ФСБ повідомляє про затримання 16 "членів української молодіжної радикальної спільноти"
У Федеральній службі безпеки РФ повідомили про затримання в низці міст "прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У.", які нібито готували підриви адміністративних будівель органів влади і збройні напади на громадян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті ФСБ.
"Федеральною службою безпеки Російської Федерації у взаємодії зі Слідчим комітетом Російської Федерації в містах Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславль-Заліському Ярославської області затримано 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М. К.У.", причетних до вчинення насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки і підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян", - повідомили в ФСБ.
Зазначається, що у затриманих вилучили холодну зброю, велику кількість електронних носіїв інформації та засобів комунікації, що містять "інструкції з виготовлення засобів терору, відомості про вчинені і плановані терористичні і екстремістські злочини, відеозвіти про проведені насильницькі акції, спрямовані ватажкові "М.К.У." Краснову Є.С., а також листування з ним".
У ФСБ розповіли, що в ході опитувань затримані нібито підтвердили, що Краснов Є.С. з території України "здійснював координацію їхньої злочинної діяльності, видаючи їм конкретні вказівки і заклики до вчинення терористичних актів та екстремістських злочинів на території Російської Федерації".
"Спочатку ватажок "М.К.У." пропонував їм завдати екстремістські написи на фасади будівель, далі побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур. В подальшому - здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади. Направляючи відеозвіти про проведені акції Краснову Е.С., прихильники "М.К.У." потрапляли в залежність від ватажка української радикальної структури. в рамках порушених кримінальних справ проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на розкриття всіх епізодів їхньої протиправної діяльності", - підсумували в ФСБ РФ.
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Значить бояться.
Группа подростков, называющая себя национал-социалистическим "культом", более года избивала и резала людей в украинском Днепре: жертвами становились бездомные, приезжие и случайные прохожие. Десятки нападений сняли на видео и опубликовали в телеграм-каналах - это привлекало "паству" за пределами Украины, а в России - еще и внимание силовиков. У предполагаемых участников "культа" из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Воронежа, Геленджика и Ярославля прошли обыски, примерно 20 из них обвинили экстремизме, одного - в подготовке теракта. Участники "культа" в разговоре с Настоящим Временем утверждают, что знакомы со всеми задержанными, за исключением воронежцев. Себя они называют "маньяками и убийцами", а свои акции - "жертвоприношениями".
Настоящее Время решило разобраться, где в этих историях правда, а где вымысел, и что произошло с людьми на видео - нападавшими и их жертвами.
Вот ржака, сами хоть в это верят?
Так, это уже перебор, для начала четверга. Надо проветриться, похоже.
И ето хорошо на самом деле.
Судя по данному описанию и целях "М.К.У." - они гораздо хуже и страшнее самих "бендеровцев". ))
Смущает только одно, что в в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержано всего лишь 16 человек. То ли ФСБ хреново работает, то ли остальные смыться успели, то ли они хорошо законспирированы.
Бої за чемпіонський пояс. ))
Что за бред?
вопрос к ментам СИЗО Днепра, как к маньяку дали телефон.