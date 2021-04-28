Арестович: Высокопоставленный представитель РФ признал, что речь о "республиках" не идет
На заседании Трехсторонней контактной группы представитель делегации России заявил, что Москва признает территориальную целостность Украины, а представители т. наз. "ОРДЛО" не являются субъектами переговорного процесса.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны – не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, – сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины. Этот человек также сказал: речи о "республиках", естественно, не идет", - заявил Арестович.
По его словам, "данный представитель России признал, что, хотя и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но как субъекта переговоров их нет".
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При этом спикер украинской делегации в ТКГ не подтвердил, и не опровергнул, что речь идет о Дмитрие Козаке, заместителе Администрации российского президента.
Арестович также отметил, что "сегодня российская сторона была очень заинтересована в согласовании "пасхального перемирия".
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Демагогией своей.
Беги туда проводи выборы с пушилиным и заводи его в ВР, там его кивы ждут и медведчуки.
Вам олухам они и 50 метров границы дадут походить, лишь бы выборы провести и тогда они как саранча хлынут по всей территории, а там и гражданская война начнётся и помощь уским от соседей. Соберёшься ты лёша с ермаком и уедешь в Палестину, а мы тут будем как то отбиваться.
Вічепіться від нас , кляті рашисти , і живвіть своїм життям без України !
Второе вероятнее на 99%.
що путін, що їхнє мзс завжди кажуть, що визнають, поважають та не зазіхають на територіальну цілісність України.
ще вони кажуть, що не воюють проти України.
але арестович завжди вивалює несуттєве лайно з таким значущим та зарозумілим виглядом, що навіть когось вражає.
довбень..
Зачем Арестович повторяет чушь, которую несут враги?
Признают целостность - нах с Крыма.
Не признают ОРДЛО - нах войска и оружие с Донбасса.