Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов

Кандидат на должность министра энергетики Герман Галущенко готов взять на себя ответственность за тарифную политику.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы народных депутатов в сессионном зале, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Вопрос задала нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

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"Фракция в целом готова вас поддержать. Но это означает, что мы тоже берём на себя ответственность за вашу работу", - отметила она.

По словам нардепа, нужно работать над тем, чтобы тарифы снижались.