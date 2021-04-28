РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11550 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
17 554 42

Арестович: Высокопоставленный представитель РФ признал, что речь о "республиках" не идет

Арестович: Высокопоставленный представитель РФ признал, что речь о

На заседании Трехсторонней контактной группы представитель делегации России заявил, что Москва признает территориальную целостность Украины, а представители т. наз. "ОРДЛО" не являются субъектами переговорного процесса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны – не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, – сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины. Этот человек также сказал: речи о "республиках", естественно, не идет", - заявил Арестович.

По его словам, "данный представитель России признал, что, хотя и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но как субъекта переговоров их нет".

Также на Цензор.НЕТ: Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук

При этом спикер украинской делегации в ТКГ не подтвердил, и не опровергнул, что речь идет о Дмитрие Козаке, заместителе Администрации российского президента.

Арестович также отметил, что "сегодня российская сторона была очень заинтересована в согласовании "пасхального перемирия".

Автор: 

россия (95381) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны сказал, что мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины..", - заявил Арестович. - От же ж брехло сутуле Абдристович! То кацапи, виявляється, і Крим не вважають своєю територією, оскільки "визнають терр.цілісність України"??? Оце так номер! З яких це пір, кацапи стали визнавати це??? Люська зовсім забрехалася
показать весь комментарий
28.04.2021 23:04
+26
Слушать этого Нарциса тупорылого себя не уважать. Люся это лицо этой ублюдочной власти
показать весь комментарий
28.04.2021 23:05
+18
Лично мне ни Донбасс ни домбаситы не нужны в Украине. Единственно территория в качестве зоны отчуждения и не более того. Вкладывать средства в восстановление разрушенной инфраструктуры вблизи границы потенциального врага абсолютно вредная идея. Покупать любовь "народов дамбаса" вгоняя в тотальную нищету реальных украинцев? Да пускай они там все подчистую выздыхают. Они сами получили то что подспудно желали.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а какие республики арестович имеет ввиду ?
показать весь комментарий
28.04.2021 22:58 Ответить
никакие. Их там нет.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:00 Ответить
сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны сказал, что мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины..", - заявил Арестович. - От же ж брехло сутуле Абдристович! То кацапи, виявляється, і Крим не вважають своєю територією, оскільки "визнають терр.цілісність України"??? Оце так номер! З яких це пір, кацапи стали визнавати це??? Люська зовсім забрехалася
показать весь комментарий
28.04.2021 23:04 Ответить
сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны - не буду говорить кто...
показать весь комментарий
29.04.2021 00:19 Ответить
Цього абдрістовича гнати в шию геть, якщо він не признає української мови. Він чужий і шкідливий.
показать весь комментарий
29.04.2021 05:18 Ответить
из арестовича "икспєрд" как из зе "призедєнт". какая-то мелюзга эпохи правления єрмака.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:05 Ответить
"епоха єрмака"? Це квартальний неприємний епізод.
показать весь комментарий
29.04.2021 05:21 Ответить
Слушать этого Нарциса тупорылого себя не уважать. Люся это лицо этой ублюдочной власти
показать весь комментарий
28.04.2021 23:05 Ответить
Убаюкал москалей
Демагогией своей.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:05 Ответить
Походу опять трындит арестович... Он в этом профессионал.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:06 Ответить
А ***** через піськова розпатякує «https://censor.net/ru/news/3262239/edinstvennym_pravilnym_shagom_dlya_ukrainy_po_donbassu_budet_pryamoyi_dialog_s_ldnr_peskov»
показать весь комментарий
28.04.2021 23:07 Ответить
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 2803
показать весь комментарий
28.04.2021 23:21 Ответить
А хто такий Пуйло? По тб показували фрагменти перших років правління путіна. Це вражаюче! Він мав довгобразе європеїдне обличчя з великими очима... Не настільки він розтовстів за ці роки, щоб стати круглолицим і з вузькими очима. Правду казала дружина путіна, що це не її чоловік, а справжній путін давно помер.
показать весь комментарий
29.04.2021 05:32 Ответить
И что с этого арестович?
Беги туда проводи выборы с пушилиным и заводи его в ВР, там его кивы ждут и медведчуки.
Вам олухам они и 50 метров границы дадут походить, лишь бы выборы провести и тогда они как саранча хлынут по всей территории, а там и гражданская война начнётся и помощь уским от соседей. Соберёшься ты лёша с ермаком и уедешь в Палестину, а мы тут будем как то отбиваться.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:07 Ответить
Понту товкти воду в ступі,Раша озвучила власні бажання ,втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну !!!)))
показать весь комментарий
28.04.2021 23:09 Ответить
ну этим представителем России мог быть и сам Арестович
показать весь комментарий
28.04.2021 23:11 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2021 23:42 Ответить
Раша перетворила Донбас в руїни , а наразі намагаються ії нам втюхати на своїх умовах , а не наших !
Вічепіться від нас , кляті рашисти , і живвіть своїм життям без України !
показать весь комментарий
28.04.2021 23:14 Ответить
Аферистович, сьорбни чайку, дурилка картонная=)
показать весь комментарий
28.04.2021 23:16 Ответить
хєрня, Путін своє получе, а Зе - як завжди просре.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:16 Ответить
уже получил:
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 3382
показать весь комментарий
28.04.2021 23:22 Ответить
Лично мне ни Донбасс ни домбаситы не нужны в Украине. Единственно территория в качестве зоны отчуждения и не более того. Вкладывать средства в восстановление разрушенной инфраструктуры вблизи границы потенциального врага абсолютно вредная идея. Покупать любовь "народов дамбаса" вгоняя в тотальную нищету реальных украинцев? Да пускай они там все подчистую выздыхают. Они сами получили то что подспудно желали.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:19 Ответить
Після того махінатора арестовича, там таких дров наламаних лишиться...
показать весь комментарий
28.04.2021 23:26 Ответить
им еще репарации выплачивать, среднестатистическим россоиянцам, всё самое страшное у них впереди...
показать весь комментарий
28.04.2021 23:26 Ответить
И что? Вывод какой? Все хорошо, прекрасная маркиза? Сегодня сказал одно, завтра другое, Арестович понту нагнал, мол работаем не покладая рук... Клоунократия, блин.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:34 Ответить
Кремлёвский мясник на весь мир говорит одно(и воюет восьмой год),а какой-то представитель мордора люсе говорит что-то другое? люся врёт
показать весь комментарий
28.04.2021 23:42 Ответить
Это великая дипломатическая победа Арестовича.... Или представитель РФ просто с будунища великого был, а Арестович противно зудел и не давал опохмелиться, - вот он и сказал, чтобы от него отстали.
Второе вероятнее на 99%.
показать весь комментарий
28.04.2021 23:50 Ответить
А шо, есть какие-то "республики"?
показать весь комментарий
29.04.2021 01:10 Ответить
Аферистович Люся - ты врешь уже только рот открываешь.
показать весь комментарий
29.04.2021 03:44 Ответить
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 8076
показать весь комментарий
29.04.2021 04:01 Ответить
Он и в молодости с кукохой не дружил... а сейчас - маразм уже бушует, судя по тому как он выл у помета!
показать весь комментарий
29.04.2021 05:56 Ответить
Чого вони тільки не скажуть, щоб надурити. Не треба нічого казати, просто забратися з території України зі своїми улуськомовними.
показать весь комментарий
29.04.2021 06:05 Ответить
матусин експерт.
що путін, що їхнє мзс завжди кажуть, що визнають, поважають та не зазіхають на територіальну цілісність України.
ще вони кажуть, що не воюють проти України.
але арестович завжди вивалює несуттєве лайно з таким значущим та зарозумілим виглядом, що навіть когось вражає.
довбень..
показать весь комментарий
29.04.2021 07:11 Ответить
сегодня одна люся на вольво, не буду говорить кто...
показать весь комментарий
29.04.2021 08:06 Ответить
Нализал
показать весь комментарий
29.04.2021 08:48 Ответить
Лицемерные твари!
Зачем Арестович повторяет чушь, которую несут враги?
Признают целостность - нах с Крыма.
Не признают ОРДЛО - нах войска и оружие с Донбасса.
показать весь комментарий
29.04.2021 08:45 Ответить
Леша пустозвонович уже не знает из чего добывать ,,победы,,. Забрехался окончательно.
показать весь комментарий
29.04.2021 08:47 Ответить
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 4546
показать весь комментарий
29.04.2021 08:49 Ответить
знаєте, що сьогодні відбулося? спецоперація кремля "гражданская вайна на Украінє". Козак, Кравчук і інші Гармаші начебто погодились на "великоднє перемир'я", але тут раптом до онлайн конференції підключилась обдрочєнка з Дири і сказала, що маладиє рєспублікі протів. да.... © сеть

Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 4295
показать весь комментарий
29.04.2021 08:56 Ответить
 
 