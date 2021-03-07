РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9972 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 559 72

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ

Российские спецслужбы развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и другим вакцинам западного производства от COVID-19, используя публикации в Интернете, в которых ставится под сомнение безопасность препаратов.

Об этом сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который отслеживает иностранные дезинформационные кампании, указал на четыре публикации, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки.

В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власти США ускорили процесс одобрения вакцины Pfizer, а также делались другие ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель

Хотя аудитория этих сайтов невелика, американские официальные лица заявили, что указанные сайты дают ложные интерпретации событий, которые могут быть усилены российскими и международными СМИ.

"Мы можем сказать, что эти каналы напрямую связаны с российской разведкой", – заявил представитель Центра глобального взаимодействия, говоря о сайтах, стоящих за этой кампанией по дезинформации.

"Они все принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тону, аудитории, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы", – добавил чиновник, имя которого не называется.

Кроме того, российские государственные СМИ и российские правительственные аккаунты в Twitter пытались вызвать озабоченность стоимостью и безопасностью вакцины Pfizer. Эксперты, работающие за рамками правительства США, увидели в этом попытку поднять продажи конкурирующей российской вакцины "Спутник V".

Также читайте: Россия ведет "дипломатически-вакцинальную" игру, - Данилов

Wall Street Journal пишет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чепухой утверждения, что российские спецслужбы организовали появление публикаций против западных вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) дезинформация (341) карантин (16729) россия (95339) фейк (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
07.03.2021 23:55
+9
Патамушта лаптєстан самий великий дурдом у світі.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:59
+7
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 3365
показать весь комментарий
07.03.2021 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они все не прошли третью фазу испытаний. Все испытываются бесплатно на "добровольцах"!
показать весь комментарий
07.03.2021 23:40 Ответить
Хз что там распространяют, а у нас только бабло косят.
Молчу про "разработки".
PS. Наша страна только жыдами может торговать. Больше ничего не производим.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:52 Ответить
Можемо торгувати зебілами. У нас їх 73%.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:07 Ответить
Соєві недоумки можуть тільки своїми хлєбальніками торгувати
показать весь комментарий
08.03.2021 02:21 Ответить
ой вей
показать весь комментарий
08.03.2021 10:12 Ответить
Да на здоровье - колитесь шпутником-новичком
показать весь комментарий
07.03.2021 23:41 Ответить
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 3365
показать весь комментарий
07.03.2021 23:44 Ответить
Да-да, особенно опасен Footswitch

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 608
показать весь комментарий
07.03.2021 23:46 Ответить
Ти смахіваєш на гітараста ))))
показать весь комментарий
08.03.2021 02:24 Ответить
Да-да, моя шутка умственно отсталым не заходит, даже в спам кто-то кинул.
показать весь комментарий
08.03.2021 02:37 Ответить
Тю... То хай прутня смокчуть...Распостраняли срані...
показать весь комментарий
07.03.2021 23:47 Ответить
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 8934
показать весь комментарий
07.03.2021 23:50 Ответить
О да!Попы пошли по тяжёлой
показать весь комментарий
08.03.2021 00:32 Ответить
Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 122

Российские спецслужбы распространяют дезинформацию, что западные вакцины от COVID-19 небезопасны, - WSJ - Цензор.НЕТ 23
показать весь комментарий
07.03.2021 23:54 Ответить
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 6315
показать весь комментарий
07.03.2021 23:57 Ответить
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован
после прививки от коронавируса

https://readovka67.ru/news/70042

показать весь комментарий
08.03.2021 10:15 Ответить
В сетях море всякой чуши. Эти параноики опять приплели русских. Говорят в Твиттер написали. У них вообще с головой все в порядке?
показать весь комментарий
07.03.2021 23:54 Ответить
Патамушта лаптєстан самий великий дурдом у світі.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3251937/avstriya_priostanovila_ispolzovanie_partii_vaktsiny_astrazeneca_izza_smerti_jenschiny_posle_privivki
Украина тоже дезинформацией занимается? В Германии так вообще решили Астразеникой бомжей вакцинировать, так как полицейские и медсёстры отказались.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:54 Ответить
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
07.03.2021 23:55 Ответить
Тю, так спутник и ковишиш - не западные.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:55 Ответить
Ковішилд це винахід шведсько-британської фармацевтичної компанії. Карту прикріпляти не буду😝
показать весь комментарий
08.03.2021 07:59 Ответить
Лапті пропихують свій шмурдяк.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:56 Ответить
Саша Сотник сегодня сообщил данные Росстата на РАБссии : в январе сдохли 217 000 рабссияцев,это без ковидных хмырей Путлера,смертность увеличилась на 34 %.Хорошая новость...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:09 Ответить
Это падаль а не народ...спроси у Прилепина Салавьева Сикелева и прочих Скабеевых...пшел ВОН..баран..
показать весь комментарий
08.03.2021 00:25 Ответить
Я ни к чему не призываю,а называю баранов Шариковых Мавзолейных БЫДЛОМ во главе с Питерским Мудаком
показать весь комментарий
08.03.2021 06:34 Ответить
Дайошь Боярышку для Шариковых РАБссии и смертность уменьшится...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:13 Ответить
Російські спецслужби поширюють дезінформацію, що західні вакцини проти COVID-19 небезпечні, - WSJ - Цензор.НЕТ 9862
показать весь комментарий
08.03.2021 00:14 Ответить
В Тернопольской области у трех человек третий раз обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 7 марта сообщает местное издание "За Збручем".

По его данным, еще у более 60 жителей региона COVID-19 подтвердили второй раз.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:20 Ответить
https://gordonua.com/news/society/u-treh-zhiteley-ternopolskoy-oblasti-tretiy-raz-obnaruzhili-covid-19-1542967.html Ссылка...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:27 Ответить
Андрюха я уже ковидом переболел 15 раз,сегодня 16-й
показать весь комментарий
08.03.2021 00:23 Ответить
Поздравляю, в гос.депе все попадают в обморок...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:26 Ответить
Верить в эту туфту Ковидную можно конечно,но не настолько тупо
показать весь комментарий
08.03.2021 00:29 Ответить
Мой младший сын 21 год,подсчитал сколько бабла вложено в этот бизнес-Ковид-проект во всем Мире..., выходит 5 триллионов долларов...,за такое бабло можно лить Пургу еще лет 10...бабло не воняет...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:31 Ответить
Та ну, Ваш син рахувати не вміє. Мій правнук нарахував 50 000 000 трільйонів. Це ближче до правди.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:11 Ответить
Nelly Furtado - Say It Right (Official Music Video)https://youtu.be/6JnGBs88sL0
показать весь комментарий
08.03.2021 00:35 Ответить
це то рідкісний випадок, коли москалі праві
показать весь комментарий
08.03.2021 00:41 Ответить
Об этом я уже написал 5 часов назад, где австрийская шлюха наехала на штатовскую вакцину, а уголовник путлер взял эту шлюху на раьотв, как и проститутку шредера.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:41 Ответить
Рашка с 80х это распространяет.Но мы всё равно слушаемire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Video https://youtu.be/AaAE33rMTSk
Бедные рашисты.Это ж надо всё запрещать......
показать весь комментарий
08.03.2021 00:43 Ответить
Судя по вчерашним двум одновременным новостям из "братской" Венесуэлы, о том что их пахан Мадуро привился перед телекамерами российской недовакциной " Спутник" и в тоже время в Венесуэле в оборот впервые вышла купюра в 1 миллион боливар. То подобная "вакцинация" не просто опасна для человека.. она опасно в целом для страны... в прямом и переносном смысле этого слова...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:47 Ответить
Забей.Дикари придумывают себе религию
показать весь комментарий
08.03.2021 00:54 Ответить
Ти ще, мабуть, молокосос, не знаєш, що на початку 90-х ми теж усі були мільйонерами...
показать весь комментарий
08.03.2021 03:15 Ответить
Ну а ТЫ наверное еще в состоянии эмбриона.. Да нет скорее всего тебя даже не зачали. ( судя по воспитанию и любви к подобным венесуэльскому и пукинскому режимам..).. Вспомнил 90 е... смешно, я захватил Маленкова и Булганина которые правили страной.. Хотя что тебе говорят эти фамилии...Так что пойди по молочко к мамке...
показать весь комментарий
08.03.2021 08:19 Ответить
Ну, в 75 ще можна в клавіші тикати. Я ж у свої 98 не промазую.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:16 Ответить
Ну это уж вы мне явно добавили.. а то бы я Иосифа вспомнил.. не добром будет помянут. А Вы я вижу " уже не промазывали" при Ильиче., ну судя по указанному вами возрасту... Бывает. Память слабеет...
показать весь комментарий
08.03.2021 10:39 Ответить
Ну я в свої 108 ще попадаю.
показать весь комментарий
08.03.2021 14:35 Ответить
Діду, а розум ти втратив коли, ще при Маленкову чи пізніше? Посил мого допису був в тому, що смієтся той, хто сміється останній. Тобто ми вже раз були мільйонерами, і хто зна що нас чекає в майбутньому. Від тюрми і від суми, сам знаєш... Як би венесуельці ще над нами не сміялись, не дай Бог... Не радій чужому горю...
показать весь комментарий
08.03.2021 18:13 Ответить
Так ты вроде тоже" дед"да еще и "постарше".. Или ты по рождению дурень. ( бывает) Я про Венесуэлу упомянул в том смысле, что тот кто с Рашей замутит тот потом и будет жить по северо корейски, по венесуэльски в итоге. Но ты видимо "мовой" как и "дедом" просто прикалываешься, Так что Тамбов виден из далека. Привет кураторам из ОПЗЖопса.
показать весь комментарий
08.03.2021 19:15 Ответить
В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власти США ускорили процесс одобрения вакцины Pfizer, а также делались другие ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

І що тут не правда ? Яка з ковідних вакцинок пройшла повний цикл випробувань ? Скрізь їх визнали і дозволили використовувати в екстреному порядку.
А всі побічні ефекти вивчені і задокументовані ? Смертельних випадків не було, які ніхто не пов*язує, звичайно зі щепленням.

Я наводила тут статтю з нашої газети, в якій писали про проблеми з АЗ в Німеччині та Франції.
Що через побічні ефекти, які проявлялися у вигляді грипозних, медперсонал масово мусив брати лікарняні, що вплинуло на роботу шпиталей. Тому медзаклади мусили припинити масове щеплення своїх працівниуів. І що з 1,6 млн АЗ у Франції використано щось 270 тис, а з 1,49 млн в Німеччині - 240тис.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:54 Ответить
Вжарим по рыжим барабанщицам Запада,а не по красным дояркам колхозов
Sultans Of Swing (Dire Straits); drum cover by Sina https://youtu.be/_q8s93klams
показать весь комментарий
08.03.2021 00:58 Ответить
местная ботва - их близнецы братья, брешут, что ковишилд - "шмурдяк".
показать весь комментарий
08.03.2021 01:05 Ответить
про вакцинацію...
ВЦ перед постом, якщо вакцинував/лася...
показать весь комментарий
08.03.2021 01:25 Ответить
Российские вакцины распространяют дезинформацию о западных вакцинах
показать весь комментарий
08.03.2021 03:34 Ответить
Не, но тут все по чесноку - если и были какие публикации, то с ссылками на местные сми, где эти события происходили. Не хотят чтобы эта инфа выходила наружу, то надо работать с первоисточниками, я лично такие вещи всегда проверяю на достоверность.
показать весь комментарий
08.03.2021 05:24 Ответить
Пионтковский еще 7 лет назад написал у себя на странице : любая инфа из РАБссии ФЕЙК...,РАБссиянские средства массовой дефинформации это Салавьев Сикелелев и прочая туфта...
показать весь комментарий
08.03.2021 06:37 Ответить
А Чемпионы Мира по Дезе и Туфте Мавзолейной,Олга ********* и Марго Симонян
показать весь комментарий
08.03.2021 06:39 Ответить
Антивакцинатори не можуть повірити що сама Америка робить такі заяви а вони виходить працюють на Росію, як незручно виходить.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:07 Ответить
Я знаю одного такого в Україні, минулого понеділка на всю країну волало
"Що це за гавно ви привезли!!
показать весь комментарий
08.03.2021 08:10 Ответить
Також чув про це, від журналістів, вони так слиною бризкались волаючи і розповідаючи. Посилання будь ласка дайте.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:04 Ответить
Да запросто, особенно умиляет название канала "порохобот". Наверное гордятся этим.
Конкретно 1:00 на видео
https://www.youtube.com/watch?v=2AIGEIcl4Gw&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2
показать весь комментарий
08.03.2021 09:36 Ответить
А почему только российские? Есть еще и местные поцтриоты.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:35 Ответить
https://newssky.com.ua/sputnik-v-ne-pomog-asad-i-ego-supruga-zaboleli-koronavirusom/ Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом спусят две недели после вакцинации российской вакциной "Спутник V". Как пишет russian.rt.com, об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», - говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
показать весь комментарий
08.03.2021 19:37 Ответить
А разве только кацапы фейки распространяют, тут пол цензора полезных идиотов😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
09.03.2021 00:53 Ответить
 
 