Арестович: Високопоставлений представник РФ визнав, що про "республіки" не йдеться
На засіданні Тристоронньої контактної групи представник делегації Росії заявив, що Москва визнає територіальну цілісність України, а представники т. зв. "ОРДЛО" не є суб'єктами переговорного процесу.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник російської сторони - не говоритиму хто, все-таки є дипломатичний етикет, - сказав: ми, звичайно, визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: про "республіки", звісно, не йдеться", - заявив Арестович.
За його словами, "цей представник Росії визнав, що, хоча й існують збройні формування ОРДЛО, але як суб'єкта переговорів їх немає".
При цьому спікер української делегації в ТКГ не підтвердив і не спростував, що йдеться про Дмитра Козака, заступника Адміністрації російського президента.
Арестович також зазначив, що "сьогодні російська сторона була дуже зацікавлена в узгодженні "великоднього перемир'я".
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Демагогией своей.
Беги туда проводи выборы с пушилиным и заводи его в ВР, там его кивы ждут и медведчуки.
Вам олухам они и 50 метров границы дадут походить, лишь бы выборы провести и тогда они как саранча хлынут по всей территории, а там и гражданская война начнётся и помощь уским от соседей. Соберёшься ты лёша с ермаком и уедешь в Палестину, а мы тут будем как то отбиваться.
Вічепіться від нас , кляті рашисти , і живвіть своїм життям без України !
Второе вероятнее на 99%.
що путін, що їхнє мзс завжди кажуть, що визнають, поважають та не зазіхають на територіальну цілісність України.
ще вони кажуть, що не воюють проти України.
але арестович завжди вивалює несуттєве лайно з таким значущим та зарозумілим виглядом, що навіть когось вражає.
довбень..
Зачем Арестович повторяет чушь, которую несут враги?
Признают целостность - нах с Крыма.
Не признают ОРДЛО - нах войска и оружие с Донбасса.