Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Галущенка міністром енергетики
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.
Про це Шмигаль заявив сьогодні, виступаючи з трибуни ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що вносить подання про призначення Галущенка у зв’язку із пропозицією з боку фракції "Слуга народу".
Нині ВР перейшла до розгляду подання про призначення Галущенка.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Шмигаль попросив депутатів підтримати цю кандидатуру.
Зі свого боку сам Галущенко, виступаючи з трибуни, назвав фейком інформацію про свій можливий зв'язок з олігархами, зокрема з Андрієм Деркачем, і додав, що є безліч можливостей перевірити цей факт.
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Arkady Korshun
показати весь коментар29.04.2021 10:25 Відповісти Мені подобається 2
Джура
показати весь коментар29.04.2021 10:29 Відповісти Мені подобається 2
Джура
показати весь коментар29.04.2021 10:37 Відповісти Мені подобається 1
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