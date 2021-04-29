Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван
Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним хоче обговорити ситуацію навколо України.
Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Салліван нагадав, що під час телефонних переговорів з Путіним Байден особисто висловив стурбованість нарощуванням військ Росії на кордоні України. За його словами, американський президент запропонував можливість переговорів з Путіним, під час яких вони зможуть обговорити різні аспекти відносин між країнами, зокрема суверенітет і територіальну цілісність України.
"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому [підтримувати Україну], але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - додав він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним влітку 2021 року в одній з європейських країн.
Їхні телефонні переговори відбулися 13 квітня. Американський президент висловив стурбованість нарощуванням російської військової потужності в окупованому Криму та на кордоні України і закликав Росію знизити напруженість.
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В Америке выбирают дееспособных, а не по блату.
С утра начнётся.
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похоже на собрание государственной думы 1917 и выступление матроса Железняка
Когда старый Джо пристраивал своего сынка-нарка в Бурисму - там было все конкретно.
Большие бабки.
А тут - звиздешь в стиле абамки-абзянки.
И какого ответа от ***** ждут?
нужен такой подход с гопником кремлевским