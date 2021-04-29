РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7712 посетителей онлайн
Новости
10 966 53

ФСБ сообщает о задержании 16 "членов украинского молодежного радикального сообщества"

ФСБ сообщает о задержании 16

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в ряде городов "сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые якобы готовили подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения на граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих "инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Краснову Е.С., а также переписку с ним".

В ФСБ рассказали, что в ходе опросов задержанные якобы подтвердили, что Краснов Е.С. с территории Украины" осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации".

"Вначале главарем "М.К.У." предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти. Направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову Е.С., сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности", - подытожили в ФСБ РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму "гражданина России, передававшего Минобороны Украины сведения о Черноморском флоте"

Автор: 

задержание (6673) россия (95381) ФСБ (1934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Ипанутым нет покоя
показать весь комментарий
29.04.2021 10:45
+19
"..с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации...... предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного....."
Вот ржака, сами хоть в это верят?
показать весь комментарий
29.04.2021 10:47
+17
***** сняться кошмари
показать весь комментарий
29.04.2021 10:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** сняться кошмари
показать весь комментарий
29.04.2021 10:44 Ответить
Чекаймо нових підірваних будинків з "візитівкою Краснова"...
показать весь комментарий
29.04.2021 10:59 Ответить
***** сняться Шахтинська справа, процес СВУ та інших висмоктаних з пальця організацій, які дозволили НКВС десятиліттями тероризувати населення, а за компанію пояснювати, чому країна у такий дупі ("то не ми дебіли, то вороги винні, що ніхєра не виходить")
показать весь комментарий
29.04.2021 12:06 Ответить
Ничего ему не снится. Перед выборами будут дома с парашинцами взрываться. Им не впервой.....
показать весь комментарий
29.04.2021 12:29 Ответить
Пацаки всяких маньякв клеять до украінського руху.
Значить бояться.

Группа подростков, называющая себя национал-социалистическим "культом", более года избивала и резала людей в украинском Днепре: жертвами становились бездомные, приезжие и случайные прохожие. Десятки нападений сняли на видео и опубликовали в телеграм-каналах - это привлекало "паству" за пределами Украины, а в России - еще и внимание силовиков. У предполагаемых участников "культа" из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Воронежа, Геленджика и Ярославля прошли обыски, примерно 20 из них обвинили экстремизме, одного - в подготовке теракта. Участники "культа" в разговоре с Настоящим Временем утверждают, что знакомы со всеми задержанными, за исключением воронежцев. Себя они называют "маньяками и убийцами", а свои акции - "жертвоприношениями".
Настоящее Время решило разобраться, где в этих историях правда, а где вымысел, и что произошло с людьми на видео - нападавшими и их жертвами.
показать весь комментарий
29.04.2021 10:44 Ответить
Вчера на Арсенальной?
показать весь комментарий
29.04.2021 10:45 Ответить
Ипанутым нет покоя
показать весь комментарий
29.04.2021 10:45 Ответить
Cвязь воронежцев с украинскими радикалами "М.К.У." не доказана: во время обыска у них обнаружили символику другого националистического движения - "Русский корпус".
показать весь комментарий
29.04.2021 10:46 Ответить
"..с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации...... предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного....."
Вот ржака, сами хоть в это верят?
показать весь комментарий
29.04.2021 10:47 Ответить
В них і так всі стіни в екстремістських написах з трьох букв... Бо після пісні путін-х@йло слово з трьох букв однозначно стало екстремістським!
показать весь комментарий
29.04.2021 10:51 Ответить
Если в раше и есть/была хоть какая-то псевдоукраинская экстремистская организация, то создана она была и руководилась исключительно из русскогог же ФСБ
показать весь комментарий
29.04.2021 13:11 Ответить
Тут "впечатляет" масштаб злодейских замыслов украинских спецслужб, удивлен как в этом списке заданий отсутствует "насрать в подъезде". Либо они полные идиоты, раз такое пишут, либо пытаются втолковать в расейские головы, какие шуты, работают в украинских спецслужбах и что на большее они не способны...и ничета расейскому ФСБ которому такие замыслы разгадать, как проделки ребенка вычислить
показать весь комментарий
29.04.2021 14:06 Ответить
"далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур" Источник: https://censor.net/ru/n3262742
Так, это уже перебор, для начала четверга. Надо проветриться, похоже.
показать весь комментарий
29.04.2021 10:47 Ответить
о кацапы ищут "ведьм" - градус к пАбЄноносию нужно подымать для ското-быдла....
показать весь комментарий
29.04.2021 10:48 Ответить
у всех участников нашли полные карманы визиток правого сектора, украинскую символику и портрет Пуйла обтыканнный иглами....))))
показать весь комментарий
29.04.2021 10:49 Ответить
и синие спецназовские шлепанцы
показать весь комментарий
29.04.2021 10:55 Ответить
Говорил им Бабенко бегите, не послушали.
показать весь комментарий
29.04.2021 10:51 Ответить
Бабченко.
показать весь комментарий
29.04.2021 17:24 Ответить
Допоки не заберетесь з Домбасу та Криму - трусіться і гавкайте.
показать весь комментарий
29.04.2021 10:52 Ответить
Че то мне это напоминает. Том Кленси. "Red storm rising". Ну или приход ***** к власти. Чего на этот раз взорвут?
показать весь комментарий
29.04.2021 10:52 Ответить
Будь хто, з довпойопів, які намагаються працювати на московії, мають шанс отримати строк, та посидіти у фєдєрастовій буцегарні...
показать весь комментарий
29.04.2021 10:52 Ответить
разоблачили их очень просто . члены сообщества и зимой и летом ходили в синих шлепанцах . на чем и погорели
показать весь комментарий
29.04.2021 10:54 Ответить
даже на руках носили
показать весь комментарий
29.04.2021 11:29 Ответить
Надо бы почаще в ответку такие новости от наших чекистов , тем более что пособников сепаратистов-террориств у нас пруд пруди !
показать весь комментарий
29.04.2021 10:55 Ответить
Ничего не меняется с 1920 года . гебня сама вигадує якісь рухи , під них загрібає людей . Потім запускає пропаганду Отправить
показать весь комментарий
29.04.2021 11:04 Ответить
це ті самі, що на 150 джипах мали лукашенка вбивати ?
показать весь комментарий
29.04.2021 11:21 Ответить
Но самое страшное то, что они рыли тоннель из Бомбея в Москву!
показать весь комментарий
29.04.2021 11:31 Ответить
Да пофиг на маскалей.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:33 Ответить
Були чеченсь
показать весь комментарий
29.04.2021 11:36 Ответить
Були чеченські терористи, іділовці, а тепер "переродилися" в українських терористів - грозу національній безпеці бомжів. Навіть візитки Яроша забулися.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:39 Ответить
Тут самое интересное в том, шо уже пару лет русня нас не считает недоразвитыми младшими братьями (как белорусов, например), а считает опасными врагами.
И ето хорошо на самом деле.
показать весь комментарий
29.04.2021 12:07 Ответить
Хлопці, будете тікати, винні ви чи ні, --- не в Україну. Бубочка вас здасть. З тою самою квартальською улибочкой і веселой пісенькой на роялю.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:40 Ответить
Ім би курва фантастику писати з кумедним ухилом..
показать весь комментарий
29.04.2021 11:41 Ответить
" ...прєдлагалось ім нанєсті екстрємістскіе надпісі на фасади зданій, далєє ізбіть бєздомного..." - классика! - " взять таксі, связать шофьора, разиграть простого вора, а потом про етот случай раструбят по БіБіСі"
показать весь комментарий
29.04.2021 11:42 Ответить
16 чоловік на 12 міст, такі собі "одинокі" радикали.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:53 Ответить
Паранойя прогрессирует.
Судя по данному описанию и целях "М.К.У." - они гораздо хуже и страшнее самих "бендеровцев". ))
Смущает только одно, что в в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержано всего лишь 16 человек. То ли ФСБ хреново работает, то ли остальные смыться успели, то ли они хорошо законспирированы.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:54 Ответить
Зважаючи на то, що їх по одному на місто, це був би звичайний поєдинок один на один з ментом чи безхатченком.
показать весь комментарий
29.04.2021 11:57 Ответить
Схоже на те.

Бої за чемпіонський пояс. ))
показать весь комментарий
29.04.2021 12:05 Ответить
Как расшифровать М.К.У. ? Кто такой Краснов?
показать весь комментарий
29.04.2021 12:05 Ответить
Они там признали борьбу с коррупцией экстримизмом, так что боюсь представить в чём замешана эта группировка - выбрасывали мусор в урну ? или страшнее - может выполняли требования ПДД ?
показать весь комментарий
29.04.2021 12:09 Ответить
Теперь Украине остается взять такое же количества москалей в заложники, особенно не надо карячиться, все госслужащие рф-ии диверсанты,
показать весь комментарий
29.04.2021 12:19 Ответить
це підготовка підгрунтя до вторгнення саме на територію України.
показать весь комментарий
29.04.2021 12:21 Ответить
Почему в Украине ни кто не слышал о каких то МКУ или иже с ними ?
Что за бред?
показать весь комментарий
29.04.2021 13:16 Ответить
... и подсадить жуков-древоточцев в фанерный макет Рейхстага...
показать весь комментарий
29.04.2021 13:21 Ответить
Від Іркутську до Краснодару назбрили 16 проукраїнських екстримістмв -МОЩНО!
показать весь комментарий
29.04.2021 13:25 Ответить
https://youtu.be/feDmdm2mxZc Дивись самий перший сюжет.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:42 Ответить
Иногда смотриш на человека и думаеш. Он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил.
показать весь комментарий
29.04.2021 14:39 Ответить
Елки вот оказывается сколько наших там!!!! Пипец господину Пу ,будем его изнутри ковырять
показать весь комментарий
29.04.2021 14:52 Ответить
МКУ та Україну поєднує лише одне- вони воювали за динири проти України та усіляко підтримували агресію кацапні.
показать весь комментарий
29.04.2021 20:30 Ответить
отморозок егор краснов по кличке "маньяк" давно сидит в Днепропетровске в СИЗО и подстрекает кацапскую отморозь вконтаке, а те и рады стараться.
вопрос к ментам СИЗО Днепра, как к маньяку дали телефон.
показать весь комментарий
30.04.2021 05:29 Ответить
 
 