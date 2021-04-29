За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский в течение двух лет в должности главы государства стал меньше улыбаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Что в нем изменилось за два года? Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к сожалению, он стал меньше улыбаться", - рассказал он.

По словам Стефанчука, за эти два года никто не предрекал ни ковидных проблем, ни каких-то вещей, связанных с активизацией Российской Федерации во всех направлениях.

"Неправильно было бы списывать все на это. Но мы тоже должны быть честны: этого никто не предвидел. Возможно, если бы не эти две вещи, то и страна мечты, которую мы рисовали вместе, воплощалась бы гораздо быстрее", - добавил первый вице-спикер.

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