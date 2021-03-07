Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ
Российские спецслужбы развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и другим вакцинам западного производства от COVID-19, используя публикации в Интернете, в которых ставится под сомнение безопасность препаратов.
Об этом сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который отслеживает иностранные дезинформационные кампании, указал на четыре публикации, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки.
В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власти США ускорили процесс одобрения вакцины Pfizer, а также делались другие ложные или вводящие в заблуждение утверждения.
Хотя аудитория этих сайтов невелика, американские официальные лица заявили, что указанные сайты дают ложные интерпретации событий, которые могут быть усилены российскими и международными СМИ.
"Мы можем сказать, что эти каналы напрямую связаны с российской разведкой", – заявил представитель Центра глобального взаимодействия, говоря о сайтах, стоящих за этой кампанией по дезинформации.
"Они все принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тону, аудитории, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы", – добавил чиновник, имя которого не называется.
Кроме того, российские государственные СМИ и российские правительственные аккаунты в Twitter пытались вызвать озабоченность стоимостью и безопасностью вакцины Pfizer. Эксперты, работающие за рамками правительства США, увидели в этом попытку поднять продажи конкурирующей российской вакцины "Спутник V".
Wall Street Journal пишет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чепухой утверждения, что российские спецслужбы организовали появление публикаций против западных вакцин.
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Молчу про "разработки".
PS. Наша страна только жыдами может торговать. Больше ничего не производим.
после прививки от коронавируса
https://readovka67.ru/news/70042
Украина тоже дезинформацией занимается? В Германии так вообще решили Астразеникой бомжей вакцинировать, так как полицейские и медсёстры отказались.
По его данным, еще у более 60 жителей региона COVID-19 подтвердили второй раз.
Бедные рашисты.Это ж надо всё запрещать......
І що тут не правда ? Яка з ковідних вакцинок пройшла повний цикл випробувань ? Скрізь їх визнали і дозволили використовувати в екстреному порядку.
А всі побічні ефекти вивчені і задокументовані ? Смертельних випадків не було, які ніхто не пов*язує, звичайно зі щепленням.
Я наводила тут статтю з нашої газети, в якій писали про проблеми з АЗ в Німеччині та Франції.
Що через побічні ефекти, які проявлялися у вигляді грипозних, медперсонал масово мусив брати лікарняні, що вплинуло на роботу шпиталей. Тому медзаклади мусили припинити масове щеплення своїх працівниуів. І що з 1,6 млн АЗ у Франції використано щось 270 тис, а з 1,49 млн в Німеччині - 240тис.
Sultans Of Swing (Dire Straits); drum cover by Sina https://youtu.be/_q8s93klams
ВЦ перед постом, якщо вакцинував/лася...
"Що це за гавно ви привезли!!
Конкретно 1:00 на видео
https://www.youtube.com/watch?v=2AIGEIcl4Gw&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2
«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».