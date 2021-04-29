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Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Галущенко министром энергетики

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Галущенко министром энергетики

Премьер-миинстр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Об этом Шмыгаль заявил сегодня, выступая с трибуны ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что вносит представление о назначении Галущенко в связи с поступившим предложением со стороны фракции "Слуга народа".

В настоящее время ВР приступила к рассмотрению представления о назначении Галущенко.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Шмыгаль попросил депутатов поддержать эту кандидатуру.

В свою очередь, сам Галущенко, выступая с трибуны, назвал фейком информацию о своей возможной связи с олигархами, в частности с Андреем Деркачом и добавил, что есть масса возможностей проверить этот факт.

Читайте также: За назначение Галущенко министром энергетики соберется около 245 голосов нардепов, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

ВР (29228) назначение (2167) Галущенко Герман (257) Шмыгаль Денис (2669)


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