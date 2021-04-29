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Байден назвав білий расизм однією з головних терористичних загроз США

Байден назвав білий расизм однією з головних терористичних загроз США

Американські спецслужби вважають тероризм прихильників переваги білої раси "найбільш смертоносною" терористичною загрозою для США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Известия, про це президент країни Джо Байден заявив у середу, 28 квітня, під час свого першого виступу перед обома палатами Конгресу.

Він вказав на те, що "Аль-Каїда" і ІД все ще присутні в Ємені, Сирії, Сомалі та інших регіонах в Африці, на Близькому Сході і за його межами.

Однак наголосив, що суттєво більша терористична небезпека виходить від білого расизму в США.

Також дивіться: "Расизм - це вірус": світом прокотилися масові протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"І ми не будемо ігнорувати те, що визначили наші власні спецслужби - найсмертоносніша терористична загроза для батьківщини сьогодні виходить від тероризму, що підтримує перевагу білої раси. І, мої співгромадяни-американці, ми повинні об'єднатися, щоб зцілити душу цієї нації", - сказав Байден.

Як пише ТСН з посиланням на CNBC, президент США також закликав законодавців прийняти закон про реформу поліції до кінця наступного місяця в зв'язку з річницею вбивства Джорджа Флойда поліцією Міннеаполіса.

"Нам потрібно працювати разом, щоби прийти до консенсусу, - сказав Байден. - Але давайте зробимо це в наступному місяці, до першої річниці смерті Джорджа Флойда. Країна підтримує цю реформу, і Конгрес повинен діяти".

Тиждень тому суд Мінеаполіса визнав винним колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який під час затримання Флойда торік у травні стояв на його шиї, аж поки чоловік не помер.

Після оголошення вироку чимало законодавців закликали діяти швидко, щоби викорінити систематичні зловживання владою і насильство щодо чорношкірих американців з боку поліції.

Дивіться також: Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах. ВIДЕО

21 березня в заяві, приуроченій до Міжнародного дня ООН з ліквідації расової дискримінації, Байден заявив, що законодавство США потрібно змінити таким чином, щоб воно сприяло викоріненню расизму і насильства в країні. Він підкреслив, що боротьба з ненавистю і расизмом повинна стати однією з основних цінностей, яка повинна об'єднати американців.

Автор: 

Байден Джо (2883) расизм (43) США (22545) тероризм (2865)


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Топ коментарі
+16
А черный расизм это благо?
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29.04.2021 09:05
+11
О, вже більше на правду схоже. Давай-давай. Це critical racial theory ? CRT ?
А ще які фантастичні =зміни= з нелегалами на кордоні.
І що там про підвищення податків ? І про гендер ? Ще щось бачила про відмову фін.допомоги білим фермерам ... Можу помилятися - не читала поки.

Знайомі слухають свої подкасти ... Розказують страшні речі, які втокмачуються білим дітям.
Формування комплексу меншовартості вже.
Один з батьків учениці (республіканець) записав свою розмову з вчителем чи директором, так той відкрито про це сказав.
Team Biden pushing Critical Race Theory in America's classrooms

https://nypost.com/2021/04/25/team-biden-pushing-critical-race-theory-in-americas-classrooms/

А ось чорна вбила білого поліцейського: п*яна. Вона записала на фейсбучику, які огидні поліцейські, як вона готова забрати з собою когось із них ... І поїхала.
І тиша у =святих= демів. Білих вбивати можна.
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29.04.2021 09:26
+5
Все просто: в полицию США нужно набирать только афроамериканцев.
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29.04.2021 09:05
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Все просто: в полицию США нужно набирать только афроамериканцев.
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29.04.2021 09:05 Відповісти
их там и так полно.

Не нам учить великую державу, как решать свои проблемы. У них расизм - реальная проблема. А у нас любят кремлевские методички дублировать, рассказывая, что борьба с расизмом в США нарушает права белых.

Разберутся без нас.
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29.04.2021 10:27 Відповісти
Нда ... якщо копи лупцюють білого, це гут. Якщо чорного - расизм.
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29.04.2021 11:37 Відповісти
Якщо реально "копнуть", то "расизм" в США - "дитячий садочок", порівняно з нашим... Якось, "проекспериментував" - спитав сусіда, що-б він зробив, коли-б, його дочка, привела зятем негра чи китайця... Відповідь: "Убив-би, нахрєн!!!" От і все...
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29.04.2021 13:03 Відповісти
А черный расизм это благо?
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29.04.2021 09:05 Відповісти
Кто сказал? Имя, сестра, имя!
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29.04.2021 10:58 Відповісти
В том то и дело, что никто. Расизм любой-это угроза. И об этом надо говорить.
Осуждение только белого расизма и есть расизм по отношению к белым
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29.04.2021 11:32 Відповісти
Т.е. ты подтверждаешь, что никто не говорит о том, что черный расизм это благо. Ну, вот ты и ответил на свой же вопрос.
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29.04.2021 12:50 Відповісти
Советую узнать, что такое "риторический вопрос".
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29.04.2021 13:17 Відповісти
ще один крок до розвалу....- вуйко Байдєн щось не то патякае...
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29.04.2021 09:24 Відповісти
ты, гражданин Украины, прежде чем учить президента величайшего государства в мире, разгреби ...овно в своей халупе.
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29.04.2021 10:28 Відповісти
Чого пан так нервує - у США зібралися, тре гарну історію мати ??
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29.04.2021 11:38 Відповісти
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29.04.2021 14:17 Відповісти
бЭлочка - да....- это не комне..., я "доктор" по другим "болезьням"...
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29.04.2021 14:16 Відповісти
О, вже більше на правду схоже. Давай-давай. Це critical racial theory ? CRT ?
А ще які фантастичні =зміни= з нелегалами на кордоні.
І що там про підвищення податків ? І про гендер ? Ще щось бачила про відмову фін.допомоги білим фермерам ... Можу помилятися - не читала поки.

Знайомі слухають свої подкасти ... Розказують страшні речі, які втокмачуються білим дітям.
Формування комплексу меншовартості вже.
Один з батьків учениці (республіканець) записав свою розмову з вчителем чи директором, так той відкрито про це сказав.
Team Biden pushing Critical Race Theory in America's classrooms

https://nypost.com/2021/04/25/team-biden-pushing-critical-race-theory-in-americas-classrooms/

А ось чорна вбила білого поліцейського: п*яна. Вона записала на фейсбучику, які огидні поліцейські, як вона готова забрати з собою когось із них ... І поїхала.
І тиша у =святих= демів. Білих вбивати можна.
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29.04.2021 09:26 Відповісти
А у нас так радіють тому, що його обрали... Він та його команда остаточно доб'ють Америку, і тоді вже нікому буде виконувати роль світового поліцейського...
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29.04.2021 10:12 Відповісти
Я бачив, як "світовий полицейский" Трамп ******** зустрічатися та посміхатися ***** та Ину. Тому не надо ля-ля про харошева Трампа и плахова Байдена.
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29.04.2021 11:01 Відповісти
Чому тоді байден досі не виконує закони, ухвалені сенатом? Чому він завернув військові кораблі? Чому не запровадив "пекельні санкціЇ"? Чому запросив ***** на на кліматичній форум? Це обама №2. Саме демократи тоді нам зброю не хотіли давати, саме вони мовчки віддали Крим.
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29.04.2021 11:07 Відповісти
***** здав задню. Війська не накопичуються. Трохи відвели. Тобто короткострокову мету досягнуто. Хто ти такий, щоб судити дядьку який прожив довге, насичене життя і на відміну від Трампа знає, що Путен - *****? Кнутом і пряником будут валити режим *****. Чи ти думаєш, що Байден сидить і мріє натиснути "червону кнопку" в чемоданчику?
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29.04.2021 11:27 Відповісти
Невже не зрозуміло, що він таким чином змусив байдена йому зателефонувати??? Це ж шантаж. А інструментом шантажу є Україна. Якщо треба на штати натиснути або нагадати про свою "значущість" у світовій політиці, кремлівські утирки вдаються до перевіреного способу - загроза повномасштабної війни. Вони вже не перший уряд так "розводять", а американці (через жахливу необізнаність і невігластво) кожного разу їм підіграють...
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29.04.2021 11:32 Відповісти
Він не судить дядька Джо, а задає питання, які його турбують.
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Це була остання моя відповідь тобі. Шукай собі співрозмовників серед нігерійців...
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29.04.2021 11:34 Відповісти
вони мовчки віддали Крим - ну ... це перебор. Самим тре було зправлятися. Тепер будемо довго і нудно вичухувати через втрати і приниження.
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29.04.2021 11:35 Відповісти
Чим і як? Хіба що загальну мобілізацію оголошувати? Я пам'ятаю, скільки у 2014 році було бажаючих воювати. Якби їх тоді у військоматах не завертали, можна було б дуже швидко сформувати боєздатні частини і спробувати щось зробити.
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29.04.2021 11:37 Відповісти
Це Ваша цивільна думка. У влади того часу інше бачення.
Сорі ... Ще б один "Іловайск" влаштували ??
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29.04.2021 11:40 Відповісти
Кажете "Самим тре було зправлятися" і тут же ж пишете "Ще б один "Іловайск" влаштували ??". Тобто треба було домовлятися? Ну-ну...
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29.04.2021 12:11 Відповісти
Що значить "треба було ..." ?? Так і було. Наче домовились, але без зброї. А потім ...
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29.04.2021 12:39 Відповісти
Про Крим домовлятися? З ким? З ******? Ви розумієте, що ви кажете???
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29.04.2021 13:14 Відповісти
Крим ? Крим прогавили практично без пострілів. Про що Ви ?
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29.04.2021 18:56 Відповісти
Хер его знает, в Штатах не бывал, но если бы наш зеля сказал о том, что украинцы своим нетерпимым отношением угрожают цыганам и неассимилированным хачикам, у него на администрации что-нибудь поярче написали бы.
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29.04.2021 09:32 Відповісти
Будет показательно, если Байден наступит на те же грабли, что и зеля. Нельзя договориться и примирить неадеквата, поднять его планку на свой уровень вежливости и ума, а тем более, дружить с ним, если он от природы глупый и неадекватный.
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29.04.2021 09:36 Відповісти
Католик Байден в русле еврейской глобализаторской пропаганды. Приезжайте китайцы, мексиканцы и арабы кушать пирог, приготовленный белыми англо-саксонами для своих внуков. А пока вы будете шуметь на кухне, евреи обчистят закрома.
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29.04.2021 09:41 Відповісти
а евреи якобы все такие борцы с расизмом и за гендерное равенство типа...

блин где вы живете, в каком ауле?
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29.04.2021 10:30 Відповісти
В ауле, в котором всем управляют Сорос, Ротшильды, Хабад и их производные Пинчук с Коломойским. И который является прообразом будущей Америки, когда бывшие хозяева уже не хозяева.
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29.04.2021 11:01 Відповісти
Порахуйте міліардерів і хто з них євреї ???
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29.04.2021 11:17 Відповісти
Это, конечно, идиотизм, поскольку где-то были исследования, где проводились опросы среди афро-американцев разных слоев, и 70% из них из низшего слоя, у которых либо нет работы, либо она низкооплачиваемая, сказали, что не видят в их положении вину белых людей и то, что есть какой-то тайный заговор против черных, а 30% видит, что означает, что меньшинство создает видимость проблемы, когда по факту, ее размеры слишком преувеличены. Как бы там ни было, но пусть в своей стране делают что хотят, но не раскручивали эти истерики в нашей стране. Не хватало еще, чтобы на государственном уровне закрепили законом обязанность компаний нанимать иностранцев по определенным квотам, или обязательные курсы по толерантности, где будут объяснять, почему белые люди хуже людей с другим цветом кожи.
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29.04.2021 09:53 Відповісти
Та шо-то я не сильно в ето верю.
Тут у нас 80% людей считают шо они бедные не потому шо тупые и ленивые, а потому шо им алигархи и жыды мешают.
А тут типа негры такие логичные и всё соображают.
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29.04.2021 10:19 Відповісти
а что - умственные способности негров как-то отличаются от умственных способностей белых? а как быть с метисами, мулатами, квартеронами, самбо? а как быть с теми цветными, в ком уже по 5-6 кровей разных национальностей намешано?

а ну, напряги свои белые извилины, издай мудрость на эту тему.
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29.04.2021 10:39 Відповісти
Насправді - так. Було дослідження, давно правда. Скандальне. Його не заборонили, але "прикривають".
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29.04.2021 11:31 Відповісти
не отличаются, я об етом собственно и говорю, шо не могут бедные негры быть умнее бедных украинцев
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29.04.2021 11:54 Відповісти
Бєляков розширив пошук - про усіх чорних і білих. Незалежно, бідні чи багаті.
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29.04.2021 19:01 Відповісти
а мені здається, що америку якраз накрила хвиля чорного расизму......біла людина і пукнути не може, щоб не порушити прав афроамериканця
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29.04.2021 09:59 Відповісти
не учи отца детей делать. Ты уже победил Россию? вот как победишь - так сразу и начнешь учить США, как им свои проблемы решать.
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29.04.2021 10:38 Відповісти
ви, сер, просто рот затикаєте ...
Він так думає, має право написати. І це не обов*язково прояв неповаги до США. Там проблєм вистачає - країна далеко не ідеальна.
Єс ??
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29.04.2021 11:21 Відповісти
Дед окончательно и бесповоротно выжил из ума. Количество белых американцев стремительно сокращается. Их уже меньше половины от общего числа проживающих в США граждан. При этом об угрозах со стороны Ла Раза или Черных пантер несравнимо большая, нежели со стороны каких-то там мифических белых расистов. Все сколько-нибудь масштабные акции с применением насилия и уничтожением или порчей общественного имущества инициировались представителями черного населения Штатов. Да и о какой террористической угрозе может идти речь, если там столько законов попринимали о защите чернокожих, что белые и пикнуть лишний раз боятся, не то что на улицу выйти и что-то там такое сделать с ними...
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29.04.2021 10:08 Відповісти
когда ты последний раз был в США? Я год назад. Друг там живет. Действительно редко выходит на улицу последний год. Из-за КОВИДА. Сейчас ему сделали прививку и уже выходит чаще, может себе позволить - спасибо Байдену.

Население в США цветное, и становится все более цветным, а белых все меньше, потому что расы смешиваются. Негры женятся на белых и наоборот. Там уже полно метисов где по 4-5 национальностей смешалось. Для США, страны мигрантов - это НОРМАЛЬНО.

И образованный негр - офисный работник стоит намного выше чем такой же негр из гарлема, который живет на пособие. Только вот полиция к ним относится одинаково. Это проблема США, и они с этим борются. И гораздо успешнее, чем Украина борется с Россией. Так что не нам их учить.
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29.04.2021 10:36 Відповісти
Сразу отвечаю на твой вопрос: не был. Но для того, чтобы знать о ситуации в стране, мне не нужно там ФИЗИЧЕСКИ находится. Даже если я туда съезжу, объективной картины все равно не получу. Для этого существуют статистические бюро, переписи и прочие механизмы учета населения.

По поводу смешения - еще несколько десятков лет назад ситуация со смешением рас отнюдь НЕ БЫЛА нормальным явлением. Такой она стала благодаря усилиям различного рода групп, ратующих за космополитизм и мультикультурность. Белые отнюдь этому не рады, просто их поставили перед фактом: adapt or be extinct.

По поводу образованных и нищебродских негров... Ну да - а как еще полиция к ним может относится??? Особенно после шумихи вокруг странгуляции Флойда??? Однако это не отменяет тот факт, что склонность к преступному поведению у черных намного выше, чем у белых. Отсюда и все проблемы...
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29.04.2021 10:54 Відповісти
Посмотри американские фильмы о СССР, Украине или Рососсии. На это же смешно смотреть. Они не понимают суть, быт и т.п. Последний раз смешно было наблюдать это в нашумевшем мини-сериале от Нетфликс "Чернобыль". Вот и тебя так же смешно слушать. США и Европа - разные. Европа это Европа с коренным населением. США - страна эмигрантов со всего мира. Этих эмигрантов можно назвать захватчиками и оккупантами, т.к. они (преимущественно белые) захватили земли коренных индейцев. Но, если закрыть глаза на последнее, то США, как и Канада и Австралия - это "цветные" страны. Моя позиция, как европейца такова: "Ты мусульманин из Судана? Сиди в своем Судане и не рыпайся сюда. Я уважаю твою расу и религию, но соседом по дому я тебя не хочу видеть". Если бы я был коренным американцем я не знаю, как бы ответил на этот вопрос. И да, лично я видел белых уродов больше, чем "цветных". Если был бы выбор иметь соседа по площажке белого кацапа, или черного нигерийца я бы выбрал последнего.
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29.04.2021 11:20 Відповісти
Чисельність європеоідів у світі постійно знижується. Якщо ти притомна і небайдужа людина і не негр чи китаєць, то тебе це повинно турбувати. Сер ...
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29.04.2021 11:27 Відповісти
Мене це турбує. І що? Що ти пропонуєш? Конкретно. Наприклад: Видати по вогнепальної зброї всім біли. Або: Нігеров з китайцями каструвати.
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29.04.2021 11:34 Відповісти
Нащо крайнощі ??
Але про чорний расизм у США говорять усе частіше. І заява Байдена це політичний спіч, щоб трохи втихомирити чорне населення.
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29.04.2021 11:42 Відповісти
Правильно робить. Треба заспокоїти все верстви населення після хворого на голову Трампа. А ти як би робив?
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29.04.2021 12:46 Відповісти
Хвилі протестів після вбивства поліцейскими чергового чорного афро-американця у США прокочуються постійно. І до Трампа. Це системна проблєма.
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29.04.2021 18:58 Відповісти
До речі, зброї у США вдосталь. Не те що у нас.
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29.04.2021 11:42 Відповісти
Честно? Я ничего не понял из твоего спича, кроме того, что мы все разные. А, ну и еще то, что тебе приятнее с нигерийцами жить. Ну ОК. Каждому свое...
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29.04.2021 11:28 Відповісти
Тролль, я написал, что предпочел бы иметь соседа нигерийца, чем кацапа. Конечно ты ни хрена не понял, т.к. шоры мешают оглядеться...
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29.04.2021 11:31 Відповісти
Общение с тобой прекращаю. Ты хоть и называешь себя "эуропэйцэм", но ничем не лучше кацапа...
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Я же говорю - ты тролль.
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29.04.2021 11:36 Відповісти
Підписуюсь!!! Жили в Заволжі. Казахи, татари, чеченці - національні меншини. Моя сім"я, якось на підсвідомому рівні, сприймала їх "рівними собі". І вони це відчували! Тому не було кращих приятелів, ніж вони... Перебралися на Волгу: сусіди по гуртожитку - сім"я туркменів... Те саме. Переїхали в Крим - кращі сусіди - татари... Наші діти вчили, один одного, мові - моя дочка вчила татарчука українській, він її - татарській... А кацапи завжди кацапами залишаються...
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Ваш співрозмовник агресивно на всіх накидається.
Поїхати в гості / туристом і жити - це дві дуже великі різниці.

Повної та об*єктивної картини не маєш, навіть коли живеш, бо це залежить від багатьох факторів (зокрема, від оточення / прошарку, до якого людина належить) і особистого сприйняття.
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29.04.2021 17:08 Відповісти
Звісно. Я саме про це і намагався сказати...
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29.04.2021 18:21 Відповісти
Негры женятся на белых и наоборот - насправді це не так. Випадки є, але їх відносно небагато.
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29.04.2021 11:29 Відповісти
почитал комменты. Четко лепят по кремлевским методичкам.

Я теперь удивлен, что за Зелю проголосовали всего лишь 75%. Судя по комментам - на кремлевскую пропаганду ведутся 99% граждан Украины.

Пора валить из этой страны, она уже легла под Пуйло.
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29.04.2021 10:33 Відповісти
У расєю ??
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29.04.2021 11:25 Відповісти
Так вот вспомните кто был президентом США в 1994м, и кто кому байден и клинтон.
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29.04.2021 13:18 Відповісти
А черный расизм их, стало быть, не волнует!
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29.04.2021 11:05 Відповісти
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29.04.2021 13:28 Відповісти
Лівакам дуже кортить зробити з США друге ПАР? Біля 1 млн біженців та 70 тис.убитих білих. Ну ну...
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29.04.2021 11:17 Відповісти
А как иначе можно ослабить и убрать США с мировой арены? Через ослабление внутри это самый подходящий способ, потому что открыто воевать с такой страной как-то слабо.
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29.04.2021 13:20 Відповісти
Так взагалі розвалити країну можуть і буде новий перерозподіл сил у світі...з усіма ніштяками.🥴 Нам тоді точно триндець.
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29.04.2021 13:27 Відповісти
Можуть и хочуть. Разделяй и властвуй.
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29.04.2021 15:21 Відповісти
очередной выперд теряющего рассудок старика
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29.04.2021 11:18 Відповісти
Ну чё вы лезите решать чужие проблемы?
Вы например в курсе что в Германии проблема - содержание кур в курятнике в слишком тесных негуманных клетках?
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29.04.2021 19:58 Відповісти
 
 