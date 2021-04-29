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Новини Тарифи ЖКГ
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Галущенко обіцяє на посаді міністра енергетики працювати над зниженням тарифів

Галущенко обіцяє на посаді міністра енергетики працювати над зниженням тарифів

Кандидат на посаду міністра енергетики Герман Галущенко готовий взяти на себе відповідальність за тарифну політику.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання народних депутатів у сесійній залі, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Питання поставила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Фракція в цілому готова вас підтримати. Але це означає, що ми теж беремо на себе відповідальність за вашу роботу", - зазначила вона.

За словами нардепки, потрібно працювати над тим, щоб тарифи знижувалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Галущенка міністром енергетики

Автор: 

ВР (14942) опалення (910) тарифи (2012) електроенергія (6179) Міненерговугілля (912) Галущенко Герман (528) Тарифи на газ (1055) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+6
ща быдло73 начнет визжать от радости))) ясно, что лохторату ничего не обломится, и ничего не снизят, а через 3 месяца оно все забудет, подкинут новый фуфел на уши.
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29.04.2021 10:45
+5
ти диви **** писдить по накатаной колії а лохам треба "свєжих вєтров-абєщаній"
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29.04.2021 10:41
+5
Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов - Цензор.НЕТ 2311
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29.04.2021 10:43
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Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов - Цензор.НЕТ 2845
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29.04.2021 10:40 Відповісти
це мова про той самий "Енергоатом", де працював Галущенко - і довів компанію до рекордних ЗБИТКІВ. Галущенко також є дружбаном і найближчим помічником агента ФСБ Деркача... І оця гнида буде "знижувати тарифи"???
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29.04.2021 10:42 Відповісти
Да, будет! Это один из самых быстрых способов довести предприятие до банкротства!
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29.04.2021 18:10 Відповісти
ти диви **** писдить по накатаной колії а лохам треба "свєжих вєтров-абєщаній"
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29.04.2021 10:41 Відповісти
ща быдло73 начнет визжать от радости))) ясно, что лохторату ничего не обломится, и ничего не снизят, а через 3 месяца оно все забудет, подкинут новый фуфел на уши.
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29.04.2021 10:45 Відповісти
а через 3 месяца окажется что снизить тарифы мешает Порошенко
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29.04.2021 18:11 Відповісти
Обіцянка цяцянка а для 73% радість.
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29.04.2021 10:42 Відповісти
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур. Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
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29.04.2021 10:42 Відповісти
ЗЕбарига на крові.
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29.04.2021 10:44 Відповісти
Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов - Цензор.НЕТ 2311
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29.04.2021 10:43 Відповісти
кобель бы только подымал, а этот может и понизит,но это все исходит от президента, значит зеленский настроен понизить цены и пошел на конфликт с америкой, которая привязалась как репей, чтобы подымать цены, чтоб толкать свой сжиженный
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29.04.2021 10:43 Відповісти
Зеля вже кинув вас через рояль. Піші ісчо.
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29.04.2021 10:45 Відповісти
откуда только вы такие дебилы вылазите?????!!!!! должны быть какие-то потаенные отверстия!
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29.04.2021 10:54 Відповісти
Це не дебіл, це троляка ОПівська.
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29.04.2021 10:57 Відповісти
Ага. Розвод для дИбілів "зробимо їх ще раз".
Як тільки Вава прозначив геру галущенка керівником "енергоатому", так і
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/11/671817/ "Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 млрд.
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29.04.2021 10:56 Відповісти
дурень думкой багатие)) никогда тарифы не будут снижаться, а только расти... ничему вас жизнь не учит, тупиц))
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29.04.2021 15:34 Відповісти
слiпий казав побачим
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29.04.2021 10:45 Відповісти
Сначала подымут до небес а потом снизят на три копейки😂😂😂 без лоха и жизнь плоха а когда их 73 это уже огого 🤣🤣🤣
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29.04.2021 10:45 Відповісти
Якось дивно у нас зараз працює соціальний ліфт: якщо не впорався зі своєю роботою - отримуй підвищення. В 2019 році "Енергоатом" давав мільярди гривень прибутку, в 2020 і 2021 роках - глибоко збитковий. І продає свою електроенергії за копійки певним олігархам. Галущенко - людина Деркача, якого США прямо назвали російським агентом. І ми сьогодні на одну із ключових посад в державі ставимо таку людину?
О. Гончаренко
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29.04.2021 10:45 Відповісти
Це вже повний триндець. Продовження операції "розведи лоха ще раз".

Чувак, який обанкрутив прибутковий "енергоатом" буде знижувати тарифи для кого і за рахунок чого?
Для бені, зі спонсорами "виборів 2019", знищуючи енергетичну незалежність України.
Купуючи електроенергію у кацапів?
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29.04.2021 10:48 Відповісти
Не обещай а снижай, а то столько до тебя обещалкиных было, и не счесть.
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29.04.2021 10:48 Відповісти
До занепаду нібито приклали руку й «російські агенти», роботу яких курує одіозний політик Андрій Деркач (з вересня він під санкціями США) через свого хрещеника, юриста Германа Галущенка. Нині Глущенко займає посаду віце-президента «Енергоатома». З власних джерел «Главкома» відомо, що найближчим часом уряд призначить його президентом НАЕК «Енергоатом».

Якщо ж абстрагуватися від політичних «хвостів» деяких менеджерів компанії, то цілком очевидною стає така картина: збитковим «Енергоатом» став після того, як уряд спільно з державним регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язав державні підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго» забезпечувати населення електроенергією за пільговою ціною. Відповідно до покладених спеціальних обов'язків (ПСО), «Енергоатом» змушений був продавати 80% від обсягу виробленої електроенергії ДП «Гарантований покупець», яке ніколи вчасно не розраховується з атомниками. Водночас спритні ділки ( Бенябабломойский) перепродували дешеву електроенергію від АЕС за ринковими цінами, тобто в рази дорожче. Окремі експерти переконані: такими діями влада зумисне банкрутує «Енергоатом».
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29.04.2021 11:01 Відповісти
Ахаха, наглый брехун. Канешно, снизят тарифы...до уровня европейских)))
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29.04.2021 15:33 Відповісти
 
 