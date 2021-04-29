За два роки президентства Зеленський дуже змінився, став менше посміхатися, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський протягом двох років на посаді глави держави став менше посміхатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Що в ньому змінилося за два роки? Він дійсно став президентом України. За цей час Володимир Зеленський змінився дуже. І мені здається, що, на жаль, він став менше посміхатися", - розповів він.

За словами Стефанчука, за ці два роки ніхто не передбачав ні ковідних проблем, ні якихось речей, пов'язаних з активізацією Російської Федерації у всіх напрямках.

"Неправильно було б списувати все на це. Але ми теж повинні бути чесні: цього ніхто не передбачав. Можливо, якби не ці дві речі, то і країна мрій, яку ми малювали разом, втілювалася б набагато швидше", - додав перший віцеспікер.

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