Россия и Китай систематически распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах, - отчет ЕС

Россия и Китай проводят дезинформационные кампании с целью подорвать доверие к вакцинам, которые производят в странах Запада, а также популяризировать собственные препараты.

Об этом говорится в отчете Европейской службы внешних дел, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, дезинформацию распространяют государственные СМИ, социальные сети и даже официальные дипломатические страницы.

Так, с декабря по апрель 2021 года государственные СМИ России и Китая публиковали в Интернете фейковые новости о существовании связи между прививкой и смертями в Европе, а также настаивали, что российские и китайские вакцины лучше.

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Кроме того, прокремлевские СМИ пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и поставить под сомнение его политическую беспристрастность. Россияне распространяли сообщение, что европейский регулятор якобы целенаправленно откладывал выдачу разрешения для российской вакцины "Спутник V".

Пекин продвигал свои вакцины как более подходящие для развивающихся стран. Китай пытался поставить под сомнение не только безопасность западных вакцин, но и происхождение коронавируса.