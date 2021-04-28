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Новости Агрессия России против Украины
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Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук

Шанс установить

Хотя на общем заседании Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 28 апреля не удалось установить "пасхальное перемирие", консультации продолжаются.

Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ТКГ.

"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.

Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", - Арестович

Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.

Консультации продолжаются", - говорится в сообщении.

Шанс установить пасхальное перемирие еще есть, - Кравчук 01

Также читайте: Документ о контроле за режимом тишины на Донбассе еще не обсуждали в ТКГ, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+5
Чому нам те перемир'я подається як головна мета всього ?
Ми воюємо за незалежність. Що воно несе ???
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28.04.2021 22:42
+3
ЦИТАТА: "случайно убил себя"(с). Так и вижу обряд самурайский: ножик... лужа кровищи... россиянин в центре лужи... и- охреневшая свинья... как на фотке. Она там реально охреневшая.

На этой оптимистичной ноте- я спать.
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28.04.2021 22:42
+2
Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8778
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28.04.2021 22:38
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Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8778
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28.04.2021 22:38 Ответить
ЦИТАТА: "случайно убил себя"(с). Так и вижу обряд самурайский: ножик... лужа кровищи... россиянин в центре лужи... и- охреневшая свинья... как на фотке. Она там реально охреневшая.

На этой оптимистичной ноте- я спать.
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28.04.2021 22:42 Ответить
пасхальный кролик передает сепарам привет!
Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7988
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28.04.2021 22:41 Ответить
Чому нам те перемир'я подається як головна мета всього ?
Ми воюємо за незалежність. Що воно несе ???
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28.04.2021 22:42 Ответить
А недавно збирався кацапів мочити з ружбайки...А вже миритися хоче
Хитрий лис.
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28.04.2021 22:45 Ответить
Вони просто нам нав'язують мир з москалями
Щоб народ погодився за будь-яких умов. Ніби це найвище благо.
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28.04.2021 22:57 Ответить
Патрони виявилися не тієї системи.
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29.04.2021 06:33 Ответить
Бомба в бункері Путіна могла б допомогти
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28.04.2021 22:44 Ответить
Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7411
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28.04.2021 22:45 Ответить
Єто всё равно, что деликатно просить голодного и злобного волчару в лес не смотреть, где зубы-не для скуки его кормят.
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28.04.2021 22:58 Ответить
может хватит уже обманывать себя и других
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28.04.2021 23:02 Ответить
А что тишину зеленского переводят в пасхальную тишину?
Все как у порошенко, рождественская тишина, в пасхальную, выпускные вечера, уборка урожая тишина, школьная тишина вересня и т.д.
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28.04.2021 23:10 Ответить
Да встановити "пасхальне переміріє" і заглянути в сраку )(уйлу. Пішов на)( "встановлювальник".
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29.04.2021 01:44 Ответить
Колаборант комуняцька кравчучка ти ж в бога не віруєш атеїст ватний.
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29.04.2021 17:32 Ответить
Так "домовилися" ж про перемир*я ще з 20 липня 2020 року, навіть війська відвели! З таким же успіхом можна "домовлятися" з колорадським жуком не їсти картоплю.
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29.04.2021 06:42 Ответить
Какое пасхальное перемирие? У нас же режим тиштны, и так все спокойно, ни кто не стреляет...
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29.04.2021 08:07 Ответить
Хоч один раз фєдєрасти виконали домовлення???
Який, в сраку,шанс, поц старий???
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29.04.2021 10:34 Ответить
 
 