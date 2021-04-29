ФСБ сообщает о задержании 16 "членов украинского молодежного радикального сообщества"
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в ряде городов "сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые якобы готовили подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения на граждан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - сообщили в ФСБ.
Отмечается, что у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих "инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Краснову Е.С., а также переписку с ним".
В ФСБ рассказали, что в ходе опросов задержанные якобы подтвердили, что Краснов Е.С. с территории Украины" осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации".
"Вначале главарем "М.К.У." предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти. Направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову Е.С., сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности", - подытожили в ФСБ РФ.
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Значить бояться.
Группа подростков, называющая себя национал-социалистическим "культом", более года избивала и резала людей в украинском Днепре: жертвами становились бездомные, приезжие и случайные прохожие. Десятки нападений сняли на видео и опубликовали в телеграм-каналах - это привлекало "паству" за пределами Украины, а в России - еще и внимание силовиков. У предполагаемых участников "культа" из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Воронежа, Геленджика и Ярославля прошли обыски, примерно 20 из них обвинили экстремизме, одного - в подготовке теракта. Участники "культа" в разговоре с Настоящим Временем утверждают, что знакомы со всеми задержанными, за исключением воронежцев. Себя они называют "маньяками и убийцами", а свои акции - "жертвоприношениями".
Настоящее Время решило разобраться, где в этих историях правда, а где вымысел, и что произошло с людьми на видео - нападавшими и их жертвами.
Вот ржака, сами хоть в это верят?
Так, это уже перебор, для начала четверга. Надо проветриться, похоже.
И ето хорошо на самом деле.
Судя по данному описанию и целях "М.К.У." - они гораздо хуже и страшнее самих "бендеровцев". ))
Смущает только одно, что в в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержано всего лишь 16 человек. То ли ФСБ хреново работает, то ли остальные смыться успели, то ли они хорошо законспирированы.
Бої за чемпіонський пояс. ))
Что за бред?
вопрос к ментам СИЗО Днепра, как к маньяку дали телефон.