України розписалася в тому, що не здатна, або не хоче грати за цивілізованими правилами. І що зі своїми умовами міжнародні партнери можуть йти кудись подалі.
Нас чекають дуже скрутні часи.
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28.04.2021 18:02 Відповісти
"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 3489
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28.04.2021 18:08 Відповісти
"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 4829"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 6109
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Смішно спостерігати, як порохоботи дупу собі рвуть за Кобєльова.
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28.04.2021 18:10 Відповісти
ЗЕбіли - точно ЗЕбіли Компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн. И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко. И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли.
Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убыти - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
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28.04.2021 18:11 Відповісти
Звичайно, звідки запецюреним знати, як по бугалтерському обліку робляться збитки. Для цього потрібні тільки двоє - нахабний керівник і кваліфікований главбух.
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28.04.2021 18:19 Відповісти
та ти шо, ЗЕбіл? Довести зможеш, що це лише по документам збитки? Ні? То пасть захлопни
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28.04.2021 18:21 Відповісти
Звісно, я ж казав, що бухгалтерські лабіринти запецюреним не можуть бути зрозумілими. Підприємство з року в рік може по бухгалтерії мати збитки і при цьому спокійно існувати.

Ого! І чого ти так розпердівся? Ну подумаєш, ЗЕлупінці замінили креатуру Пороха на свою.
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28.04.2021 18:35 Відповісти
ти так і не змогло надати ПОСИЛАННЯ НА ЦІ ДОКУМЕНТИ Отже, їх не існує в природі. ЗЕбіли знов обісралися
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28.04.2021 19:23 Відповісти
...вірніше, не посилання на бухгалтерію, а докази того, що там все фіктивно
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28.04.2021 19:24 Відповісти
Ой як прахоботи кинулись на закист Коблева ...!..Ось і статейки підготували .
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28.04.2021 18:11 Відповісти
ЗЕбіли - точно ЗЕбіли Компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн. И это - первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко. И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли. Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском - он генерирует только убыти - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента.
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28.04.2021 18:12 Відповісти
Пєлєвали вони в тому офісі на мнєніє якогось пецобота.
Як там говарівал один літературний персонаж: "Как пожєлаєм, так і сдєлаєм!". (с) Згорів, правда, рятуючи на пожежі четверть самогону.
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28.04.2021 18:24 Відповісти
"Нафтогаз" - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности... 🤔
За чей счёт? Судя по платёжкам - за счёт наших карманов, а не за счёт грамотного менеджмента
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Це ти тому *челу *(захиснику Коблева ) що зверху покажи .
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28.04.2021 18:21 Відповісти
Не така вона вже й державна. В статуті НАФТОГАЗУ написано, що це звичайне Акціонерне товариство. На першій сторінці статуту так і написано
Тип компанії - Приватне акціонерне товариство.

https://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut-2019.pdf
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28.04.2021 18:29 Відповісти
Б/я НАК може управляти навіть мєньдєль або киви.
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28.04.2021 18:21 Відповісти
І як тепер йому столуватися?))
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28.04.2021 18:29 Відповісти
Здрисне на Майямщину - там матінка буде його дерунами з бананів годувати.
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28.04.2021 18:38 Відповісти
Нафтогаз поклали під Коломойського
Сьогодні, всупереч закону,
Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації.
Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз».
Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду 😡
МВФ?
Який МВФ - пішли в дупу!
Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями.
З середини року, ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі !!
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28.04.2021 18:40 Відповісти
"Прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією.
Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.
І порохоботи тут ні до чого , тому що закони України потрібно виконувати , а не по- хамськи все класти під ЗеБеню !!
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28.04.2021 18:48 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slovoidilo.ua%2F2020%2F07%2F21%2Finfografika%2Fsuspilstvo%2Fczina-haz-********-yak-vartist-zminyuvalasya-1992-2020-rokax&psig=AOvVaw0mfW4nVDtT6yI_spGNY9Ca&ust=1619711275862000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKjXkPykofACFQAAAAAdAAAAABAJ Ціна на газ в Україні в 1992-2020 роках » Слово і Діло

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\"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління - Цензор.НЕТ 8176.....
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28.04.2021 18:50 Відповісти
Поживемо , побачимо , а сторінка слово і діло не відкривається - мене це не цікавить , так як живу в реальному сьогоденні !
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28.04.2021 18:55 Відповісти
Зебіл в тебе взадку щекоче ...від соєвого лайна ..
Кинувся на захист барижного Коблева ...який жирував при Поросенку !?
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28.04.2021 19:25 Відповісти
 
 