РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9355 посетителей онлайн
Новости
1 241 4

США станут арсеналом вакцин от коронавируса для других стран, - Байден

США станут арсеналом вакцин от коронавируса для других стран, - Байден

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами.

Об этом он сказал во время выступления со специальным обращением в Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он подчеркнул, что обещал за первые сто дней президентства сделать 100 миллионов прививок, однако эта цифра составила более 220 миллионов. По его словам, сейчас в США могут сделать прививку от коронавируса все лица, которые старше 16 лет.

"И вместе с тем, как наши собственные запасы вакцины растут, чтобы обеспечить наши потребности - мы их обеспечиваем, мы станем арсеналом вакцин для других стран - так же, как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал президент США.

Читайте также: Байден назвал белый расизм одной из главных террористических угроз США

Автор: 

Байден Джо (2785) вакцина (3815) США (26439)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я и не сомневался в вашей доброте. Подешевле только делитесь.
показать весь комментарий
29.04.2021 09:10 Ответить
Это после консультаций с пресвятым Биллом Гейтсом Вакцинийским? Или типа отсебятина Презикасша?
показать весь комментарий
29.04.2021 09:14 Ответить
мы станем арсеналом вакцин для других стран - так же, как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал президент США.Источник: https://censor.net/ru/n3262707

Шо воно меле?
показать весь комментарий
29.04.2021 09:39 Ответить
Конечно, что еще Байдену остается кроме вакцины, он же не умеет членом по роялю 😂😂😂
показать весь комментарий
29.04.2021 10:41 Ответить
 
 