Росія і Китай систематично поширюють дезінформацію про COVID-вакцини, - звіт ЄС

Росія і Китай проводять дезінформаційні кампанії з метою підірвати довіру до вакцин, які виробляють у країнах Заходу, а також популяризувати власні препарати.

Про це йдеться у звіті Європейської служби зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, дезінформацію поширюють державні ЗМІ, соціальні мережі і навіть офіційні дипломатичні сторінки.

Так, з грудня по квітень 2021 року державні ЗМІ Росії і Китаю публікували в інтернеті фейкові новини про існування зв'язку між щепленням і смертями в Європі, а також наполягали, що російські і китайські вакцини кращі.

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Крім того, прокремлівські ЗМІ намагалися дискредитувати Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і поставити під сумнів його політичну неупередженість. Росіяни поширювали повідомлення, що європейський регулятор нібито цілеспрямовано відкладав видачу дозволу для російської вакцини "Супутник V".

Пекін просував свої вакцини як більш відповідні для країн, що розвиваються. Китай намагався поставити під сумнів не тільки безпеку західних вакцин, а й походження коронавірусу.