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"Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова, пока не запланировано.

Об этом журналистам перед началом заседания Верховной Рады рассказал глава фракции СН Давид Арахамия, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, раньше, чем 15 мая, постановление о проведении такого заседания не появится.

Нардеп пообещал, что примерно 10 мая фракция СН рассмотрит вопрос о работе Степанова на должности министра здравоохранения.

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"Я к Степанову отношусь позитивно. Но, учитывая серию провальных обещаний относительно плана вакцинации, думаю, должны быть решения. Возможно, будет просто предупреждение", - подчеркнул политик и добавил, что министр должен нести политическую ответственность за свою деятельность.

Арахамия рассказал, что, кроме Виктора Ляшко, есть и другие кандидаты на должность главы Министерства здравоохранения, однако не назвал фамилии.

"Я не могу вам сказать. Потому что, если я скажу, будет, как всегда: две недели будут "перемывать кости" этим кандидатам (которыми они могут даже не стать), что у них пропадёт желание работать", - заявил он.

Автор: 

ВР (29228) Минздрав (4899) увольнение (2674) внеочередное заседание (262) Арахамия Давид (988) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
А какая ссанина была перед выборами, никаких кумовей, все равны, все будут отвечать, и опля Тищенко предупреждение, Степанов предупреждение, Шевченко предупреждение, Ермак вообще и.о преЗедента и клал на всех. Зебилы как оно?
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29.04.2021 10:32
+3
"...министр должен нести политическую ответственность за свою деятельность..."

этот, Прости Господи, министр должен нести уголовную ответственность
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29.04.2021 10:32
+3
У него строгого с занесением не было. Или на вид можно поставить.
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29.04.2021 10:37
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Он много знает и его боятся убирать
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29.04.2021 10:27 Ответить
А какая ссанина была перед выборами, никаких кумовей, все равны, все будут отвечать, и опля Тищенко предупреждение, Степанов предупреждение, Шевченко предупреждение, Ермак вообще и.о преЗедента и клал на всех. Зебилы как оно?
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29.04.2021 10:32 Ответить
"...министр должен нести политическую ответственность за свою деятельность..."

этот, Прости Господи, министр должен нести уголовную ответственность
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29.04.2021 10:32 Ответить
смотря скока занєсьот
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29.04.2021 10:33 Ответить
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29.04.2021 10:33 Ответить
У него строгого с занесением не было. Или на вид можно поставить.
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29.04.2021 10:37 Ответить
не все уже поймут что это такое "с занесением"
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29.04.2021 10:38 Ответить
"Возможно, будет просто предупреждение" Ну зачем так жестко, человек старался, даже первый миллиард не украл, только на курточку насобирал, а вы уже предупреждение!
Сначала надо просто намекнуть чтобы не так палился...
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29.04.2021 10:40 Ответить
Зебіли так ******* Супрун доктором смерть називати, але насправді час показав, що такої кликухи достойний сами Степанов!
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29.04.2021 10:40 Ответить
Правильно: слегка погеноцидил -- можно и пожурить, "просто предупредить".
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29.04.2021 10:44 Ответить
дурики картонные или просто подельники?
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29.04.2021 10:45 Ответить
а возможно даже предупреждения не будет. легко пожурят )
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29.04.2021 10:48 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження" - Цензор.НЕТ 1722
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29.04.2021 10:49 Ответить
Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"
"Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"
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Вы там совсем оборзели и страх потеряли?
350-400 человек в день умирает .
А вы-будет просто предупреждение?
Твари конченые.
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29.04.2021 10:54 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження" - Цензор.НЕТ 2769
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29.04.2021 11:00 Ответить
Народ требует отчет как расходовались ковидные деньги. А власти это смерти подобно, вот и будут тянуть этого воришку чтобы и себя обезопасить от расследований так как воровали все вместе.
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29.04.2021 11:11 Ответить
 
 