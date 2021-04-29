Байден назвав білий расизм однією з головних терористичних загроз США
Американські спецслужби вважають тероризм прихильників переваги білої раси "найбільш смертоносною" терористичною загрозою для США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Известия, про це президент країни Джо Байден заявив у середу, 28 квітня, під час свого першого виступу перед обома палатами Конгресу.
Він вказав на те, що "Аль-Каїда" і ІД все ще присутні в Ємені, Сирії, Сомалі та інших регіонах в Африці, на Близькому Сході і за його межами.
Однак наголосив, що суттєво більша терористична небезпека виходить від білого расизму в США.
"І ми не будемо ігнорувати те, що визначили наші власні спецслужби - найсмертоносніша терористична загроза для батьківщини сьогодні виходить від тероризму, що підтримує перевагу білої раси. І, мої співгромадяни-американці, ми повинні об'єднатися, щоб зцілити душу цієї нації", - сказав Байден.
Як пише ТСН з посиланням на CNBC, президент США також закликав законодавців прийняти закон про реформу поліції до кінця наступного місяця в зв'язку з річницею вбивства Джорджа Флойда поліцією Міннеаполіса.
"Нам потрібно працювати разом, щоби прийти до консенсусу, - сказав Байден. - Але давайте зробимо це в наступному місяці, до першої річниці смерті Джорджа Флойда. Країна підтримує цю реформу, і Конгрес повинен діяти".
Тиждень тому суд Мінеаполіса визнав винним колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який під час затримання Флойда торік у травні стояв на його шиї, аж поки чоловік не помер.
Після оголошення вироку чимало законодавців закликали діяти швидко, щоби викорінити систематичні зловживання владою і насильство щодо чорношкірих американців з боку поліції.
21 березня в заяві, приуроченій до Міжнародного дня ООН з ліквідації расової дискримінації, Байден заявив, що законодавство США потрібно змінити таким чином, щоб воно сприяло викоріненню расизму і насильства в країні. Він підкреслив, що боротьба з ненавистю і расизмом повинна стати однією з основних цінностей, яка повинна об'єднати американців.
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Не нам учить великую державу, как решать свои проблемы. У них расизм - реальная проблема. А у нас любят кремлевские методички дублировать, рассказывая, что борьба с расизмом в США нарушает права белых.
Разберутся без нас.
Осуждение только белого расизма и есть расизм по отношению к белым
А ще які фантастичні =зміни= з нелегалами на кордоні.
І що там про підвищення податків ? І про гендер ? Ще щось бачила про відмову фін.допомоги білим фермерам ... Можу помилятися - не читала поки.
Знайомі слухають свої подкасти ... Розказують страшні речі, які втокмачуються білим дітям.
Формування комплексу меншовартості вже.
Один з батьків учениці (республіканець) записав свою розмову з вчителем чи директором, так той відкрито про це сказав.
Team Biden pushing Critical Race Theory in America's classrooms
https://nypost.com/2021/04/25/team-biden-pushing-critical-race-theory-in-americas-classrooms/
А ось чорна вбила білого поліцейського: п*яна. Вона записала на фейсбучику, які огидні поліцейські, як вона готова забрати з собою когось із них ... І поїхала.
І тиша у =святих= демів. Білих вбивати можна.
Сорі ... Ще б один "Іловайск" влаштували ??
блин где вы живете, в каком ауле?
Тут у нас 80% людей считают шо они бедные не потому шо тупые и ленивые, а потому шо им алигархи и жыды мешают.
А тут типа негры такие логичные и всё соображают.
а ну, напряги свои белые извилины, издай мудрость на эту тему.
Він так думає, має право написати. І це не обов*язково прояв неповаги до США. Там проблєм вистачає - країна далеко не ідеальна.
Єс ??
Население в США цветное, и становится все более цветным, а белых все меньше, потому что расы смешиваются. Негры женятся на белых и наоборот. Там уже полно метисов где по 4-5 национальностей смешалось. Для США, страны мигрантов - это НОРМАЛЬНО.
И образованный негр - офисный работник стоит намного выше чем такой же негр из гарлема, который живет на пособие. Только вот полиция к ним относится одинаково. Это проблема США, и они с этим борются. И гораздо успешнее, чем Украина борется с Россией. Так что не нам их учить.
По поводу смешения - еще несколько десятков лет назад ситуация со смешением рас отнюдь НЕ БЫЛА нормальным явлением. Такой она стала благодаря усилиям различного рода групп, ратующих за космополитизм и мультикультурность. Белые отнюдь этому не рады, просто их поставили перед фактом: adapt or be extinct.
По поводу образованных и нищебродских негров... Ну да - а как еще полиция к ним может относится??? Особенно после шумихи вокруг странгуляции Флойда??? Однако это не отменяет тот факт, что склонность к преступному поведению у черных намного выше, чем у белых. Отсюда и все проблемы...
Але про чорний расизм у США говорять усе частіше. І заява Байдена це політичний спіч, щоб трохи втихомирити чорне населення.
чорногоафро-американця у США прокочуються постійно. І до Трампа. Це системна проблєма.
Поїхати в гості / туристом і жити - це дві дуже великі різниці.
Повної та об*єктивної картини не маєш, навіть коли живеш, бо це залежить від багатьох факторів (зокрема, від оточення / прошарку, до якого людина належить) і особистого сприйняття.
Я теперь удивлен, что за Зелю проголосовали всего лишь 75%. Судя по комментам - на кремлевскую пропаганду ведутся 99% граждан Украины.
Пора валить из этой страны, она уже легла под Пуйло.
Вы например в курсе что в Германии проблема - содержание кур в курятнике в слишком тесных негуманных клетках?