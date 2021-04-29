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За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук

За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский в течение двух лет в должности главы государства стал меньше улыбаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Что в нем изменилось за два года? Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к сожалению, он стал меньше улыбаться", - рассказал он.

По словам Стефанчука, за эти два года никто не предрекал ни ковидных проблем, ни каких-то вещей, связанных с активизацией Российской Федерации во всех направлениях.

"Неправильно было бы списывать все на это. Но мы тоже должны быть честны: этого никто не предвидел. Возможно, если бы не эти две вещи, то и страна мечты, которую мы рисовали вместе, воплощалась бы гораздо быстрее", - добавил первый вице-спикер.

Читайте: У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+31
Та і країна дуже змінилась. В гіршу сторону.
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29.04.2021 10:04
+31
На зоні посміється.
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29.04.2021 10:06
+29
За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6142
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29.04.2021 10:08
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Та і країна дуже змінилась. В гіршу сторону.
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29.04.2021 10:04 Ответить
Зеленые имбецилы надеялись хоть посмеяться, а получилось не до смеху...
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29.04.2021 10:07 Ответить
через рік плакати в тряпочку фуйла і віті ростовського буде
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29.04.2021 10:47 Ответить
"какой артист умирает !"
Нерон
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29.04.2021 13:54 Ответить
На зоні посміється.
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29.04.2021 10:06 Ответить
Здрисне до Ростову на лісапеті по манівцях.
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29.04.2021 10:08 Ответить
Не вийде.
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29.04.2021 10:09 Ответить
нары все ближе и ближе.....
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29.04.2021 13:55 Ответить
Всяко. Срок реальный то всё ближе и ближе.
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29.04.2021 10:06 Ответить
Хех! Як корчив рожі, так і корчить.За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5401
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29.04.2021 10:06 Ответить
Еще пару лет и станет больше плакать. Толку от этого не много. Доходит до него куда он влез, но очень медленно. Впрочем, до его избирателей так же.
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29.04.2021 10:07 Ответить
Да конечно, какой он несчастный... куда же он влез... это смешно. Все он прекрасно знал и знает, просто его хозяевам очень сильно мешал Порошенко.
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29.04.2021 10:09 Ответить
Он не только "всё прекрасно знал и знает", но и согласился на роль картонной дурилки (для прикрытия в/о президента Ермака), согласовав при этом размер гонорара...
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29.04.2021 12:32 Ответить
За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6142
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29.04.2021 10:08 Ответить
За 2 роки Вовку попердолило.
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29.04.2021 10:10 Ответить
Он стал меньше улыбаться, я ржу! Ну, на рояле хоть не перестал лабать, а?
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29.04.2021 13:15 Ответить
клоуна можно вывести из цирка, но цирк из клоуна никогда
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29.04.2021 10:08 Ответить
Бідося. Хотілося б щоб здох.
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29.04.2021 10:08 Ответить
Просто за два года активной раскумарки, кокс перестал так так сильно вставлять.
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29.04.2021 10:10 Ответить
Просто несмотря на свою тупость и регулярное употребление кокса , до Осла начала доходить истина , что он не Голоборотько и занимается не своим делом.
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29.04.2021 10:23 Ответить
поживляьься тяжкий труд ...
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29.04.2021 10:10 Ответить
Нех було лізти туди , на що в нього не вистачає клепки .
. Грав би і далі хером на роялі , і улібался би і далі , на всі 32 . !
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29.04.2021 10:11 Ответить
Улыбаться?Скоро-сраться начнет.
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29.04.2021 10:11 Ответить
может думает, сколько ему светит за его проделки.
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29.04.2021 10:11 Ответить
За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2033
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29.04.2021 10:12 Ответить
"Я думаю, ты не считал себя богом,
Ты просто хотел наверх,
Резонно решив, что там теплей, чем внизу.
И мне наплевать, как ты себя
Чувствуешь там теперь -
Теперь, когда все бревна в твоем глазу;"(с)
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29.04.2021 10:12 Ответить
Капец какое ценное наблюдение у кандидата ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК --оценка и наблюдение поведения ПРИМАТА ВОВОЧКИ в период 2 лет каденции в качестве осла на должности Льва.. да уж Стефанчук вам бы к психиатру..ля....
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29.04.2021 10:12 Ответить
Змінився? Хіба що харя ширша стала. Ось і всі зміни. А так як був паяцем, що працює по папірцю та сценарію, так і лишився. Але тепер йому заказні тексти та сценарії пишуть не авторський колектив кварталу, а дЄрмаки та інша ФСБшна шушара.
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29.04.2021 10:13 Ответить
Я думаю что судя по ситуации в стране и около нее .. вообще было бы не до улыбок. Войти во власть " по приколу",еще не значит прибывать там по нему.. особенно в состоянии страха " а что после" ( ну типа как у Лукашенко, Путина и т.д) что после.. ухода с поста... Вот поэтому и всплыли разговоры о втором сроке ( хоть мамой и на крови клялся что ни ни..) Страх.. возврата в прошлую жизнь уже не будет... Тут вариантов по сути два, либо держаться за власть до последнего в бессмысленной надежде, что там может что то рассосется.. Либо выезд на историческую родину. По сути и все.
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29.04.2021 10:13 Ответить
"слезы мешают мне говорить" от жалости к бубочке... Что оно не предвидело? Войну? Отжатый Крым? Зато как оно веселилось и выеживалось в 2019г на стадионе! Оно тогда могло все, решала куев...
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29.04.2021 10:14 Ответить
Ну а что, всё нормально, учитывая личность президента тоже достижение.
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29.04.2021 10:14 Ответить
Прям главная беда Украины -грустный клоун. Решение остальных проблем он уже успешно завалил.
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29.04.2021 10:15 Ответить
Вот это достижение... Комик не улыбается.
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29.04.2021 10:17 Ответить
ну ничего, будет потом в своём квартале царевной несмеяной !
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29.04.2021 10:21 Ответить
Просто классика из Остапа Бендера. Ему стыдно стало с братвой обирать пенсионеров в доме престарелых.
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29.04.2021 10:22 Ответить
зато как будет смеяться на виселице!
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29.04.2021 10:22 Ответить
За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1257
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29.04.2021 10:23 Ответить
торкнуло його під час фотосесії.
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29.04.2021 10:50 Ответить
За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2493
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29.04.2021 10:25 Ответить
Да-а-а-а...
Зєлєнскій уже нє торт...
Може в айкоси не те заряджають ?
За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 117
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29.04.2021 10:29 Ответить
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29.04.2021 23:27 Ответить
став чаще коксові дорожкі внюхівать
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29.04.2021 10:29 Ответить
народ давно уже не улыбается...
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29.04.2021 10:34 Ответить
И так достал, не хватало еще, чтобы лыбился все время.
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29.04.2021 10:35 Ответить
Я уверен, что зато он стал значительно чаще срать.
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29.04.2021 13:16 Ответить
"По словам Стефанчука, за эти два года никто не предрекал ни ковидных проблем, ни каких-то вещей, связанных с активизацией Российской Федерации во всех направлениях"

ну да . думал будет по заграницам ездить и видосики пилить а государство оно само собой как то самоуправится . а оказывается у президента еще и какие то обязанности есть
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29.04.2021 10:47 Ответить
А я думал: что же меня раздражает во всей этой его гиперактивности?

https://ibigdan.livejournal.com/26637943.html Цирк должен гастролировать

"Зеленский попросил Нетаньяху стать посредником в переговорах с Путиным"!
"Зеленский назвал идеальным местом встречи с Путиным Ватикан"!

У нас так обсуждают эту "встречу", как вроде она вот-вот будет. Весь смысл телодвижений Зеленского - это привлечь максимум внимания. Чтоб побольше поговорили, чтоб пошире новости разошлись, чтоб быть постоянно предметом обсуждения. Отсюда Нетаньяху, отсюда Ватикан. Странно, что не Марс или Луна, - еще громче шум стоял бы.

Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что никакой встречи просто не будет. Кремль, думаю, просто пока поверить не может, что все призывы Вовы в адрес Путина нацелены не на Путина, и даже не на Запад, чтоб показать активность и готовность к компромиссу, а просто на Вовин электорат. Что эти призывы к встрече не имеют целью организовать встречу. Цель все та же - аплодисменты.

Вова такой: "Поручаю организовать встречу с Путиным!" Зебератели: "С Путиным, вау!", чепчики вверх.
Вова такой: "И Нетаньяху посредником!" Зебератели: "Вау! Нетактоху? Ой, ладно, звучит красиво!", продолжительные аплодисменты.
Вова такой: "И встречу - в Ватикане!" Зебератели: "Нетаньху в Ватикане?! Ну ваще! Вова, ты - моща!", мочеиспускают кипяток.

Вот, собственно, и вся движуха. Как это было все два года по любому поводу. "Миллион тестов встретит лично Зеленский!", "Чемпионы мира по коронавирусу!", "Украинцы первыми получат вакцины!", "Лучшие вакцины приедут в Украину раньше всех!"

Те же актеры по сценариям тех же сценаристов дают всё те же зрелища всё тому же электорату. Скукатища, давящая из себя веселуху.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3014814165427921&id=100006981015136 Светлана Самборска
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29.04.2021 10:47 Ответить
За два роки президентства Зеленський дуже змінився, став менше посміхатися, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1756
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29.04.2021 10:48 Ответить
Цілих два роки на манежі, а народ не рже. Чому?
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29.04.2021 10:49 Ответить
Может, не только потому, что клоун херовый. Может еще и потому, что народ что-то понял (с верой в народ)
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29.04.2021 11:25 Ответить
одна частина може щось і зрозуміла, питання чи ці що не пішли на вибори вже вилікувалась?
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29.04.2021 20:16 Ответить
А як дисав, як дисав!
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29.04.2021 10:48 Ответить
Ничего страшного. На нарах наулыбается еще.
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29.04.2021 10:51 Ответить
Наукивця Киву вже призначили радником Президента?
Цікаво буде як один строчить з двох рук з узі, а другий двома руками дрочить "по наукивому"
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29.04.2021 10:52 Ответить
на жаль, він став менше посміхатися Джерело: https://censor.net/ua/n3262727
вибачте, панство, але єдине що хочеться на це сказати: яке горе, воно стало менше посміхатися - та *****.
сонцесяйния, *****.
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29.04.2021 10:52 Ответить
вже не знають як цьому вилупку сраку занести.
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29.04.2021 10:53 Ответить
о том, почему стал меньше улыбаться, он пока не понял, но обьяснит это во время своего второго термина президентства, на который решил таки замахнуться )
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29.04.2021 11:01 Ответить
Та когда тебе светит пожизненное - не заулыбаешься!
Разве что когда уколется - вот тогда рот до ушей.
Дебил, .лядь!
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29.04.2021 11:06 Ответить
"меньше стал смеяться" за то больше стал какать,ряху отожрал добряче
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29.04.2021 11:09 Ответить
Стало доходить,что подмостки сцены и управление государством, не совместимые вещи.
Играть на рояле без рук можно, а вот управлять страной без мозгов, не получается.
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29.04.2021 11:25 Ответить
Ой я зараз заплачу, як шкода...Бідолашка ти наша сміятись перестав...ЗеХуйло
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29.04.2021 11:47 Ответить
стало меньше улибацца повзраслєл забубєнєл пазеленєл...
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29.04.2021 11:47 Ответить
Поки не став плакати - поступив би по прикладу Єльцина ніж по прикладу Яника.
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29.04.2021 11:55 Ответить
"... За цей час Володимир Зеленський змінився дуже. І мені здається, що, на жаль, він став менше посміхатися", Джерело: https://censor.net/ua/n3262727
https://censor.net/ua/n3262727
Став менше посміхатися, бо почав частіше ходити під себе)
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29.04.2021 12:00 Ответить
Какие улыбки, если харю перекосило от страха и ужаса? Понял чертов комик, куда сюрло всунул. То ли еще будет...
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29.04.2021 12:05 Ответить
може не старатися, ми і так знаємо що воно припNзджене.
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29.04.2021 12:18 Ответить
Всем очевидно, что актеру дискомфортно
И чувствует себя не комильфо.
Он с булавою так же органичен,
Как конь в лилово-бежевом пальто...

(В.Прозапас)
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29.04.2021 12:28 Ответить
Включите ему "сватов"
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29.04.2021 12:36 Ответить
грустный клоун
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29.04.2021 13:49 Ответить
За два роки президентства Зеленський дуже змінився, став менше посміхатися, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9841
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29.04.2021 23:20 Ответить
А мама Рима казала, шо синачка став більше пукать.
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29.04.2021 23:30 Ответить
 
 