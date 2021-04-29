"Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова, пока не запланировано.

Об этом журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказал глава фракции СН Давид Арахамия, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, раньше, чем 15 мая, постановление о проведении такого заседания не появится.

Нардеп пообещал, что примерно 10 мая фракция СН рассмотрит вопрос о работе Степанова на должности министра здравоохранения.

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"Я к Степанову отношусь позитивно. Но, учитывая серию провальных обещаний относительно плана вакцинации, думаю, должны быть решения. Возможно, будет просто предупреждение", - подчеркнул политик и добавил, что министр должен нести политическую ответственность за свою деятельность.

Арахамия рассказал, что, кроме Виктора Ляшко, есть и другие кандидаты на должность главы Министерства здравоохранения, однако не назвал фамилии.

"Я не могу вам сказать. Потому что, если я скажу, будет, как всегда: две недели будут "перемывать кости" этим кандидатам (которыми они могут даже не стать), что у них пропадёт желание работать", - заявил он.