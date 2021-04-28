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Шанс встановити "великоднє перемир'я" ще є, - Кравчук

Шанс встановити

Хоча на загальному засіданні Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій 28 квітня не вдалося встановити "великоднє перемир'я", консультації тривають.

Про це заявив голова української делегації Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ТКГ.

"Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого є наближення великодніх свят.

Сторони суттєво наблизилися до взаємного порозуміння і погодили в загальному вигляді ідею встановлення "великоднього перемир'я".

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Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню.

Консультації тривають", - сказано в повідомленні.

Шанс встановити великоднє перемиря ще є, - Кравчук 01

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+5
Чому нам те перемир'я подається як головна мета всього ?
Ми воюємо за незалежність. Що воно несе ???
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28.04.2021 22:42
+3
ЦИТАТА: "случайно убил себя"(с). Так и вижу обряд самурайский: ножик... лужа кровищи... россиянин в центре лужи... и- охреневшая свинья... как на фотке. Она там реально охреневшая.

На этой оптимистичной ноте- я спать.
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28.04.2021 22:42
+2
Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8778
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28.04.2021 22:38
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Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8778
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28.04.2021 22:38 Відповісти
ЦИТАТА: "случайно убил себя"(с). Так и вижу обряд самурайский: ножик... лужа кровищи... россиянин в центре лужи... и- охреневшая свинья... как на фотке. Она там реально охреневшая.

На этой оптимистичной ноте- я спать.
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28.04.2021 22:42 Відповісти
пасхальный кролик передает сепарам привет!
Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7988
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28.04.2021 22:41 Відповісти
Чому нам те перемир'я подається як головна мета всього ?
Ми воюємо за незалежність. Що воно несе ???
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28.04.2021 22:42 Відповісти
А недавно збирався кацапів мочити з ружбайки...А вже миритися хоче
Хитрий лис.
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28.04.2021 22:45 Відповісти
Вони просто нам нав'язують мир з москалями
Щоб народ погодився за будь-яких умов. Ніби це найвище благо.
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28.04.2021 22:57 Відповісти
Патрони виявилися не тієї системи.
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29.04.2021 06:33 Відповісти
Бомба в бункері Путіна могла б допомогти
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28.04.2021 22:44 Відповісти
Шанс установить "пасхальное перемирие" еще есть, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7411
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28.04.2021 22:45 Відповісти
Єто всё равно, что деликатно просить голодного и злобного волчару в лес не смотреть, где зубы-не для скуки его кормят.
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28.04.2021 22:58 Відповісти
может хватит уже обманывать себя и других
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28.04.2021 23:02 Відповісти
А что тишину зеленского переводят в пасхальную тишину?
Все как у порошенко, рождественская тишина, в пасхальную, выпускные вечера, уборка урожая тишина, школьная тишина вересня и т.д.
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28.04.2021 23:10 Відповісти
Да встановити "пасхальне переміріє" і заглянути в сраку )(уйлу. Пішов на)( "встановлювальник".
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29.04.2021 01:44 Відповісти
Колаборант комуняцька кравчучка ти ж в бога не віруєш атеїст ватний.
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29.04.2021 17:32 Відповісти
Так "домовилися" ж про перемир*я ще з 20 липня 2020 року, навіть війська відвели! З таким же успіхом можна "домовлятися" з колорадським жуком не їсти картоплю.
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29.04.2021 06:42 Відповісти
Какое пасхальное перемирие? У нас же режим тиштны, и так все спокойно, ни кто не стреляет...
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29.04.2021 08:07 Відповісти
Хоч один раз фєдєрасти виконали домовлення???
Який, в сраку,шанс, поц старий???
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29.04.2021 10:34 Відповісти
 
 