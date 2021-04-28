Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться

На засіданні Тристоронньої контактної групи представник делегації Росії заявив, що Москва визнає територіальну цілісність України, а представники т. зв. "ОРДЛО" не є суб'єктами переговорного процесу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник російської сторони - не говоритиму хто, все-таки є дипломатичний етикет, - сказав: ми, звичайно, визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: про "республіки", звісно, не йдеться", - заявив Арестович.

За його словами, "цей представник Росії визнав, що, хоча й існують збройні формування ОРДЛО, але як суб'єкта переговорів їх немає".

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При цьому спікер української делегації в ТКГ не підтвердив і не спростував, що йдеться про Дмитра Козака, заступника Адміністрації російського президента.

Арестович також зазначив, що "сьогодні російська сторона була дуже зацікавлена ​​в узгодженні "великоднього перемир'я".