Шанс встановити "великоднє перемир'я" ще є, - Кравчук
Хоча на загальному засіданні Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій 28 квітня не вдалося встановити "великоднє перемир'я", консультації тривають.
Про це заявив голова української делегації Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ТКГ.
"Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого є наближення великодніх свят.
Сторони суттєво наблизилися до взаємного порозуміння і погодили в загальному вигляді ідею встановлення "великоднього перемир'я".
Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню.
Консультації тривають", - сказано в повідомленні.
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На этой оптимистичной ноте- я спать.
Ми воюємо за незалежність. Що воно несе ???
Хитрий лис.
Щоб народ погодився за будь-яких умов. Ніби це найвище благо.
Все как у порошенко, рождественская тишина, в пасхальную, выпускные вечера, уборка урожая тишина, школьная тишина вересня и т.д.
Який, в сраку,шанс, поц старий???