Байден назвал белый расизм одной из главных террористических угроз США
Американские спецслужбы считают терроризм сторонников превосходства белой расы "самой смертоносной" террористической угрозой для США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия, об этом президент страны Джо Байден заявил в среду, 28 апреля, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса.
Он указал на то, что "Аль-Каида" и ИГ все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали и других регионах в Африке, на Ближнем Востоке и за его пределами.
Однако подчеркнул, что куда большая террористическая опасность исходит от белого расизма в США.
"И мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные спецслужбы — самая смертоносная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы. И, мои сограждане-американцы, мы должны объединиться, чтобы исцелить душу этой нации", — сказал Байден.
Как пишет ТСН со ссылкой на CNBC, президент США также призвал законодателей принять закон о реформе полиции к концу следующего месяца в связи с годовщиной убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.
"Нам нужно работать вместе, чтобы прийти к консенсусу, — сказал Байден. — Но давайте сделаем это в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда. Страна поддерживает эту реформу, и Конгресс должен действовать".
Неделю назад суд Миннеаполиса признал виновным бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании Флойда в мае прошлого года стоял на его шее, пока мужчина не умер.
После оглашения приговора немало законодателей призвали действовать быстро, чтобы искоренить систематические злоупотребления властью и насилие в отношении чернокожих американцев со стороны полиции.
21 марта в заявлении, приуроченном к Международному дню ООН по ликвидации расовой дискриминации, Байден заявил, что законодательство США следует изменить таким образом, чтобы оно способствовало искоренению расизма и насилия в стране. Он подчеркнул, что борьба с ненавистью и расизмом должна стать одной из основных ценностей, которая должна объединить американцев.
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Не нам учить великую державу, как решать свои проблемы. У них расизм - реальная проблема. А у нас любят кремлевские методички дублировать, рассказывая, что борьба с расизмом в США нарушает права белых.
Разберутся без нас.
Осуждение только белого расизма и есть расизм по отношению к белым
А ще які фантастичні =зміни= з нелегалами на кордоні.
І що там про підвищення податків ? І про гендер ? Ще щось бачила про відмову фін.допомоги білим фермерам ... Можу помилятися - не читала поки.
Знайомі слухають свої подкасти ... Розказують страшні речі, які втокмачуються білим дітям.
Формування комплексу меншовартості вже.
Один з батьків учениці (республіканець) записав свою розмову з вчителем чи директором, так той відкрито про це сказав.
Team Biden pushing Critical Race Theory in America's classrooms
https://nypost.com/2021/04/25/team-biden-pushing-critical-race-theory-in-americas-classrooms/
А ось чорна вбила білого поліцейського: п*яна. Вона записала на фейсбучику, які огидні поліцейські, як вона готова забрати з собою когось із них ... І поїхала.
І тиша у =святих= демів. Білих вбивати можна.
Сорі ... Ще б один "Іловайск" влаштували ??
блин где вы живете, в каком ауле?
Тут у нас 80% людей считают шо они бедные не потому шо тупые и ленивые, а потому шо им алигархи и жыды мешают.
А тут типа негры такие логичные и всё соображают.
а ну, напряги свои белые извилины, издай мудрость на эту тему.
Він так думає, має право написати. І це не обов*язково прояв неповаги до США. Там проблєм вистачає - країна далеко не ідеальна.
Єс ??
Население в США цветное, и становится все более цветным, а белых все меньше, потому что расы смешиваются. Негры женятся на белых и наоборот. Там уже полно метисов где по 4-5 национальностей смешалось. Для США, страны мигрантов - это НОРМАЛЬНО.
И образованный негр - офисный работник стоит намного выше чем такой же негр из гарлема, который живет на пособие. Только вот полиция к ним относится одинаково. Это проблема США, и они с этим борются. И гораздо успешнее, чем Украина борется с Россией. Так что не нам их учить.
По поводу смешения - еще несколько десятков лет назад ситуация со смешением рас отнюдь НЕ БЫЛА нормальным явлением. Такой она стала благодаря усилиям различного рода групп, ратующих за космополитизм и мультикультурность. Белые отнюдь этому не рады, просто их поставили перед фактом: adapt or be extinct.
По поводу образованных и нищебродских негров... Ну да - а как еще полиция к ним может относится??? Особенно после шумихи вокруг странгуляции Флойда??? Однако это не отменяет тот факт, что склонность к преступному поведению у черных намного выше, чем у белых. Отсюда и все проблемы...
Але про чорний расизм у США говорять усе частіше. І заява Байдена це політичний спіч, щоб трохи втихомирити чорне населення.
чорногоафро-американця у США прокочуються постійно. І до Трампа. Це системна проблєма.
Поїхати в гості / туристом і жити - це дві дуже великі різниці.
Повної та об*єктивної картини не маєш, навіть коли живеш, бо це залежить від багатьох факторів (зокрема, від оточення / прошарку, до якого людина належить) і особистого сприйняття.
Я теперь удивлен, что за Зелю проголосовали всего лишь 75%. Судя по комментам - на кремлевскую пропаганду ведутся 99% граждан Украины.
Пора валить из этой страны, она уже легла под Пуйло.
Вы например в курсе что в Германии проблема - содержание кур в курятнике в слишком тесных негуманных клетках?