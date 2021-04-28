Вітренко: Сьогодні мій останній день на чолі Міненерго

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який завтра очолить "Нафтогаз" замість відправленого у відставку Андрія Коболєва, подякував президенту й уряду.

Прощальний пост він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці місяці в Кабміні були для мене корисним професійним досвідом. Сьогодні я краще, ніж чотири місяці тому, розумію, що працює, а що ні, і чому не працює", - написав Вітренко.

Він подякував за довіру президентові України, прем'єр-міністру і колегам по уряду.

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"Дякую всім іншим колегам у системі державної влади і поза державною владою, хто допомагав, і тим, хто просто робив добрі справи, не допускаючи нові "пожежі", дивлячись у майбутнє та допомагаючи країні рухатися вперед", - підсумував Вітренко.