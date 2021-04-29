США станут арсеналом вакцин от коронавируса для других стран, - Байден

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами.

Об этом он сказал во время выступления со специальным обращением в Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он подчеркнул, что обещал за первые сто дней президентства сделать 100 миллионов прививок, однако эта цифра составила более 220 миллионов. По его словам, сейчас в США могут сделать прививку от коронавируса все лица, которые старше 16 лет.

"И вместе с тем, как наши собственные запасы вакцины растут, чтобы обеспечить наши потребности - мы их обеспечиваем, мы станем арсеналом вакцин для других стран - так же, как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал президент США.

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