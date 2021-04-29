Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Галущенко министром энергетики
Премьер-миинстр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Германа Галущенко министром энергетики.
Об этом Шмыгаль заявил сегодня, выступая с трибуны ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что вносит представление о назначении Галущенко в связи с поступившим предложением со стороны фракции "Слуга народа".
В настоящее время ВР приступила к рассмотрению представления о назначении Галущенко.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Шмыгаль попросил депутатов поддержать эту кандидатуру.
В свою очередь, сам Галущенко, выступая с трибуны, назвал фейком информацию о своей возможной связи с олигархами, в частности с Андреем Деркачом и добавил, что есть масса возможностей проверить этот факт.
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Arkady Korshun
показать весь комментарий29.04.2021 10:25 Ответить Мне нравится 2
Джура
показать весь комментарий29.04.2021 10:29 Ответить Мне нравится 2
Джура
показать весь комментарий29.04.2021 10:37 Ответить Мне нравится 1
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