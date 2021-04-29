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ФСБ повідомляє про затримання 16 "членів української молодіжної радикальної спільноти"

ФСБ повідомляє про затримання 16

У Федеральній службі безпеки РФ повідомили про затримання в низці міст "прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У.", які нібито готували підриви адміністративних будівель органів влади і збройні напади на громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації у взаємодії зі Слідчим комітетом Російської Федерації в містах Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславль-Заліському Ярославської області затримано 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М. К.У.", причетних до вчинення насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки і підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян", - повідомили в ФСБ.

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Зазначається, що у затриманих вилучили холодну зброю, велику кількість електронних носіїв інформації та засобів комунікації, що містять "інструкції з виготовлення засобів терору, відомості про вчинені і плановані терористичні і екстремістські злочини, відеозвіти про проведені насильницькі акції, спрямовані ватажкові "М.К.У." Краснову Є.С., а також листування з ним".

У ФСБ розповіли, що в ході опитувань затримані нібито підтвердили, що Краснов Є.С. з території України "здійснював координацію їхньої злочинної діяльності, видаючи їм конкретні вказівки і заклики до вчинення терористичних актів та екстремістських злочинів на території Російської Федерації".

"Спочатку ватажок "М.К.У." пропонував їм завдати екстремістські написи на фасади будівель, далі побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур. В подальшому - здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади. Направляючи відеозвіти про проведені акції Краснову Е.С., прихильники "М.К.У." потрапляли в залежність від ватажка української радикальної структури. в рамках порушених кримінальних справ проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на розкриття всіх епізодів їхньої протиправної діяльності", - підсумували в ФСБ РФ.

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Автор: 

затримання (4336) росія (64958) ФСБ (1449)


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Топ коментарі
+21
Ипанутым нет покоя
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29.04.2021 10:45
+19
"..с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации...... предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного....."
Вот ржака, сами хоть в это верят?
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29.04.2021 10:47
+17
***** сняться кошмари
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29.04.2021 10:44
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***** сняться кошмари
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29.04.2021 10:44 Відповісти
Чекаймо нових підірваних будинків з "візитівкою Краснова"...
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29.04.2021 10:59 Відповісти
***** сняться Шахтинська справа, процес СВУ та інших висмоктаних з пальця організацій, які дозволили НКВС десятиліттями тероризувати населення, а за компанію пояснювати, чому країна у такий дупі ("то не ми дебіли, то вороги винні, що ніхєра не виходить")
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29.04.2021 12:06 Відповісти
Ничего ему не снится. Перед выборами будут дома с парашинцами взрываться. Им не впервой.....
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29.04.2021 12:29 Відповісти
Пацаки всяких маньякв клеять до украінського руху.
Значить бояться.

Группа подростков, называющая себя национал-социалистическим "культом", более года избивала и резала людей в украинском Днепре: жертвами становились бездомные, приезжие и случайные прохожие. Десятки нападений сняли на видео и опубликовали в телеграм-каналах - это привлекало "паству" за пределами Украины, а в России - еще и внимание силовиков. У предполагаемых участников "культа" из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Воронежа, Геленджика и Ярославля прошли обыски, примерно 20 из них обвинили экстремизме, одного - в подготовке теракта. Участники "культа" в разговоре с Настоящим Временем утверждают, что знакомы со всеми задержанными, за исключением воронежцев. Себя они называют "маньяками и убийцами", а свои акции - "жертвоприношениями".
Настоящее Время решило разобраться, где в этих историях правда, а где вымысел, и что произошло с людьми на видео - нападавшими и их жертвами.
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29.04.2021 10:44 Відповісти
Вчера на Арсенальной?
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29.04.2021 10:45 Відповісти
Ипанутым нет покоя
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29.04.2021 10:45 Відповісти
Cвязь воронежцев с украинскими радикалами "М.К.У." не доказана: во время обыска у них обнаружили символику другого националистического движения - "Русский корпус".
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29.04.2021 10:46 Відповісти
"..с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации...... предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного....."
Вот ржака, сами хоть в это верят?
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29.04.2021 10:47 Відповісти
В них і так всі стіни в екстремістських написах з трьох букв... Бо після пісні путін-х@йло слово з трьох букв однозначно стало екстремістським!
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29.04.2021 10:51 Відповісти
Если в раше и есть/была хоть какая-то псевдоукраинская экстремистская организация, то создана она была и руководилась исключительно из русскогог же ФСБ
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29.04.2021 13:11 Відповісти
Тут "впечатляет" масштаб злодейских замыслов украинских спецслужб, удивлен как в этом списке заданий отсутствует "насрать в подъезде". Либо они полные идиоты, раз такое пишут, либо пытаются втолковать в расейские головы, какие шуты, работают в украинских спецслужбах и что на большее они не способны...и ничета расейскому ФСБ которому такие замыслы разгадать, как проделки ребенка вычислить
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29.04.2021 14:06 Відповісти
"далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур" Источник: https://censor.net/ru/n3262742
Так, это уже перебор, для начала четверга. Надо проветриться, похоже.
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29.04.2021 10:47 Відповісти
о кацапы ищут "ведьм" - градус к пАбЄноносию нужно подымать для ското-быдла....
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29.04.2021 10:48 Відповісти
у всех участников нашли полные карманы визиток правого сектора, украинскую символику и портрет Пуйла обтыканнный иглами....))))
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29.04.2021 10:49 Відповісти
и синие спецназовские шлепанцы
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29.04.2021 10:55 Відповісти
Говорил им Бабенко бегите, не послушали.
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29.04.2021 10:51 Відповісти
Бабченко.
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29.04.2021 17:24 Відповісти
Допоки не заберетесь з Домбасу та Криму - трусіться і гавкайте.
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29.04.2021 10:52 Відповісти
Че то мне это напоминает. Том Кленси. "Red storm rising". Ну или приход ***** к власти. Чего на этот раз взорвут?
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29.04.2021 10:52 Відповісти
Будь хто, з довпойопів, які намагаються працювати на московії, мають шанс отримати строк, та посидіти у фєдєрастовій буцегарні...
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29.04.2021 10:52 Відповісти
разоблачили их очень просто . члены сообщества и зимой и летом ходили в синих шлепанцах . на чем и погорели
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29.04.2021 10:54 Відповісти
даже на руках носили
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29.04.2021 11:29 Відповісти
Надо бы почаще в ответку такие новости от наших чекистов , тем более что пособников сепаратистов-террориств у нас пруд пруди !
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29.04.2021 10:55 Відповісти
Ничего не меняется с 1920 года . гебня сама вигадує якісь рухи , під них загрібає людей . Потім запускає пропаганду Отправить
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29.04.2021 11:04 Відповісти
це ті самі, що на 150 джипах мали лукашенка вбивати ?
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29.04.2021 11:21 Відповісти
Но самое страшное то, что они рыли тоннель из Бомбея в Москву!
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29.04.2021 11:31 Відповісти
Да пофиг на маскалей.
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Були чеченсь
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29.04.2021 11:36 Відповісти
Були чеченські терористи, іділовці, а тепер "переродилися" в українських терористів - грозу національній безпеці бомжів. Навіть візитки Яроша забулися.
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29.04.2021 11:39 Відповісти
Тут самое интересное в том, шо уже пару лет русня нас не считает недоразвитыми младшими братьями (как белорусов, например), а считает опасными врагами.
И ето хорошо на самом деле.
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29.04.2021 12:07 Відповісти
Хлопці, будете тікати, винні ви чи ні, --- не в Україну. Бубочка вас здасть. З тою самою квартальською улибочкой і веселой пісенькой на роялю.
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29.04.2021 11:40 Відповісти
Ім би курва фантастику писати з кумедним ухилом..
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29.04.2021 11:41 Відповісти
" ...прєдлагалось ім нанєсті екстрємістскіе надпісі на фасади зданій, далєє ізбіть бєздомного..." - классика! - " взять таксі, связать шофьора, разиграть простого вора, а потом про етот случай раструбят по БіБіСі"
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29.04.2021 11:42 Відповісти
16 чоловік на 12 міст, такі собі "одинокі" радикали.
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29.04.2021 11:53 Відповісти
Паранойя прогрессирует.
Судя по данному описанию и целях "М.К.У." - они гораздо хуже и страшнее самих "бендеровцев". ))
Смущает только одно, что в в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержано всего лишь 16 человек. То ли ФСБ хреново работает, то ли остальные смыться успели, то ли они хорошо законспирированы.
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29.04.2021 11:54 Відповісти
Зважаючи на то, що їх по одному на місто, це був би звичайний поєдинок один на один з ментом чи безхатченком.
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29.04.2021 11:57 Відповісти
Схоже на те.

Бої за чемпіонський пояс. ))
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29.04.2021 12:05 Відповісти
Как расшифровать М.К.У. ? Кто такой Краснов?
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29.04.2021 12:05 Відповісти
Они там признали борьбу с коррупцией экстримизмом, так что боюсь представить в чём замешана эта группировка - выбрасывали мусор в урну ? или страшнее - может выполняли требования ПДД ?
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29.04.2021 12:09 Відповісти
Теперь Украине остается взять такое же количества москалей в заложники, особенно не надо карячиться, все госслужащие рф-ии диверсанты,
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29.04.2021 12:19 Відповісти
це підготовка підгрунтя до вторгнення саме на територію України.
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29.04.2021 12:21 Відповісти
Почему в Украине ни кто не слышал о каких то МКУ или иже с ними ?
Что за бред?
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29.04.2021 13:16 Відповісти
... и подсадить жуков-древоточцев в фанерный макет Рейхстага...
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29.04.2021 13:21 Відповісти
Від Іркутську до Краснодару назбрили 16 проукраїнських екстримістмв -МОЩНО!
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29.04.2021 13:25 Відповісти
https://youtu.be/feDmdm2mxZc Дивись самий перший сюжет.
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29.04.2021 20:42 Відповісти
Иногда смотриш на человека и думаеш. Он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил.
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29.04.2021 14:39 Відповісти
Елки вот оказывается сколько наших там!!!! Пипец господину Пу ,будем его изнутри ковырять
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29.04.2021 14:52 Відповісти
МКУ та Україну поєднує лише одне- вони воювали за динири проти України та усіляко підтримували агресію кацапні.
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29.04.2021 20:30 Відповісти
отморозок егор краснов по кличке "маньяк" давно сидит в Днепропетровске в СИЗО и подстрекает кацапскую отморозь вконтаке, а те и рады стараться.
вопрос к ментам СИЗО Днепра, как к маньяку дали телефон.
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30.04.2021 05:29 Відповісти
 
 