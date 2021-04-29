ФСБ повідомляє про затримання 16 "членів української молодіжної радикальної спільноти"

У Федеральній службі безпеки РФ повідомили про затримання в низці міст "прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У.", які нібито готували підриви адміністративних будівель органів влади і збройні напади на громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації у взаємодії зі Слідчим комітетом Російської Федерації в містах Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславль-Заліському Ярославської області затримано 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М. К.У.", причетних до вчинення насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки і підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян", - повідомили в ФСБ.

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Зазначається, що у затриманих вилучили холодну зброю, велику кількість електронних носіїв інформації та засобів комунікації, що містять "інструкції з виготовлення засобів терору, відомості про вчинені і плановані терористичні і екстремістські злочини, відеозвіти про проведені насильницькі акції, спрямовані ватажкові "М.К.У." Краснову Є.С., а також листування з ним".

У ФСБ розповіли, що в ході опитувань затримані нібито підтвердили, що Краснов Є.С. з території України "здійснював координацію їхньої злочинної діяльності, видаючи їм конкретні вказівки і заклики до вчинення терористичних актів та екстремістських злочинів на території Російської Федерації".

"Спочатку ватажок "М.К.У." пропонував їм завдати екстремістські написи на фасади будівель, далі побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур. В подальшому - здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади. Направляючи відеозвіти про проведені акції Краснову Е.С., прихильники "М.К.У." потрапляли в залежність від ватажка української радикальної структури. в рамках порушених кримінальних справ проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на розкриття всіх епізодів їхньої протиправної діяльності", - підсумували в ФСБ РФ.

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