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МИД Болгарии вызывает российского посла Митрофанову на беседу

МИД Болгарии вызывает российского посла Митрофанову на беседу

Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии. Ранее болгарская прокуратура заподозрила россиян в причастности к взрывам на складах с оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на ведомство.

В министерстве не уточнили причину вызова, однако пообещали предоставить информацию после того как беседа состоится. Она назначена на четверг, 29 апреля.

Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

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