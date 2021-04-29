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Новини Коронавірус і карантин
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Росія і Китай систематично поширюють дезінформацію про COVID-вакцини, - звіт ЄС

Росія і Китай систематично поширюють дезінформацію про COVID-вакцини, - звіт ЄС

Росія і Китай проводять дезінформаційні кампанії з метою підірвати довіру до вакцин, які виробляють у країнах Заходу, а також популяризувати власні препарати.

Про це йдеться у звіті Європейської служби зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, дезінформацію поширюють державні ЗМІ, соціальні мережі і навіть офіційні дипломатичні сторінки.

Так, з грудня по квітень 2021 року державні ЗМІ Росії і Китаю публікували в інтернеті фейкові новини про існування зв'язку між щепленням і смертями в Європі, а також наполягали, що російські і китайські вакцини кращі.

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Крім того, прокремлівські ЗМІ намагалися дискредитувати Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і поставити під сумнів його політичну неупередженість. Росіяни поширювали повідомлення, що європейський регулятор нібито цілеспрямовано відкладав видачу дозволу для російської вакцини "Супутник V".

Пекін просував свої вакцини як більш відповідні для країн, що розвиваються. Китай намагався поставити під сумнів не тільки безпеку західних вакцин, а й походження коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) дезінформація (341) карантин (18172) Китай (4509) росія (64946) фейк (743) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А разве были сомнения? Скажите хоть что нибудь,что русские сделали лучше чем западные! Только не надо "вы все врете",потому что мы знаем кто всегда врет.
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29.04.2021 05:43
+6
Ты не ответил на вопрос. А как проводятся олимпиады ты знаешь? Примерно также как раньше,не менее 30 лет назад,проводились ЧМ по гимнастике. Все чемпионки были из сссры,особенно,когда среди судей большинство были из сссры,казахстана,Украины,Белорусии и т. п. А на Олимпиадах по математике школьники из Молдовы постоянно занимают очень высокие места.Но это никак не влияет на уровень жизни у нас. Точно также и уровень жизни в рфии в полтора раза ниже чем в Румынии. Даже мельдоний не помог твоей *********. Так что ты,кацапчик,спокойно жуй дальше ягель.
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29.04.2021 06:21
+6
А чему удивляться? В Рашке правят наследники Сталина в Китае - Мао. Все по "фэншую" В тоталитарных государствах нет и быть не может эпидемий, землетрясений и прочей хрени. Только "светлое" будущее
Россия и Китай систематически распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах, - отчет ЕС - Цензор.НЕТ 557
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29.04.2021 06:22
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Оказывается это китайцы и русские весь год пугали смертью от европейской вакцины под названием Astrazeneca.
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29.04.2021 03:14 Відповісти
А разве были сомнения? Скажите хоть что нибудь,что русские сделали лучше чем западные! Только не надо "вы все врете",потому что мы знаем кто всегда врет.
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29.04.2021 05:43 Відповісти
Если говорить про конкуренцию мозгов, а изготовление вакцины это подразумевает то, недавно проходила всемирная олимпиада по математике, так все первые места заняли студенты из России.
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29.04.2021 05:50 Відповісти
Ты не ответил на вопрос. А как проводятся олимпиады ты знаешь? Примерно также как раньше,не менее 30 лет назад,проводились ЧМ по гимнастике. Все чемпионки были из сссры,особенно,когда среди судей большинство были из сссры,казахстана,Украины,Белорусии и т. п. А на Олимпиадах по математике школьники из Молдовы постоянно занимают очень высокие места.Но это никак не влияет на уровень жизни у нас. Точно также и уровень жизни в рфии в полтора раза ниже чем в Румынии. Даже мельдоний не помог твоей *********. Так что ты,кацапчик,спокойно жуй дальше ягель.
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29.04.2021 06:21 Відповісти
Лично я не знаю ни одного человека, который бы стремился жить в Молдову или Румынию, но я знаю много молдаван, которые живут и работают в России. Чего ж они в Румынию то не едут, раз там живут лучше, ближе и языки одинаковые?
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29.04.2021 06:34 Відповісти
Откуда это ты взял,что не едут? Очень даже едут! И на место жительства едут. А в ********* сейчас ездят только гагаузы и приднесровцы. А куда им деться? Они знают только один язык. А молдоване знают как минимум три языка и могут ездить и в Румынию и в ЕС,и в другие страны А вы,в *********,по уровню жизни опускаетесь все ниже и ниже,-и скоро будете в очередной,седьмой раз клянчить у США кушать!
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29.04.2021 06:59 Відповісти
Дело в том, что от любой вакцины человек 1 из 100000 может умереть . На западе эта информация открытая. Там это не секрет. А вот попробуйте узнать, сколько людей померло от русваккцины... это тайна за 7 замками. Так кто же её купит, если к этому додать то, что это вакцина страны, которая никогда ничего хорошего не произвела. Да ещё то, что своим людям у них нечего предложить (даже того спутника нет),а вот и себе ломиться на внешний рынок!
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29.04.2021 06:41 Відповісти
Вакцина спутник ви была поставлена в более 15 стран мира и если в РФ нет данных, то эти данные можно было получить из других стран или они тоже умалчивают?
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29.04.2021 06:59 Відповісти
Президент Аргентины после твоего спуцника заболел коронавирусом. Также я знаю что при второй дозе спуцника у людей большие проблемы со здоровьем. Все,не мусори ветку,-
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29.04.2021 07:07 Відповісти
Данные рашка засекречивает. А вот скажите, сколько кацапов из 140 мил голов привили этим фуфлом? Хоть эти данные у вас есть?
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29.04.2021 07:07 Відповісти
Есть вещи, которые можно пропустить как безобидные шалости - вводить эмбарго на поставку той или иной продукции, повышать пошлины, закрывать границы и т.д. И есть вещи,от которых напрямую зависят жизни тысяч людей и где политические взгляды не имеют значения, потому что человеческая жизнь не имеет цены и те правительства, которые кладут на весы с одной стороны, политическую целесообразность и с другой жизни своих граждан не имеют право управлять государством.
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29.04.2021 05:44 Відповісти
Ты имеешь ввиду санкции,которые твой фюрерок накладывает на твоих сограждан? Тогда,тут,ты прав однозначно!
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29.04.2021 06:23 Відповісти
Разговор идет про вакцины и никаких проблем с вакцинацией у нас нет, я даже могу выбирать, какая вакцина мне больше подходит, а санкции, так я вообще не понимаю о чем ты говоришь?
Трудно усвоить тот факт, что передовые державы в ЕС не могут толком изготовить одну вакцину, а тут отсталая России изобрела целых три и кстати Молдова тоже закупила спутник ви, а что изобрела твоя Румыния?
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29.04.2021 06:40 Відповісти
Во первых закупила не Молдова а соси-алисты,-для гагаузов. Во вторых НИ ОДНА ваша вакцина не одобрена ВОЗ. В третьих -у твоего спутника при второй дозе ОЧЕНЬ большие проблемы со здоровьем,-это информация про РЕАЛЬНЫХ людей! Скоро вы наглотаетесь своих вакцин! ВУЕ,иди
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29.04.2021 07:03 Відповісти
по нашим новостям проходит что все, продавать землю у вас разрешили, китаезы готовятся уже

Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.

Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/timoshen...um-1550816.html
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29.04.2021 05:52 Відповісти
Относитесь к этому философски. Люди потребляющие русский медиа продукт с точки зрения эволюции являются слабым звеном. И если им внушили, что вакцинация это плохо, то одному

Богу известно, какую дичь им впарят в следующий раз.
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29.04.2021 05:59 Відповісти
Как "какую дичь"? ЛЮБУЮ дичь им могут впарывать,и они будут верить.
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29.04.2021 06:27 Відповісти
А чему удивляться? В Рашке правят наследники Сталина в Китае - Мао. Все по "фэншую" В тоталитарных государствах нет и быть не может эпидемий, землетрясений и прочей хрени. Только "светлое" будущее
Россия и Китай систематически распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах, - отчет ЕС - Цензор.НЕТ 557
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29.04.2021 06:22 Відповісти
конечно ну и поэтому Италия которая в ЕС оторваная от мира и сама по себе -"В Италии в течение нескольких месяцев начнется производство вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/9/7120652/ Европейская правда " со ссылкой на итальянское агентство https://www.agi.it/ AGI.
Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech.
Последняя намерена производить вакцину на двух заводах - в Ломбардии и в центральной Италии и готова поставить 10 миллионов доз с июля 2021 по январь 2022 года.
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29.04.2021 06:27 Відповісти
У росии нет возможности производить много вакцины. И то, что они в Италии или ещё где будут производить спутник, это совсем не значит, что кто то захочет нею прививаться. А тем более в ЕС. Вы очень радовались, что Бразилия там несколько тыс взяла этого вашего фуфла и что? Сказали они, что это фуфло и вернули, так же как и Словакия.
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29.04.2021 07:06 Відповісти
Мировая война вакцин. Кто-то удивлен? Я- нисколечко. Я и реальным диверсиям на этом фронте- нисколечко не удивлюсь. На кону нереально-огромное бабло! Всё впереди. То есть- ничего хорошего.
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29.04.2021 07:13 Відповісти
Це перша світова бактеріологічна війна проти людства. Злочинний соціальний експеримент проведений в світовому масштабі. Не так страшні для людини віруси, як страшний один Супер паразит, двогногий безхвостий прямоходячий примат, який живе не тільки за рахунок планети на які паразитує, а і за рахунок собі подібних.
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29.04.2021 08:24 Відповісти
Что так много куч ольгиновские навалили? Не поможет, ваш спутник был, есть и будет говном. Как и вы сами.
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29.04.2021 07:17 Відповісти
первое правило здравомыслящего человека: не доверяй ничему рузкаму
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29.04.2021 08:45 Відповісти
 
 