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Новини
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"Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження"

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поки не заплановано.

Про це журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповів глава фракції СН Давид Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше, ніж 15 травня, постанова про проведення такого засідання не з'явиться.

Нардеп пообіцяв, що приблизно 10 травня фракція СН розгляне питання про роботу Степанова на посаді міністра охорони здоров'я.

"Я до Степанова ставлюся позитивно. Але, з огляду на серію провальних обіцянок щодо плану вакцинації, думаю, повинні бути рішення. Можливо, буде просто попередження", - підкреслив політик і додав, що міністр повинен нести політичну відповідальність за свою діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарешті! Є 150 підписів!": Рада проведе позачергове засідання для розгляду питання про відставку Степанова, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Арахамія розповів, що, крім Віктора Ляшка, є й інші кандидати на посаду глави Міністерства охорони здоров'я, проте не назвав прізвищ.

"Я не можу вам сказати. Тому що, якщо я скажу, буде, як завжди: два тижні будуть "перемивати кістки" цим кандидатам (якими вони можуть навіть не стати), що у них зникне бажання працювати", - заявив він.

Автор: 

ВР (14942) МОЗ (5390) звільнення (2667) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1103) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+7
А какая ссанина была перед выборами, никаких кумовей, все равны, все будут отвечать, и опля Тищенко предупреждение, Степанов предупреждение, Шевченко предупреждение, Ермак вообще и.о преЗедента и клал на всех. Зебилы как оно?
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29.04.2021 10:32
+3
"...министр должен нести политическую ответственность за свою деятельность..."

этот, Прости Господи, министр должен нести уголовную ответственность
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29.04.2021 10:32
+3
У него строгого с занесением не было. Или на вид можно поставить.
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29.04.2021 10:37
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Он много знает и его боятся убирать
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29.04.2021 10:27 Відповісти
А какая ссанина была перед выборами, никаких кумовей, все равны, все будут отвечать, и опля Тищенко предупреждение, Степанов предупреждение, Шевченко предупреждение, Ермак вообще и.о преЗедента и клал на всех. Зебилы как оно?
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29.04.2021 10:32 Відповісти
"...министр должен нести политическую ответственность за свою деятельность..."

этот, Прости Господи, министр должен нести уголовную ответственность
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29.04.2021 10:32 Відповісти
смотря скока занєсьот
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29.04.2021 10:33 Відповісти
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29.04.2021 10:33 Відповісти
У него строгого с занесением не было. Или на вид можно поставить.
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29.04.2021 10:37 Відповісти
не все уже поймут что это такое "с занесением"
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29.04.2021 10:38 Відповісти
"Возможно, будет просто предупреждение" Ну зачем так жестко, человек старался, даже первый миллиард не украл, только на курточку насобирал, а вы уже предупреждение!
Сначала надо просто намекнуть чтобы не так палился...
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29.04.2021 10:40 Відповісти
Зебіли так ******* Супрун доктором смерть називати, але насправді час показав, що такої кликухи достойний сами Степанов!
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29.04.2021 10:40 Відповісти
Правильно: слегка погеноцидил -- можно и пожурить, "просто предупредить".
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29.04.2021 10:44 Відповісти
дурики картонные или просто подельники?
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29.04.2021 10:45 Відповісти
а возможно даже предупреждения не будет. легко пожурят )
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29.04.2021 10:48 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження" - Цензор.НЕТ 1722
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29.04.2021 10:49 Відповісти
Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"
"Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"
--------------
Вы там совсем оборзели и страх потеряли?
350-400 человек в день умирает .
А вы-будет просто предупреждение?
Твари конченые.
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29.04.2021 10:54 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження" - Цензор.НЕТ 2769
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29.04.2021 11:00 Відповісти
Народ требует отчет как расходовались ковидные деньги. А власти это смерти подобно, вот и будут тянуть этого воришку чтобы и себя обезопасить от расследований так как воровали все вместе.
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29.04.2021 11:11 Відповісти
 
 