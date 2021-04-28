УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12537 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
17 554 42

Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться

Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про

На засіданні Тристоронньої контактної групи представник делегації Росії заявив, що Москва визнає територіальну цілісність України, а представники т. зв. "ОРДЛО" не є суб'єктами переговорного процесу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник російської сторони - не говоритиму хто, все-таки є дипломатичний етикет, - сказав: ми, звичайно, визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: про "республіки", звісно, не йдеться", - заявив Арестович.

За його словами, "цей представник Росії визнав, що, хоча й існують збройні формування ОРДЛО, але як суб'єкта переговорів їх немає".

Читайте також: У ТКГ не домовилися про "великоднє перемир'я", - Арестович

При цьому спікер української делегації в ТКГ не підтвердив і не спростував, що йдеться про Дмитра Козака, заступника Адміністрації російського президента.

Арестович також зазначив, що "сьогодні російська сторона була дуже зацікавлена ​​в узгодженні "великоднього перемир'я".

Автор: 

росія (64946) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны сказал, что мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины..", - заявил Арестович. - От же ж брехло сутуле Абдристович! То кацапи, виявляється, і Крим не вважають своєю територією, оскільки "визнають терр.цілісність України"??? Оце так номер! З яких це пір, кацапи стали визнавати це??? Люська зовсім забрехалася
показати весь коментар
28.04.2021 23:04
+26
Слушать этого Нарциса тупорылого себя не уважать. Люся это лицо этой ублюдочной власти
показати весь коментар
28.04.2021 23:05
+18
Лично мне ни Донбасс ни домбаситы не нужны в Украине. Единственно территория в качестве зоны отчуждения и не более того. Вкладывать средства в восстановление разрушенной инфраструктуры вблизи границы потенциального врага абсолютно вредная идея. Покупать любовь "народов дамбаса" вгоняя в тотальную нищету реальных украинцев? Да пускай они там все подчистую выздыхают. Они сами получили то что подспудно желали.
показати весь коментар
28.04.2021 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а какие республики арестович имеет ввиду ?
показати весь коментар
28.04.2021 22:58 Відповісти
никакие. Их там нет.
показати весь коментар
28.04.2021 23:00 Відповісти
сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны сказал, что мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины..", - заявил Арестович. - От же ж брехло сутуле Абдристович! То кацапи, виявляється, і Крим не вважають своєю територією, оскільки "визнають терр.цілісність України"??? Оце так номер! З яких це пір, кацапи стали визнавати це??? Люська зовсім забрехалася
показати весь коментар
28.04.2021 23:04 Відповісти
сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны - не буду говорить кто...
показати весь коментар
29.04.2021 00:19 Відповісти
Цього абдрістовича гнати в шию геть, якщо він не признає української мови. Він чужий і шкідливий.
показати весь коментар
29.04.2021 05:18 Відповісти
из арестовича "икспєрд" как из зе "призедєнт". какая-то мелюзга эпохи правления єрмака.
показати весь коментар
28.04.2021 23:05 Відповісти
"епоха єрмака"? Це квартальний неприємний епізод.
показати весь коментар
29.04.2021 05:21 Відповісти
Слушать этого Нарциса тупорылого себя не уважать. Люся это лицо этой ублюдочной власти
показати весь коментар
28.04.2021 23:05 Відповісти
Убаюкал москалей
Демагогией своей.
показати весь коментар
28.04.2021 23:05 Відповісти
Походу опять трындит арестович... Он в этом профессионал.
показати весь коментар
28.04.2021 23:06 Відповісти
А ***** через піськова розпатякує «https://censor.net/ru/news/3262239/edinstvennym_pravilnym_shagom_dlya_ukrainy_po_donbassu_budet_pryamoyi_dialog_s_ldnr_peskov»
показати весь коментар
28.04.2021 23:07 Відповісти
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 2803
показати весь коментар
28.04.2021 23:21 Відповісти
А хто такий Пуйло? По тб показували фрагменти перших років правління путіна. Це вражаюче! Він мав довгобразе європеїдне обличчя з великими очима... Не настільки він розтовстів за ці роки, щоб стати круглолицим і з вузькими очима. Правду казала дружина путіна, що це не її чоловік, а справжній путін давно помер.
показати весь коментар
29.04.2021 05:32 Відповісти
И что с этого арестович?
Беги туда проводи выборы с пушилиным и заводи его в ВР, там его кивы ждут и медведчуки.
Вам олухам они и 50 метров границы дадут походить, лишь бы выборы провести и тогда они как саранча хлынут по всей территории, а там и гражданская война начнётся и помощь уским от соседей. Соберёшься ты лёша с ермаком и уедешь в Палестину, а мы тут будем как то отбиваться.
показати весь коментар
28.04.2021 23:07 Відповісти
Понту товкти воду в ступі,Раша озвучила власні бажання ,втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну !!!)))
показати весь коментар
28.04.2021 23:09 Відповісти
ну этим представителем России мог быть и сам Арестович
показати весь коментар
28.04.2021 23:11 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2021 23:42 Відповісти
Раша перетворила Донбас в руїни , а наразі намагаються ії нам втюхати на своїх умовах , а не наших !
Вічепіться від нас , кляті рашисти , і живвіть своїм життям без України !
показати весь коментар
28.04.2021 23:14 Відповісти
Аферистович, сьорбни чайку, дурилка картонная=)
показати весь коментар
28.04.2021 23:16 Відповісти
хєрня, Путін своє получе, а Зе - як завжди просре.
показати весь коментар
28.04.2021 23:16 Відповісти
уже получил:
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 3382
показати весь коментар
28.04.2021 23:22 Відповісти
Лично мне ни Донбасс ни домбаситы не нужны в Украине. Единственно территория в качестве зоны отчуждения и не более того. Вкладывать средства в восстановление разрушенной инфраструктуры вблизи границы потенциального врага абсолютно вредная идея. Покупать любовь "народов дамбаса" вгоняя в тотальную нищету реальных украинцев? Да пускай они там все подчистую выздыхают. Они сами получили то что подспудно желали.
показати весь коментар
28.04.2021 23:19 Відповісти
Після того махінатора арестовича, там таких дров наламаних лишиться...
показати весь коментар
28.04.2021 23:26 Відповісти
им еще репарации выплачивать, среднестатистическим россоиянцам, всё самое страшное у них впереди...
показати весь коментар
28.04.2021 23:26 Відповісти
И что? Вывод какой? Все хорошо, прекрасная маркиза? Сегодня сказал одно, завтра другое, Арестович понту нагнал, мол работаем не покладая рук... Клоунократия, блин.
показати весь коментар
28.04.2021 23:34 Відповісти
Кремлёвский мясник на весь мир говорит одно(и воюет восьмой год),а какой-то представитель мордора люсе говорит что-то другое? люся врёт
показати весь коментар
28.04.2021 23:42 Відповісти
Это великая дипломатическая победа Арестовича.... Или представитель РФ просто с будунища великого был, а Арестович противно зудел и не давал опохмелиться, - вот он и сказал, чтобы от него отстали.
Второе вероятнее на 99%.
показати весь коментар
28.04.2021 23:50 Відповісти
А шо, есть какие-то "республики"?
показати весь коментар
29.04.2021 01:10 Відповісти
Аферистович Люся - ты врешь уже только рот открываешь.
показати весь коментар
29.04.2021 03:44 Відповісти
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 8076
показати весь коментар
29.04.2021 04:01 Відповісти
Он и в молодости с кукохой не дружил... а сейчас - маразм уже бушует, судя по тому как он выл у помета!
показати весь коментар
29.04.2021 05:56 Відповісти
Чого вони тільки не скажуть, щоб надурити. Не треба нічого казати, просто забратися з території України зі своїми улуськомовними.
показати весь коментар
29.04.2021 06:05 Відповісти
матусин експерт.
що путін, що їхнє мзс завжди кажуть, що визнають, поважають та не зазіхають на територіальну цілісність України.
ще вони кажуть, що не воюють проти України.
але арестович завжди вивалює несуттєве лайно з таким значущим та зарозумілим виглядом, що навіть когось вражає.
довбень..
показати весь коментар
29.04.2021 07:11 Відповісти
сегодня одна люся на вольво, не буду говорить кто...
показати весь коментар
29.04.2021 08:06 Відповісти
Нализал
показати весь коментар
29.04.2021 08:48 Відповісти
Лицемерные твари!
Зачем Арестович повторяет чушь, которую несут враги?
Признают целостность - нах с Крыма.
Не признают ОРДЛО - нах войска и оружие с Донбасса.
показати весь коментар
29.04.2021 08:45 Відповісти
Леша пустозвонович уже не знает из чего добывать ,,победы,,. Забрехался окончательно.
показати весь коментар
29.04.2021 08:47 Відповісти
Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 4546
показати весь коментар
29.04.2021 08:49 Відповісти
знаєте, що сьогодні відбулося? спецоперація кремля "гражданская вайна на Украінє". Козак, Кравчук і інші Гармаші начебто погодились на "великоднє перемир'я", але тут раптом до онлайн конференції підключилась обдрочєнка з Дири і сказала, що маладиє рєспублікі протів. да.... © сеть

Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться - Цензор.НЕТ 4295
показати весь коментар
29.04.2021 08:56 Відповісти
 
 