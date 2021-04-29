Росія і Китай систематично поширюють дезінформацію про COVID-вакцини, - звіт ЄС
Росія і Китай проводять дезінформаційні кампанії з метою підірвати довіру до вакцин, які виробляють у країнах Заходу, а також популяризувати власні препарати.
Про це йдеться у звіті Європейської служби зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, дезінформацію поширюють державні ЗМІ, соціальні мережі і навіть офіційні дипломатичні сторінки.
Так, з грудня по квітень 2021 року державні ЗМІ Росії і Китаю публікували в інтернеті фейкові новини про існування зв'язку між щепленням і смертями в Європі, а також наполягали, що російські і китайські вакцини кращі.
Крім того, прокремлівські ЗМІ намагалися дискредитувати Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і поставити під сумнів його політичну неупередженість. Росіяни поширювали повідомлення, що європейський регулятор нібито цілеспрямовано відкладав видачу дозволу для російської вакцини "Супутник V".
Пекін просував свої вакцини як більш відповідні для країн, що розвиваються. Китай намагався поставити під сумнів не тільки безпеку західних вакцин, а й походження коронавірусу.
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Трудно усвоить тот факт, что передовые державы в ЕС не могут толком изготовить одну вакцину, а тут отсталая России изобрела целых три и кстати Молдова тоже закупила спутник ви, а что изобрела твоя Румыния?
Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками", - сказано в сообщении пресс-службы партии.
Тимошенко напомнила, что президент обещал референдум по этому вопросу.
"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать землю иностранцам и вообще продавать ли ее. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только что 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе всего этого стоит", - заявила политик.
Нардеп добавила, что сегодняшняя власть пришла к управлению страной при помощи олигархов и выполняет из прихоти, "распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра". Она заявила, что украинский народ с этим не согласится.
"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькіивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - сказала Юлия Тимошенко.
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Богу известно, какую дичь им впарят в следующий раз.
Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/9/7120652/ Европейская правда " со ссылкой на итальянское агентство https://www.agi.it/ AGI.
Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который обладает патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech.
Последняя намерена производить вакцину на двух заводах - в Ломбардии и в центральной Италии и готова поставить 10 миллионов доз с июля 2021 по январь 2022 года.