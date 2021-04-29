МЗС Болгарії викликало російського посла Митрофанову на бесіду

Посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС Болгарії. Раніше болгарська прокуратура запідозрила росіян у причетності до вибухів на складах зі зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на відомство.

У міністерстві не уточнили причину виклику, проте пообіцяли надати інформацію, після того як бесіда відбудеться. Вона призначена на четвер, 29 квітня.

Вранці 28 квітня прессекретар болгарської прокуратури Сійка Мілева повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які відбулися в 2011, 2015 і 2020 роках. За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg