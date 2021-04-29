Байден назвал белый расизм одной из главных террористических угроз США

Американские спецслужбы считают терроризм сторонников превосходства белой расы "самой смертоносной" террористической угрозой для США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия, об этом президент страны Джо Байден заявил в среду, 28 апреля, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса.

Он указал на то, что "Аль-Каида" и ИГ все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали и других регионах в Африке, на Ближнем Востоке и за его пределами.

Однако подчеркнул, что куда большая террористическая опасность исходит от белого расизма в США.

"И мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные спецслужбы — самая смертоносная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы. И, мои сограждане-американцы, мы должны объединиться, чтобы исцелить душу этой нации", — сказал Байден.

Как пишет ТСН со ссылкой на CNBC, президент США также призвал законодателей принять закон о реформе полиции к концу следующего месяца в связи с годовщиной убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Нам нужно работать вместе, чтобы прийти к консенсусу, — сказал Байден. — Но давайте сделаем это в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда. Страна поддерживает эту реформу, и Конгресс должен действовать".

Неделю назад суд Миннеаполиса признал виновным бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании Флойда в мае прошлого года стоял на его шее, пока мужчина не умер.

После оглашения приговора немало законодателей призвали действовать быстро, чтобы искоренить систематические злоупотребления властью и насилие в отношении чернокожих американцев со стороны полиции.

21 марта в заявлении, приуроченном к Международному дню ООН по ликвидации расовой дискриминации, Байден заявил, что законодательство США следует изменить таким образом, чтобы оно способствовало искоренению расизма и насилия в стране. Он подчеркнул, что борьба с ненавистью и расизмом должна стать одной из основных ценностей, которая должна объединить американцев.