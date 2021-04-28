"Нафтогаз" про звільнення Коболєва: Юридична маніпуляція і повернення до ручного управління

Ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради ухвалення рішення про звільнення голови правління є наругою над основними принципами корпоративного управління державними підприємствами.

Про це йдеться в заяві НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно зі Статутом Нафтогазу та Закону "Про акціонерні товариства", подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів", - сказано в заяві.

"Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", - слід далі.

"Правління та Наглядова рада компанії лише вчора презентували результати роботи Нафтогазу за 2020 рік. Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік", - підкреслюють в "Нафтогазі".

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Крім цього, зазначається, що даний момент менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином, Нафтогаз - єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими.

"Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності", - підсумували в НАК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав.