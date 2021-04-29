Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Галущенка міністром енергетики

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

Про це Шмигаль заявив сьогодні, виступаючи з трибуни ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що вносить подання про призначення Галущенка у зв’язку із пропозицією з боку фракції "Слуга народу".

Нині ВР перейшла до розгляду подання про призначення Галущенка.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Шмигаль попросив депутатів підтримати цю кандидатуру.

Зі свого боку сам Галущенко, виступаючи з трибуни, назвав фейком інформацію про свій можливий зв'язок з олігархами, зокрема з Андрієм Деркачем, і додав, що є безліч можливостей перевірити цей факт.

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