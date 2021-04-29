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Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состояться 18 мая

Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состояться 18 мая

Верховная Рада отменила пленарное заседание 30 апреля, предусмотрев на этот день работу народных депутатов в комитетах.

Принятие соответствующего проекта постановления №5426 поддержали 332 парламентария на внеочередном пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке, целью таких изменений в календарный план пятой сессии ВР является необходимость проведения дополнительных заседаний комитетов.

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Напомним, что на заседаниях ВР в пятницу в рамках "Часа вопросов к правительству" традиционно проходит заслушивание Кабинета Министров.

Следующее очередное пленарное заседание Рады должно состояться 18 мая. Отметим, что в мае запланировано проведение всего 4 пленарных заседаний парламента - 18, 19, 20 и 21 мая.

Автор: 

ВР (29228) работа (599)


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Топ комментарии
+5
Кому що, а порохоботам своє робить і звісно отримувати винагороду. Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состоятся 18 мая - Цензор.НЕТ 6916
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29.04.2021 11:32
+3
*********** нужно же успеть на курорты добраться. Чартеров на всех не хватит.
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29.04.2021 11:36
+2
Решили не портить праздничное настроение министрам?...Как ловко съехали.)
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29.04.2021 11:32
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Кому що, а порохоботам своє робить і звісно отримувати винагороду. Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состоятся 18 мая - Цензор.НЕТ 6916
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29.04.2021 11:32 Ответить
зелебубочку даже здесь не ценят...дешевле чем кацапню тролить
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29.04.2021 12:07 Ответить
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29.04.2021 13:47 Ответить
Решили не портить праздничное настроение министрам?...Как ловко съехали.)
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29.04.2021 11:32 Ответить
В Пятницу? Перед праздниками? Пусть работают те кто за них голосовал! Мальдивы! Апшоры! Липецкая хфабрика! Ха-Ха-Ха, лохи!
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29.04.2021 11:33 Ответить
Это не Рада... это шашлычная компания проффесора Кивы.
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29.04.2021 11:34 Ответить
*********** нужно же успеть на курорты добраться. Чартеров на всех не хватит.
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29.04.2021 11:36 Ответить
как же теперь без заседаний - где ж теперь они "науку" дрочить будут?
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29.04.2021 11:38 Ответить
збиратися вже нікому, літачки вже полетіли..
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29.04.2021 11:39 Ответить
Ну конечно, моря ждут
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29.04.2021 11:41 Ответить
Некислые каникулы у нардепов!
Переплюнули кацапские каникулы....
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29.04.2021 11:47 Ответить
Две с половиной недели отпуска у них получается, умаялись работнички жопы просиживать в ВР. Теперь разлетятся по всему миру свои жопы греть на солнышке, скоты.
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29.04.2021 11:54 Ответить
землю раздерибанили, теперь можно вообще сдавать депутатский квиток, денег им за сдачу чернозема корпорации отвалили что до конца жизни хватит.
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29.04.2021 12:17 Ответить
 
 