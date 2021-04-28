Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук
Хотя на общем заседании Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 28 апреля не удалось установить "пасхальное перемирие", консультации продолжаются.
Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ТКГ.
"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.
Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия".
Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.
Консультации продолжаются", - говорится в сообщении.
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На этой оптимистичной ноте- я спать.
Ми воюємо за незалежність. Що воно несе ???
Хитрий лис.
Щоб народ погодився за будь-яких умов. Ніби це найвище благо.
Все как у порошенко, рождественская тишина, в пасхальную, выпускные вечера, уборка урожая тишина, школьная тишина вересня и т.д.
Який, в сраку,шанс, поц старий???