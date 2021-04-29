Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состояться 18 мая

Верховная Рада отменила пленарное заседание 30 апреля, предусмотрев на этот день работу народных депутатов в комитетах.

Принятие соответствующего проекта постановления №5426 поддержали 332 парламентария на внеочередном пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке, целью таких изменений в календарный план пятой сессии ВР является необходимость проведения дополнительных заседаний комитетов.

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Напомним, что на заседаниях ВР в пятницу в рамках "Часа вопросов к правительству" традиционно проходит заслушивание Кабинета Министров.

Следующее очередное пленарное заседание Рады должно состояться 18 мая. Отметим, что в мае запланировано проведение всего 4 пленарных заседаний парламента - 18, 19, 20 и 21 мая.