УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6218 відвідувачів онлайн
Новини
601 3

Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Галущенка міністром енергетики

Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Галущенка міністром енергетики

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

Про це Шмигаль заявив сьогодні, виступаючи з трибуни ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що вносить подання про призначення Галущенка у зв’язку із пропозицією з боку фракції "Слуга народу".

Нині ВР перейшла до розгляду подання про призначення Галущенка.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Шмигаль попросив депутатів підтримати цю кандидатуру.

Зі свого боку сам Галущенко, виступаючи з трибуни, назвав фейком інформацію про свій можливий зв'язок з олігархами, зокрема з Андрієм Деркачем, і додав, що є безліч можливостей перевірити цей факт.

Також читайте: За призначення Галущенка міністром енергетики збереться приблизно 245 голосів нардепів, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

ВР (14942) призначення (2275) Галущенко Герман (528) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
внёс, вынес, лохи заплатят, Клован нелох
показати весь коментар
29.04.2021 10:25 Відповісти
Галущенко - права рука агента ФСБ Деркача. Отакі ВСІ кадри у ЗЕлених ублюдків
показати весь коментар
29.04.2021 10:29 Відповісти
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Галущенко министром энергетики - Цензор.НЕТ 5164
показати весь коментар
29.04.2021 10:37 Відповісти
 
 