Байден назвав білий расизм однією з головних терористичних загроз США

Американські спецслужби вважають тероризм прихильників переваги білої раси "найбільш смертоносною" терористичною загрозою для США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Известия, про це президент країни Джо Байден заявив у середу, 28 квітня, під час свого першого виступу перед обома палатами Конгресу.

Він вказав на те, що "Аль-Каїда" і ІД все ще присутні в Ємені, Сирії, Сомалі та інших регіонах в Африці, на Близькому Сході і за його межами.

Однак наголосив, що суттєво більша терористична небезпека виходить від білого расизму в США.

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"І ми не будемо ігнорувати те, що визначили наші власні спецслужби - найсмертоносніша терористична загроза для батьківщини сьогодні виходить від тероризму, що підтримує перевагу білої раси. І, мої співгромадяни-американці, ми повинні об'єднатися, щоб зцілити душу цієї нації", - сказав Байден.

Як пише ТСН з посиланням на CNBC, президент США також закликав законодавців прийняти закон про реформу поліції до кінця наступного місяця в зв'язку з річницею вбивства Джорджа Флойда поліцією Міннеаполіса.

"Нам потрібно працювати разом, щоби прийти до консенсусу, - сказав Байден. - Але давайте зробимо це в наступному місяці, до першої річниці смерті Джорджа Флойда. Країна підтримує цю реформу, і Конгрес повинен діяти".

Тиждень тому суд Мінеаполіса визнав винним колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який під час затримання Флойда торік у травні стояв на його шиї, аж поки чоловік не помер.

Після оголошення вироку чимало законодавців закликали діяти швидко, щоби викорінити систематичні зловживання владою і насильство щодо чорношкірих американців з боку поліції.

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21 березня в заяві, приуроченій до Міжнародного дня ООН з ліквідації расової дискримінації, Байден заявив, що законодавство США потрібно змінити таким чином, щоб воно сприяло викоріненню расизму і насильства в країні. Він підкреслив, що боротьба з ненавистю і расизмом повинна стати однією з основних цінностей, яка повинна об'єднати американців.