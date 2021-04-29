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Новости Тарифы ЖКХ
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Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов

Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов

Кандидат на должность министра энергетики Герман Галущенко готов взять на себя ответственность за тарифную политику.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы народных депутатов в сессионном зале, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Вопрос задала нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

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"Фракция в целом готова вас поддержать. Но это означает, что мы тоже берём на себя ответственность за вашу работу", - отметила она.

По словам нардепа, нужно работать над тем, чтобы тарифы снижались.

Автор: 

ВР (29228) Тарифы на отопление (721) тарифы (1864) Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнергоугля (543) Галущенко Герман (257) Тарифы на газ (351) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+6
ща быдло73 начнет визжать от радости))) ясно, что лохторату ничего не обломится, и ничего не снизят, а через 3 месяца оно все забудет, подкинут новый фуфел на уши.
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29.04.2021 10:45
+5
ти диви **** писдить по накатаной колії а лохам треба "свєжих вєтров-абєщаній"
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29.04.2021 10:41
+5
Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов - Цензор.НЕТ 2311
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29.04.2021 10:43
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Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов - Цензор.НЕТ 2845
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29.04.2021 10:40 Ответить
це мова про той самий "Енергоатом", де працював Галущенко - і довів компанію до рекордних ЗБИТКІВ. Галущенко також є дружбаном і найближчим помічником агента ФСБ Деркача... І оця гнида буде "знижувати тарифи"???
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29.04.2021 10:42 Ответить
Да, будет! Это один из самых быстрых способов довести предприятие до банкротства!
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29.04.2021 18:10 Ответить
ти диви **** писдить по накатаной колії а лохам треба "свєжих вєтров-абєщаній"
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29.04.2021 10:41 Ответить
ща быдло73 начнет визжать от радости))) ясно, что лохторату ничего не обломится, и ничего не снизят, а через 3 месяца оно все забудет, подкинут новый фуфел на уши.
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29.04.2021 10:45 Ответить
а через 3 месяца окажется что снизить тарифы мешает Порошенко
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29.04.2021 18:11 Ответить
Обіцянка цяцянка а для 73% радість.
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29.04.2021 10:42 Ответить
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур. Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
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29.04.2021 10:42 Ответить
ЗЕбарига на крові.
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29.04.2021 10:44 Ответить
Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов - Цензор.НЕТ 2311
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29.04.2021 10:43 Ответить
кобель бы только подымал, а этот может и понизит,но это все исходит от президента, значит зеленский настроен понизить цены и пошел на конфликт с америкой, которая привязалась как репей, чтобы подымать цены, чтоб толкать свой сжиженный
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29.04.2021 10:43 Ответить
Зеля вже кинув вас через рояль. Піші ісчо.
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29.04.2021 10:45 Ответить
откуда только вы такие дебилы вылазите?????!!!!! должны быть какие-то потаенные отверстия!
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29.04.2021 10:54 Ответить
Це не дебіл, це троляка ОПівська.
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29.04.2021 10:57 Ответить
Ага. Розвод для дИбілів "зробимо їх ще раз".
Як тільки Вава прозначив геру галущенка керівником "енергоатому", так і
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/11/671817/ "Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 млрд.
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29.04.2021 10:56 Ответить
дурень думкой багатие)) никогда тарифы не будут снижаться, а только расти... ничему вас жизнь не учит, тупиц))
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29.04.2021 15:34 Ответить
слiпий казав побачим
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29.04.2021 10:45 Ответить
Сначала подымут до небес а потом снизят на три копейки😂😂😂 без лоха и жизнь плоха а когда их 73 это уже огого 🤣🤣🤣
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29.04.2021 10:45 Ответить
Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення. В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий. І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам. Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом. І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
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29.04.2021 10:45 Ответить
Це вже повний триндець. Продовження операції "розведи лоха ще раз".

Чувак, який обанкрутив прибутковий "енергоатом" буде знижувати тарифи для кого і за рахунок чого?
Для бені, зі спонсорами "виборів 2019", знищуючи енергетичну незалежність України.
Купуючи електроенергію у кацапів?
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29.04.2021 10:48 Ответить
Не обещай а снижай, а то столько до тебя обещалкиных было, и не счесть.
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29.04.2021 10:48 Ответить
До занепаду нібито приклали руку й «російські агенти», роботу яких курує одіозний політик Андрій Деркач (з вересня він під санкціями США) через свого хрещеника, юриста Германа Галущенка. Нині Глущенко займає посаду віце-президента «Енергоатома». З власних джерел «Главкома» відомо, що найближчим часом уряд призначить його президентом НАЕК «Енергоатом».

Якщо ж абстрагуватися від політичних «хвостів» деяких менеджерів компанії, то цілком очевидною стає така картина: збитковим «Енергоатом» став після того, як уряд спільно з державним регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язав державні підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго» забезпечувати населення електроенергією за пільговою ціною. Відповідно до покладених спеціальних обов'язків (ПСО), «Енергоатом» змушений був продавати 80% від обсягу виробленої електроенергії ДП «Гарантований покупець», яке ніколи вчасно не розраховується з атомниками. Водночас спритні ділки ( Бенябабломойский) перепродували дешеву електроенергію від АЕС за ринковими цінами, тобто в рази дорожче. Окремі експерти переконані: такими діями влада зумисне банкрутує «Енергоатом».
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29.04.2021 11:01 Ответить
Ахаха, наглый брехун. Канешно, снизят тарифы...до уровня европейских)))
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29.04.2021 15:33 Ответить
 
 