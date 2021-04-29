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Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов
Кандидат на должность министра энергетики Герман Галущенко готов взять на себя ответственность за тарифную политику.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы народных депутатов в сессионном зале, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Вопрос задала нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Фракция в целом готова вас поддержать. Но это означает, что мы тоже берём на себя ответственность за вашу работу", - отметила она.
По словам нардепа, нужно работать над тем, чтобы тарифы снижались.
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+6 Злой Карлик
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+5 Ирод Снегуровик #476914
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показать весь комментарий29.04.2021 10:43
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Як тільки Вава прозначив геру галущенка керівником "енергоатому", так і
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/11/671817/ "Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 млрд.
О. Гончаренко
Чувак, який обанкрутив прибутковий "енергоатом" буде знижувати тарифи для кого і за рахунок чого?
Для бені, зі спонсорами "виборів 2019", знищуючи енергетичну незалежність України.
Купуючи електроенергію у кацапів?
Якщо ж абстрагуватися від політичних «хвостів» деяких менеджерів компанії, то цілком очевидною стає така картина: збитковим «Енергоатом» став після того, як уряд спільно з державним регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язав державні підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго» забезпечувати населення електроенергією за пільговою ціною. Відповідно до покладених спеціальних обов'язків (ПСО), «Енергоатом» змушений був продавати 80% від обсягу виробленої електроенергії ДП «Гарантований покупець», яке ніколи вчасно не розраховується з атомниками. Водночас спритні ділки ( Бенябабломойский) перепродували дешеву електроенергію від АЕС за ринковими цінами, тобто в рази дорожче. Окремі експерти переконані: такими діями влада зумисне банкрутує «Енергоатом».