Рада скасувала завтрашнє пленарне засідання, наступне має відбутися 18 травня

Верховна Рада скасувала пленарне засідання 30 квітня, передбачивши на цей день роботу народних депутатів у комітетах.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №5426 підтримали 332 парламентарі на позачерговому пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою таких змін до календарного плану п'ятої сесії ВР є необхідність проведення додаткових засідань комітетів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Галущенка міністром енергетики. ВIДЕО

Нагадаємо, що на засіданнях ВР у п'ятницю в межах Години запитань до уряду традиційно відбуваються заслуховування Кабінету Міністрів.

Наступне чергове пленарне засідання Ради має відбутися 18 травня. Зазначимо, що в травні заплановано проведення загалом 4 пленарних засідань парламенту - 18, 19, 20 і 21 травня.