86% россиян поддерживают оккупацию Крыма, - опрос Левада-Центра. ИНФОГРАФИКА

69% россиян считают, что оккупация Крыма принесла больше пользы для Росси, чем вреда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра".

"Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%", - говорится в сообщении.

Среди респондентов, которые считают, что Росси движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают оккупацию полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки оккупации Крыма меньше – 78%.

69% опрошенных россиян считает, что оккупация Крыма принесла больше пользы, чем вреда. Пятая часть респондентов (18%) считают, что оккупация принесла больше вреда, чем пользы.

16% россиян считают, что, оккупировав Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила.

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