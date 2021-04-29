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Новини Агресія Росії проти України
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Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван

Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним хоче обговорити ситуацію навколо України.

Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Салліван нагадав, що під час телефонних переговорів з Путіним Байден особисто висловив стурбованість нарощуванням військ Росії на кордоні України. За його словами, американський президент запропонував можливість переговорів з Путіним, під час яких вони зможуть обговорити різні аспекти відносин між країнами, зокрема суверенітет і територіальну цілісність України.

"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому [підтримувати Україну], але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - додав він.

Також читайте: Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним влітку 2021 року в одній з європейських країн.

Їхні телефонні переговори відбулися 13 квітня. Американський президент висловив стурбованість нарощуванням російської військової потужності в окупованому Криму та на кордоні України і закликав Росію знизити напруженість.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+7
Байден хочет. Если не забудет.
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29.04.2021 00:55
+5
Оцениваем его пока без восторгов:Вице-президентом он уже был и ничего не сделал.Президентское достижение:не стал отрицать,что путин убийца.Опять же-существенных шагов никаких пока не сделано.Санкции-не из какого не из ада.Звонок путину,который "нас спас" относим к сфере мифологии.Пока так.
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29.04.2021 01:15
+3
Что-то рашотроли еще ничего не написали по этому поводу. Подъем высеранцы! Пора арбайтен на путенфюрера!
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29.04.2021 00:55
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Байден поднимет вопрос и опустит путина.
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29.04.2021 00:52 Відповісти
Ага и Путин с перепугу от "поднятия вопроса" отстанет навсегда от Украины!
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29.04.2021 08:39 Відповісти
Байден хочет. Если не забудет.
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29.04.2021 00:55 Відповісти
Байден не алкаш, не педофил и не гомосексуалист.
В Америке выбирают дееспособных, а не по блату.
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29.04.2021 00:58 Відповісти
В Америці вкрали вибори.
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29.04.2021 01:28 Відповісти
Или проигравший нагло брешет. Одно из двух.
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29.04.2021 07:50 Відповісти
Что-то рашотроли еще ничего не написали по этому поводу. Подъем высеранцы! Пора арбайтен на путенфюрера!
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29.04.2021 00:55 Відповісти
Рашотролли уже час как пердят под одеялом.
С утра начнётся.
https://censor.net/ru/comments/locate/3262686/0192145b-9000-73b7-b3e1-f0c52435c365
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29.04.2021 01:00 Відповісти
ага. у них всю хакассию и тунгусию по тревоге местное нквд подняло.
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29.04.2021 01:25 Відповісти
хм.. так на встрече Бидон будет говорить с Куйлом или пистить его ногами !?
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29.04.2021 00:59 Відповісти
Это как карта ляжет.
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29.04.2021 01:03 Відповісти
Куйла будет достаточно вытащить из волшебных туфелек и начнутся чудеса.
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29.04.2021 01:07 Відповісти
я так понимаю что после встречи в госдепе спишут окончательно мордовского плешивого пигмея.
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29.04.2021 00:59 Відповісти
Хочете допомогти Україні - заходьте в т.зв. "нормандський формат". Можна новий назвати "брюссельський" чи навіть "вашингтонський". І "мінську" ТКГ перенести, можливо, у Варшаву чи у Вільнюс...
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29.04.2021 01:02 Відповісти
....или предложить встречу на Альфа Центавра!
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29.04.2021 01:06 Відповісти
встречи не будет
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29.04.2021 01:11 Відповісти
возможно. ибо западло американцам с этим педофильным ничтожеством встречаться.
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29.04.2021 01:18 Відповісти
вас удмуртов умственно отсталых на сайберии научились клонировать из обычного куска гавна?
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29.04.2021 01:23 Відповісти
Оцениваем его пока без восторгов:Вице-президентом он уже был и ничего не сделал.Президентское достижение:не стал отрицать,что путин убийца.Опять же-существенных шагов никаких пока не сделано.Санкции-не из какого не из ада.Звонок путину,который "нас спас" относим к сфере мифологии.Пока так.
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29.04.2021 01:15 Відповісти
кого это "нас"?
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29.04.2021 01:19 Відповісти
Ты в летаргическом сне был?Не в курсе,на чьей границе скапливались рашистские войска?У меня для тебя куча новостей...
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29.04.2021 01:30 Відповісти
так я вижу русню. она за 23 км. от нас. так кого там Бидон спас? кто это всхрюкивал такое?
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29.04.2021 01:38 Відповісти
ЗабавноБайден зик со 112-ым ЛИЧНО отрубил(согласно версии гетьманосцев)Я уж не говорю о войне.Он всё решает.А ты из Мариуполя что ли?
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29.04.2021 01:46 Відповісти
нет с Херсона, но сейчас возле админграницы. Но ты не ответил, так кто это всхрюкивал что его Байден спас? имя этого хероя.
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29.04.2021 01:50 Відповісти
Тут все петеботы всхрюкивает об этом всегда.Байден всем рулит. https://censor.net/ru/resonance/3254274/bayiden_ne_hochet_obschatsya_s_zelenskim он наш единственный защитник.
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29.04.2021 02:16 Відповісти
Здесь всё,что Зеля сделал,приписывают Байдену.Не надо прикидываться дурачком и отрицать это.пете,видно,трамп запрещал медведкины каналы отключить.В этом причина.И также о войне.пыня бы нас в 20-ых числах порвал.Но Байден запретил.Каноническая версия.
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29.04.2021 02:33 Відповісти
А це що за кацапське гівно вилізло? Брись до лаптєстану.
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29.04.2021 08:02 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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29.04.2021 01:55 Відповісти
Дурень думкою богатіє...
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29.04.2021 07:26 Відповісти
я не багатею а уже разбогател.
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29.04.2021 09:08 Відповісти
сижу смотрю обращение Байдена к конгрессу
похоже на собрание государственной думы 1917 и выступление матроса Железняка
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29.04.2021 04:41 Відповісти
Бедоносец всея РАБссии из питерской подворотни Путлер не убийца
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29.04.2021 05:17 Відповісти
Крысы Мавзолейные,глава Пентагона Ллойд Остин уже вас предупредил...шаг в Украину и получите в тыкву нехило... без предупреждения...
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29.04.2021 05:20 Відповісти
А Путін ще не виставив Байдену таку вимогу як і ЗЕ, не говорити про Донбас і Крим?
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29.04.2021 07:08 Відповісти
Украине нужно серьезное оружие, а не Джавелины и старые катера.
Когда старый Джо пристраивал своего сынка-нарка в Бурисму - там было все конкретно.
Большие бабки.
А тут - звиздешь в стиле абамки-абзянки.
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29.04.2021 07:25 Відповісти
Джек считает, что уже пора поднимать вопрос Украины?
И какого ответа от ***** ждут?
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29.04.2021 08:39 Відповісти
Дорого уйло платит чтобы с ним разговаривали на равных!Для этого и двигали рашиские танки к украинской границе.Уйло добилось что не он просит а его просят встречи с мировыми лидерами,а это очень важно для плешивого старого недомерка.
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29.04.2021 08:50 Відповісти
Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван - Цензор.НЕТ 1874
нужен такой подход с гопником кремлевским
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29.04.2021 09:00 Відповісти
Мировые лидеры, решая интересы своих государств, может быть вскользь скажут и какой-то "банановой республике" - Украине, и будут дальше решать свои актуальные накопившиеся вопросы. А туземцам - хохлам просто укажут на место возле собачьей будки. К Пороху очень много претензий, но об Украине без Украины при нём никогда не говорили.
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29.04.2021 09:26 Відповісти
При порохе была такая же банановая республика, в коррупции и генпрокурорах без образования, из хорошего отмечу что небыло ермака))
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29.04.2021 11:28 Відповісти
Сначала Байден называет ***** ,убийцей , теперь будет с ним разговаривать ,а почему с Бен Ладаном не разговаривали ? А ведь ***** убил поболе ,чем Ладен 😡
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29.04.2021 09:41 Відповісти
А он не задумывался ,что может быть 11-е сентября это тоже дело рук ******** апосредственно 😡
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29.04.2021 09:43 Відповісти
Pavel Mirgorod a2aea375 ,Почему банановой , рапсово-подсолнечниковой 🙄🤔
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29.04.2021 09:45 Відповісти
К нам бананов завозят не меньше, чем олигархи вывозят рапс и сою.
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29.04.2021 13:09 Відповісти
 
 