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Вітренко: Сьогодні мій останній день на чолі Міненерго

Вітренко: Сьогодні мій останній день на чолі Міненерго

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який завтра очолить "Нафтогаз" замість відправленого у відставку Андрія Коболєва, подякував президенту й уряду.

Прощальний пост він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці місяці в Кабміні були для мене корисним професійним досвідом. Сьогодні я краще, ніж чотири місяці тому, розумію, що працює, а що ні, і чому не працює", - написав Вітренко.

Він подякував за довіру президентові України, прем'єр-міністру і колегам по уряду.

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"Дякую всім іншим колегам у системі державної влади і поза державною владою, хто допомагав, і тим, хто просто робив добрі справи, не допускаючи нові "пожежі", дивлячись у майбутнє та допомагаючи країні рухатися вперед", - підсумував Вітренко.

Вітренко: Сьогодні мій останній день на чолі Міненерго 01

Автор: 

Нафтогаз (4407) Вітренко Юрій (632) Міненерго (1399)


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его мама знает куда течёт ток !
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28.04.2021 22:48 Відповісти
Відновлення імпорта електро ,це рух вперед, ясна річ вперед в Московію !!!)))
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28.04.2021 22:51 Відповісти
а лучше бы был просто твой последний день...
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28.04.2021 22:55 Відповісти
Принаймні в Україні !!)))
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28.04.2021 22:56 Відповісти
RIP
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28.04.2021 23:07 Відповісти
Но не это самый Главный вопрос! Главный вопрос содержится в учебнике физики за 6-й класс - При каком давлении и температуре расчитываются кубометры для населения? Закон Бойля-Мариотта для идеального газа обойти невозможно! Для справки (проверьте пжст...) согласно ТУ, давление газа для населения находится в пределах 0,003-0,0007 Мпа. И газовым баллоном 50л (двадцатая часть кубометра) готовлю кушать 7 месяцев весна-осень...
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28.04.2021 23:39 Відповісти
В газовом борделе поменяли кровати: другие бордели замерли в ожидании...
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28.04.2021 23:43 Відповісти
Витренко в Минэнерго сделал все, что мог - обанкротил Нафтогаз, чтобы его возглавить.
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29.04.2021 01:45 Відповісти
 
 