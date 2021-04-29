За два года президентства Зеленский очень изменился, стал меньше улыбаться, - Стефанчук
Президент Украины Владимир Зеленский в течение двух лет в должности главы государства стал меньше улыбаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Что в нем изменилось за два года? Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к сожалению, он стал меньше улыбаться", - рассказал он.
По словам Стефанчука, за эти два года никто не предрекал ни ковидных проблем, ни каких-то вещей, связанных с активизацией Российской Федерации во всех направлениях.
"Неправильно было бы списывать все на это. Но мы тоже должны быть честны: этого никто не предвидел. Возможно, если бы не эти две вещи, то и страна мечты, которую мы рисовали вместе, воплощалась бы гораздо быстрее", - добавил первый вице-спикер.
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Нерон
. Грав би і далі хером на роялі , і улібался би і далі , на всі 32 . !
Ты просто хотел наверх,
Резонно решив, что там теплей, чем внизу.
И мне наплевать, как ты себя
Чувствуешь там теперь -
Теперь, когда все бревна в твоем глазу;"(с)
Зєлєнскій уже нє торт...
Може в айкоси не те заряджають ?
ну да . думал будет по заграницам ездить и видосики пилить а государство оно само собой как то самоуправится . а оказывается у президента еще и какие то обязанности есть
https://ibigdan.livejournal.com/26637943.html Цирк должен гастролировать
"Зеленский попросил Нетаньяху стать посредником в переговорах с Путиным"!
"Зеленский назвал идеальным местом встречи с Путиным Ватикан"!
У нас так обсуждают эту "встречу", как вроде она вот-вот будет. Весь смысл телодвижений Зеленского - это привлечь максимум внимания. Чтоб побольше поговорили, чтоб пошире новости разошлись, чтоб быть постоянно предметом обсуждения. Отсюда Нетаньяху, отсюда Ватикан. Странно, что не Марс или Луна, - еще громче шум стоял бы.
Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что никакой встречи просто не будет. Кремль, думаю, просто пока поверить не может, что все призывы Вовы в адрес Путина нацелены не на Путина, и даже не на Запад, чтоб показать активность и готовность к компромиссу, а просто на Вовин электорат. Что эти призывы к встрече не имеют целью организовать встречу. Цель все та же - аплодисменты.
Вова такой: "Поручаю организовать встречу с Путиным!" Зебератели: "С Путиным, вау!", чепчики вверх.
Вова такой: "И Нетаньяху посредником!" Зебератели: "Вау! Нетактоху? Ой, ладно, звучит красиво!", продолжительные аплодисменты.
Вова такой: "И встречу - в Ватикане!" Зебератели: "Нетаньху в Ватикане?! Ну ваще! Вова, ты - моща!", мочеиспускают кипяток.
Вот, собственно, и вся движуха. Как это было все два года по любому поводу. "Миллион тестов встретит лично Зеленский!", "Чемпионы мира по коронавирусу!", "Украинцы первыми получат вакцины!", "Лучшие вакцины приедут в Украину раньше всех!"
Те же актеры по сценариям тех же сценаристов дают всё те же зрелища всё тому же электорату. Скукатища, давящая из себя веселуху.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3014814165427921&id=100006981015136 Светлана Самборска
Цікаво буде як один строчить з двох рук з узі, а другий двома руками дрочить "по наукивому"
вибачте, панство, але єдине що хочеться на це сказати: яке горе, воно стало менше посміхатися - та *****.
сонцесяйния, *****.
Разве что когда уколется - вот тогда рот до ушей.
Дебил, .лядь!
Играть на рояле без рук можно, а вот управлять страной без мозгов, не получается.
https://censor.net/ua/n3262727
Став менше посміхатися, бо почав частіше ходити під себе)
И чувствует себя не комильфо.
Он с булавою так же органичен,
Как конь в лилово-бежевом пальто...
(В.Прозапас)