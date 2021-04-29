УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13737 відвідувачів онлайн
Новини
1 241 4

США стануть арсеналом вакцин проти коронавірусу для інших країн, - Байден

США стануть арсеналом вакцин проти коронавірусу для інших країн, - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв, що його країна буде ділитися вакцинами проти коронавірусу з іншими країнами.

Про це він сказав під час виступу зі спеціальним зверненням у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Він підкреслив, що обіцяв за перші сто днів президентства зробити 100 мільйонів щеплень, проте ця цифра становить понад 220 мільйонів. За його словами, нині у США можуть зробити щеплення проти коронавірусу всі особи, старші 16 років.

"І разом з тим, як наші власні запаси вакцини зростають, щоб забезпечити наші потреби - і ми їх забезпечуємо, ми станемо арсеналом вакцин для інших країн - так само, як Америка була арсеналом демократії в Другій світовій війні", - сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван

Автор: 

Байден Джо (2883) вакцина (4419) США (22545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я и не сомневался в вашей доброте. Подешевле только делитесь.
показати весь коментар
29.04.2021 09:10 Відповісти
Это после консультаций с пресвятым Биллом Гейтсом Вакцинийским? Или типа отсебятина Презикасша?
показати весь коментар
29.04.2021 09:14 Відповісти
мы станем арсеналом вакцин для других стран - так же, как Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал президент США.Источник: https://censor.net/ru/n3262707

Шо воно меле?
показати весь коментар
29.04.2021 09:39 Відповісти
Конечно, что еще Байдену остается кроме вакцины, он же не умеет членом по роялю 😂😂😂
показати весь коментар
29.04.2021 10:41 Відповісти
 
 