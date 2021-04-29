Галущенко обіцяє на посаді міністра енергетики працювати над зниженням тарифів

Кандидат на посаду міністра енергетики Герман Галущенко готовий взяти на себе відповідальність за тарифну політику.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання народних депутатів у сесійній залі, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Питання поставила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Фракція в цілому готова вас підтримати. Але це означає, що ми теж беремо на себе відповідальність за вашу роботу", - зазначила вона.

За словами нардепки, потрібно працювати над тим, щоб тарифи знижувалися.

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