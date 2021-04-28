Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук

Хотя на общем заседании Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 28 апреля не удалось установить "пасхальное перемирие", консультации продолжаются.

Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ТКГ.

"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.

Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия".

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Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.

Консультации продолжаются", - говорится в сообщении.

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