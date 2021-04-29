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МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду

МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду

Посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС Болгарії. Раніше болгарська прокуратура запідозрила росіян у причетності до вибухів на складах зі зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на відомство.

У міністерстві не уточнили причину виклику, проте пообіцяли надати інформацію, після того як бесіда відбудеться. Вона призначена на четвер, 29 квітня.

Вранці 28 квітня прессекретар болгарської прокуратури Сійка Мілева повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які відбулися в 2011, 2015 і 2020 роках. За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.

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Болгарія (778) посол (1096) росія (64958)


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Можу вислати кокошниці вазелін. Американський, вищої кляси.МИД Болгарии вызывает российского посла Митрофанову на беседу - Цензор.НЕТ 6191
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29.04.2021 09:36 Відповісти
братушки воткнули очередной нож в спину. срочно запретить на территории парашки... что там у болгар? болгарский перец! и киркорова!
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29.04.2021 09:39 Відповісти
дааа.... жаль.... что турецкого гамбита не будет...
МИД Болгарии вызывает российского посла Митрофанову на беседу - Цензор.НЕТ 2890

...
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29.04.2021 09:41 Відповісти
Скоро в запоребье появится новый тренд в мире моды для росдипломЁтов - штаны с ширинкой сзади...
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29.04.2021 12:44 Відповісти
МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду - Цензор.НЕТ 8727
Причина нежелания дружить с Расией глазами других стран
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29.04.2021 15:16 Відповісти
МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду - Цензор.НЕТ 8267МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду - Цензор.НЕТ 5807 и Глазами россии
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29.04.2021 15:17 Відповісти
 
 