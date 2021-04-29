Байден на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - Джейк Салливан

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Он напомнил, что во время телефонных переговоров с Путиным Байден лично выразил обеспокоенность наращиванием войск России у границы Украины. По его словам, американский президент предложил возможность переговоров с Путиным, во время которых они смогут обсудить разные аспекты отношений между странами, в том числе суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это то, что мы намерены делать в будущем [поддерживать Украину], но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - добавил он.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным летом 2021 года в одной из европейских стран.

Их телефонные переговоры состоялись 13 апреля. Американский президент выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.