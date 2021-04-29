США стануть арсеналом вакцин проти коронавірусу для інших країн, - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв, що його країна буде ділитися вакцинами проти коронавірусу з іншими країнами.

Про це він сказав під час виступу зі спеціальним зверненням у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Він підкреслив, що обіцяв за перші сто днів президентства зробити 100 мільйонів щеплень, проте ця цифра становить понад 220 мільйонів. За його словами, нині у США можуть зробити щеплення проти коронавірусу всі особи, старші 16 років.

"І разом з тим, як наші власні запаси вакцини зростають, щоб забезпечити наші потреби - і ми їх забезпечуємо, ми станемо арсеналом вакцин для інших країн - так само, як Америка була арсеналом демократії в Другій світовій війні", - сказав президент США.

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