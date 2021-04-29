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Рада скасувала завтрашнє пленарне засідання, наступне має відбутися 18 травня

Рада скасувала завтрашнє пленарне засідання, наступне має відбутися 18 травня

Верховна Рада скасувала пленарне засідання 30 квітня, передбачивши на цей день роботу народних депутатів у комітетах.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №5426 підтримали 332 парламентарі на позачерговому пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою таких змін до календарного плану п'ятої сесії ВР є необхідність проведення додаткових засідань комітетів.

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Нагадаємо, що на засіданнях ВР у п'ятницю в межах Години запитань до уряду традиційно відбуваються заслуховування Кабінету Міністрів.

Наступне чергове пленарне засідання Ради має відбутися 18 травня. Зазначимо, що в травні заплановано проведення загалом 4 пленарних засідань парламенту - 18, 19, 20 і 21 травня.

Автор: 

ВР (14942) робота (1199)


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Топ коментарі
+5
Кому що, а порохоботам своє робить і звісно отримувати винагороду. Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состоятся 18 мая - Цензор.НЕТ 6916
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29.04.2021 11:32
+3
*********** нужно же успеть на курорты добраться. Чартеров на всех не хватит.
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29.04.2021 11:36
+2
Решили не портить праздничное настроение министрам?...Как ловко съехали.)
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29.04.2021 11:32
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Кому що, а порохоботам своє робить і звісно отримувати винагороду. Рада отменила завтрашнее пленарное заседание, следующее - должно состоятся 18 мая - Цензор.НЕТ 6916
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29.04.2021 11:32 Відповісти
зелебубочку даже здесь не ценят...дешевле чем кацапню тролить
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29.04.2021 12:07 Відповісти
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29.04.2021 13:47 Відповісти
Решили не портить праздничное настроение министрам?...Как ловко съехали.)
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29.04.2021 11:32 Відповісти
В Пятницу? Перед праздниками? Пусть работают те кто за них голосовал! Мальдивы! Апшоры! Липецкая хфабрика! Ха-Ха-Ха, лохи!
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29.04.2021 11:33 Відповісти
Это не Рада... это шашлычная компания проффесора Кивы.
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29.04.2021 11:34 Відповісти
*********** нужно же успеть на курорты добраться. Чартеров на всех не хватит.
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29.04.2021 11:36 Відповісти
как же теперь без заседаний - где ж теперь они "науку" дрочить будут?
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29.04.2021 11:38 Відповісти
збиратися вже нікому, літачки вже полетіли..
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29.04.2021 11:39 Відповісти
Ну конечно, моря ждут
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29.04.2021 11:41 Відповісти
Некислые каникулы у нардепов!
Переплюнули кацапские каникулы....
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29.04.2021 11:47 Відповісти
Две с половиной недели отпуска у них получается, умаялись работнички жопы просиживать в ВР. Теперь разлетятся по всему миру свои жопы греть на солнышке, скоты.
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29.04.2021 11:54 Відповісти
землю раздерибанили, теперь можно вообще сдавать депутатский квиток, денег им за сдачу чернозема корпорации отвалили что до конца жизни хватит.
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29.04.2021 12:17 Відповісти
 
 