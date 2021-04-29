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Галущенко обіцяє на посаді міністра енергетики працювати над зниженням тарифів
Кандидат на посаду міністра енергетики Герман Галущенко готовий взяти на себе відповідальність за тарифну політику.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання народних депутатів у сесійній залі, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Питання поставила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.
"Фракція в цілому готова вас підтримати. Але це означає, що ми теж беремо на себе відповідальність за вашу роботу", - зазначила вона.
За словами нардепки, потрібно працювати над тим, щоб тарифи знижувалися.
Топ коментарі
+6 Злой Карлик
показати весь коментар29.04.2021 10:45
+5 Ирод Снегуровик #476914
показати весь коментар29.04.2021 10:41
+5 violator
показати весь коментар29.04.2021 10:43
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Як тільки Вава прозначив геру галущенка керівником "енергоатому", так і
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/11/671817/ "Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 млрд.
О. Гончаренко
Чувак, який обанкрутив прибутковий "енергоатом" буде знижувати тарифи для кого і за рахунок чого?
Для бені, зі спонсорами "виборів 2019", знищуючи енергетичну незалежність України.
Купуючи електроенергію у кацапів?
Якщо ж абстрагуватися від політичних «хвостів» деяких менеджерів компанії, то цілком очевидною стає така картина: збитковим «Енергоатом» став після того, як уряд спільно з державним регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язав державні підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго» забезпечувати населення електроенергією за пільговою ціною. Відповідно до покладених спеціальних обов'язків (ПСО), «Енергоатом» змушений був продавати 80% від обсягу виробленої електроенергії ДП «Гарантований покупець», яке ніколи вчасно не розраховується з атомниками. Водночас спритні ділки ( Бенябабломойский) перепродували дешеву електроенергію від АЕС за ринковими цінами, тобто в рази дорожче. Окремі експерти переконані: такими діями влада зумисне банкрутує «Енергоатом».