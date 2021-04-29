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Новости Агрессия России против Украины
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Байден на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - Джейк Салливан

Байден на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - Джейк Салливан

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Он напомнил, что во время телефонных переговоров с Путиным Байден лично выразил обеспокоенность наращиванием войск России у границы Украины. По его словам, американский президент предложил возможность переговоров с Путиным, во время которых они смогут обсудить разные аспекты отношений между странами, в том числе суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это то, что мы намерены делать в будущем [поддерживать Украину], но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным летом 2021 года в одной из европейских стран.

Их телефонные переговоры состоялись 13 апреля. Американский президент выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31216) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+7
Байден хочет. Если не забудет.
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29.04.2021 00:55
+5
Оцениваем его пока без восторгов:Вице-президентом он уже был и ничего не сделал.Президентское достижение:не стал отрицать,что путин убийца.Опять же-существенных шагов никаких пока не сделано.Санкции-не из какого не из ада.Звонок путину,который "нас спас" относим к сфере мифологии.Пока так.
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29.04.2021 01:15
+3
Что-то рашотроли еще ничего не написали по этому поводу. Подъем высеранцы! Пора арбайтен на путенфюрера!
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29.04.2021 00:55
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Правила форума Совет форумчан
Байден поднимет вопрос и опустит путина.
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29.04.2021 00:52 Ответить
Ага и Путин с перепугу от "поднятия вопроса" отстанет навсегда от Украины!
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29.04.2021 08:39 Ответить
Байден хочет. Если не забудет.
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29.04.2021 00:55 Ответить
Байден не алкаш, не педофил и не гомосексуалист.
В Америке выбирают дееспособных, а не по блату.
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29.04.2021 00:58 Ответить
В Америці вкрали вибори.
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29.04.2021 01:28 Ответить
Или проигравший нагло брешет. Одно из двух.
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29.04.2021 07:50 Ответить
Что-то рашотроли еще ничего не написали по этому поводу. Подъем высеранцы! Пора арбайтен на путенфюрера!
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29.04.2021 00:55 Ответить
Рашотролли уже час как пердят под одеялом.
С утра начнётся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3262686/0192145b-9000-73b7-b3e1-f0c52435c365
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29.04.2021 01:00 Ответить
ага. у них всю хакассию и тунгусию по тревоге местное нквд подняло.
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29.04.2021 01:25 Ответить
хм.. так на встрече Бидон будет говорить с Куйлом или пистить его ногами !?
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29.04.2021 00:59 Ответить
Это как карта ляжет.
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29.04.2021 01:03 Ответить
Куйла будет достаточно вытащить из волшебных туфелек и начнутся чудеса.
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29.04.2021 01:07 Ответить
я так понимаю что после встречи в госдепе спишут окончательно мордовского плешивого пигмея.
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29.04.2021 00:59 Ответить
Хочете допомогти Україні - заходьте в т.зв. "нормандський формат". Можна новий назвати "брюссельський" чи навіть "вашингтонський". І "мінську" ТКГ перенести, можливо, у Варшаву чи у Вільнюс...
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29.04.2021 01:02 Ответить
....или предложить встречу на Альфа Центавра!
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29.04.2021 01:06 Ответить
встречи не будет
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29.04.2021 01:11 Ответить
возможно. ибо западло американцам с этим педофильным ничтожеством встречаться.
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29.04.2021 01:18 Ответить
вас удмуртов умственно отсталых на сайберии научились клонировать из обычного куска гавна?
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29.04.2021 01:23 Ответить
Оцениваем его пока без восторгов:Вице-президентом он уже был и ничего не сделал.Президентское достижение:не стал отрицать,что путин убийца.Опять же-существенных шагов никаких пока не сделано.Санкции-не из какого не из ада.Звонок путину,который "нас спас" относим к сфере мифологии.Пока так.
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29.04.2021 01:15 Ответить
кого это "нас"?
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29.04.2021 01:19 Ответить
Ты в летаргическом сне был?Не в курсе,на чьей границе скапливались рашистские войска?У меня для тебя куча новостей...
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29.04.2021 01:30 Ответить
так я вижу русню. она за 23 км. от нас. так кого там Бидон спас? кто это всхрюкивал такое?
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29.04.2021 01:38 Ответить
ЗабавноБайден зик со 112-ым ЛИЧНО отрубил(согласно версии гетьманосцев)Я уж не говорю о войне.Он всё решает.А ты из Мариуполя что ли?
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29.04.2021 01:46 Ответить
нет с Херсона, но сейчас возле админграницы. Но ты не ответил, так кто это всхрюкивал что его Байден спас? имя этого хероя.
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29.04.2021 01:50 Ответить
Тут все петеботы всхрюкивает об этом всегда.Байден всем рулит. https://censor.net/ru/resonance/3254274/bayiden_ne_hochet_obschatsya_s_zelenskim он наш единственный защитник.
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29.04.2021 02:16 Ответить
Здесь всё,что Зеля сделал,приписывают Байдену.Не надо прикидываться дурачком и отрицать это.пете,видно,трамп запрещал медведкины каналы отключить.В этом причина.И также о войне.пыня бы нас в 20-ых числах порвал.Но Байден запретил.Каноническая версия.
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29.04.2021 02:33 Ответить
А це що за кацапське гівно вилізло? Брись до лаптєстану.
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29.04.2021 08:02 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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29.04.2021 01:55 Ответить
Дурень думкою богатіє...
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29.04.2021 07:26 Ответить
я не багатею а уже разбогател.
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29.04.2021 09:08 Ответить
сижу смотрю обращение Байдена к конгрессу
похоже на собрание государственной думы 1917 и выступление матроса Железняка
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29.04.2021 04:41 Ответить
Бедоносец всея РАБссии из питерской подворотни Путлер не убийца
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29.04.2021 05:17 Ответить
Крысы Мавзолейные,глава Пентагона Ллойд Остин уже вас предупредил...шаг в Украину и получите в тыкву нехило... без предупреждения...
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29.04.2021 05:20 Ответить
А Путін ще не виставив Байдену таку вимогу як і ЗЕ, не говорити про Донбас і Крим?
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29.04.2021 07:08 Ответить
Украине нужно серьезное оружие, а не Джавелины и старые катера.
Когда старый Джо пристраивал своего сынка-нарка в Бурисму - там было все конкретно.
Большие бабки.
А тут - звиздешь в стиле абамки-абзянки.
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29.04.2021 07:25 Ответить
Джек считает, что уже пора поднимать вопрос Украины?
И какого ответа от ***** ждут?
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29.04.2021 08:39 Ответить
Дорого уйло платит чтобы с ним разговаривали на равных!Для этого и двигали рашиские танки к украинской границе.Уйло добилось что не он просит а его просят встречи с мировыми лидерами,а это очень важно для плешивого старого недомерка.
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29.04.2021 08:50 Ответить
Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван - Цензор.НЕТ 1874
нужен такой подход с гопником кремлевским
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29.04.2021 09:00 Ответить
Мировые лидеры, решая интересы своих государств, может быть вскользь скажут и какой-то "банановой республике" - Украине, и будут дальше решать свои актуальные накопившиеся вопросы. А туземцам - хохлам просто укажут на место возле собачьей будки. К Пороху очень много претензий, но об Украине без Украины при нём никогда не говорили.
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29.04.2021 09:26 Ответить
При порохе была такая же банановая республика, в коррупции и генпрокурорах без образования, из хорошего отмечу что небыло ермака))
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29.04.2021 11:28 Ответить
Сначала Байден называет ***** ,убийцей , теперь будет с ним разговаривать ,а почему с Бен Ладаном не разговаривали ? А ведь ***** убил поболе ,чем Ладен 😡
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29.04.2021 09:41 Ответить
А он не задумывался ,что может быть 11-е сентября это тоже дело рук ******** апосредственно 😡
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29.04.2021 09:43 Ответить
Pavel Mirgorod a2aea375 ,Почему банановой , рапсово-подсолнечниковой 🙄🤔
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29.04.2021 09:45 Ответить
К нам бананов завозят не меньше, чем олигархи вывозят рапс и сою.
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29.04.2021 13:09 Ответить
 
 