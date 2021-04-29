"Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження"

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому можуть розглянути відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поки не заплановано.

Про це журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповів глава фракції СН Давид Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше, ніж 15 травня, постанова про проведення такого засідання не з'явиться.

Нардеп пообіцяв, що приблизно 10 травня фракція СН розгляне питання про роботу Степанова на посаді міністра охорони здоров'я.

"Я до Степанова ставлюся позитивно. Але, з огляду на серію провальних обіцянок щодо плану вакцинації, думаю, повинні бути рішення. Можливо, буде просто попередження", - підкреслив політик і додав, що міністр повинен нести політичну відповідальність за свою діяльність.

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Арахамія розповів, що, крім Віктора Ляшка, є й інші кандидати на посаду глави Міністерства охорони здоров'я, проте не назвав прізвищ.

"Я не можу вам сказати. Тому що, якщо я скажу, буде, як завжди: два тижні будуть "перемивати кістки" цим кандидатам (якими вони можуть навіть не стати), що у них зникне бажання працювати", - заявив він.